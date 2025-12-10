Маму посадят, а тебя в колонию: как в Кургане мошенники запугали школьника

Мошенники запугали курганского школьника Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Кургане мошенники, угрожая тюрьмой, выманили деньги через школьника. Жертвой стала 45-летняя мать ребенка. Об этом сообщает УМВД по Курганской области на своем сайте.

Все началось с подозрительного сообщения в мессенджере, которое получил 14-летний сын женщины. Вечером того же дня неизвестный вновь вышел на связь с подростком. «Незнакомец попросил подростка втайне от матери отправить ему код подтверждения, который поступит на ее телефон. Мальчика запугали, что если он не выполнит требования, то его мать посадят в тюрьму, а его отправят в детскую колонию», — пишут полицейские.

Испуганный подросток, дождавшись, когда мать уснет, взял ее телефон, переслал код, а затем отсканировал присланный мошенником QR-код. После этого деньги были списаны со счета. Чтобы скрыть следы, мальчик удалил всю переписку. Ущерб составил около 18 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы