В курганском округе власти помогли найти замглавы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Притобольный округ (Курганская область) столкнулся с нехваткой заместителей. Последней из них ушла Валентина Кононыхина, имевшая опыт руководства округов и курирующая социальный блок. Из-за этого округу нужно было экстренно искать сотрудника, с чем помогли региональные власти. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, близкие к властям муниципалитета.

«Власти помогли найти врип мэра Притобольного округа Павлу Санкина нового заместителя. В муниципалитет попросили вернуться экс-управделами Наталью Требух. Она заняла пост ио замглавы по соцполитике. Сейчас ситуация стабилизировалась», — сообщили источники.

Корреспондентка URA.RU направила запрос в администрацию муниципалитета. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.

Продолжение после рекламы