В курганском округе столкнулись с нехваткой заместителей. Инсайд
В курганском округе власти помогли найти замглавы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Притобольный округ (Курганская область) столкнулся с нехваткой заместителей. Последней из них ушла Валентина Кононыхина, имевшая опыт руководства округов и курирующая социальный блок. Из-за этого округу нужно было экстренно искать сотрудника, с чем помогли региональные власти. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, близкие к властям муниципалитета.
«Власти помогли найти врип мэра Притобольного округа Павлу Санкина нового заместителя. В муниципалитет попросили вернуться экс-управделами Наталью Требух. Она заняла пост ио замглавы по соцполитике. Сейчас ситуация стабилизировалась», — сообщили источники.
Корреспондентка URA.RU направила запрос в администрацию муниципалитета. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что бывшая заместитель главы Притобольного округа Валентина Кононыхина перешла на другую должность, став исполняющей обязанности начальника отдела по социальной политике в администрации. Примечательно, что структуру она возглавила в совершенно другом муниципалитете — Звериноголовском.
