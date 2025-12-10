«Никто не вспомнит, какой путь был к этому кубку»: тренер «Уралмаша» — об ярлыке «выскочек» и планах на Лигу

Ростислав Вергун окончил американский колледж Южного Бирмингема Фото: Размик Закарян © URA.RU

Баскетбольный клуб «Уралмаш» за несколько лет прошел путь от Суперлиги до плей-офф Единой Лиги ВТБ и исторического трофея — Кубка России. Команда уже не считается случайным гостем в топе, но все еще воспринимается как «выскочка», которой нужно доказать право на повышенное внимание. О том, как формируется философия тренера, из чего складывается баскетбольная идентичность и куда должен двигаться клуб в будущем, URA.RU обсудило с главным тренером БК «Уралмаша» Ростиславом Вергуном.

— Ростислав, вашим первым тренером была мама. Как этот опыт повлиял на ваше собственное становление как тренера?

— В студенчестве я сменил много профессий. Уверенность пришла уже после 25 лет — я понял, что жизнь должна быть связана с баскетболом. Просто потому, что лучше него я в своей жизни ничего не встречал. Тогда же я стал задумываться о примере мамы, возвращаясь в прошлое и вспоминая моменты, которые навсегда остались в памяти.

Ростислав Вергун начал тренерскую карьеру в 2012 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

В основе этой профессии — способность жить и творить ради других: когда ты готов жертвовать своим временем ради учеников, каждый день стараясь сделать их лучше — и на площадке, и за ее пределами. Эта история всегда меня очень вдохновляла. Помню, когда я уже принял решение и начал тренировать, мы говорили с мамой. Она сказала: «Если ты делаешь эту работу ради оценки, похвалы или ждешь финансовой отдачи — сразу нет. Если делаешь потому, что хочешь делать — все остальное получится». Поэтому ее подсказки были очень ценны на начальном этапе.

— Вы играли в США во время учебы. Чему научил вас американский баскетбол?

— Профессия тренера в современном мире — это постоянный поиск. Ты обязан следить за всем, что происходит на рынке, выбирать то, что тебе близко, и пробовать. Ты можешь в теории представлять то, что тебе надо, а потом начинаешь пробовать на практике и видишь: это не совсем применимо с людьми, с которыми ты сейчас работаешь. Безусловно, американский опыт — часть моего баскетбольного мировоззрения, поскольку я его попробовал и на себе, и много за ним наблюдал. Но в то же время я очень ценю и уважаю европейскую школу баскетбола. Я считаю, что у нас есть идентичность. У сербов своя история, у россиян своя, у испанцев своя. Ты можешь почерпнуть от каждого и потом попытаться сложить все в свою собственную концепцию.

— Вы упоминали американцев, сербов, европейскую школу. А в чем это различие заключается?

— Испанцы супертехничные. Сербы, мне кажется, по праву считаются одними из законодателей мод в мировом баскетболе, поскольку очень много фундаментальностей, игроки очень техничные во всех позициях, отобранные антропометрически.

Российский баскетбол тоже, мне кажется, имеет свой характер: очень плотная физическая сила, жесткая защита, антропометрия во всех позициях.

Американцы — это много индивидуальной игры, атлетизма, поскольку они исходят из своего обширного человеческого импульса. Мы смотрим «Евролигу» и NBA, порой кажется, что это два разных вида спорта. И ни в коем случае нельзя сказать, что что-то лучше или хуже, они разные.

— «Весь тренерский гений — в игроках» — это ваша цитата. Как вы создаете среду, в которой игроки могут максимально проявить свой потенциал и талант?

— В этом и кроется самая большая сложность. Если получается — хорошо. Если нет — это становится проблемой для всех: для игрока, тренера и команды. Если потенциал игрока позволяет предполагать, что он может дать команде и клубу больше, чем кто-то другой, тренер обязан дать ему этот шанс. Но и от самих игроков требуется трезвая оценка своих возможностей. Это во-первых.

Вергун считает, что на паркете игрокам важно не забывать о команде Фото: Размик Закарян © URA.RU

Во-вторых, очень важно, чтобы игроки понимали: кроме меня, есть еще пятнадцать таких же человек. Нужно стараться, чтобы было хорошо прежде всего команде. Команда должна достигать поставленных целей, а каждый игрок — находить свое место, быть полезным, приносить что-то свое «к общему столу», чтобы весь организм работал слаженно и добивался результата. Как только этот механизм начинает работать — это видно даже с трибун, это выглядит органично.

— А какое самое сложное решение вам приходилось принимать в тренерской карьере?

— Из опыта последних лет я скажу так: у меня есть определенные убеждения, с которыми я жил всю свою тренерскую карьеру. Она на данный момент уже насчитывает 13 лет, это мой 14-й сезон в качестве тренера.

Я очень люблю обсуждать с коллегами конкретные баскетбольные ситуации. Всегда интересно наблюдать за чужой игрой: взял тренер тайм-аут или нет. Ты пытаешься мысленно встать на его место, понять, почему он поступил именно так, а потом можешь увидеть результат этого решения.

Я дважды поступал так, как, казалось бы, требовала логика, но это было против моих убеждений — и оба раза мы проиграли. Это хороший пример того, насколько весомым может быть новое решение. Конкретно в моем случае я доказал сам себе, что к своему внутреннему голосу надо прислушиваться.

— Вы как раз упомянули о своем большом тренерском опыте. У вас за плечами опыт работы в Беларуси, теперь в России. Есть ли у вас амбиции поработать в европейских странах?

— Меня все устраивает, и очень ценю это место. Я вообще считаю себя очень счастливым человеком, поскольку знаю, что вокруг меня есть много талантливых и компетентных специалистов, которым не предоставился такой шанс. У меня нет на данный момент даже близко таких мыслей.

Я на 100% честный: живу в истории «Уралмаша» и пытаюсь максимально реализовать себя здесь, и требую от игроков, чтобы они отдавались по контракту. Того же самого я требую от самого себя.

И если слышу, что игрок говорит: «Я тут на пару лет, а дальше хочу играть в другой команде», то я ему всегда говорю: «Это неправильно и нечестно. Тебя здесь не обижают в финансовом плане, это великолепный город, и здесь великолепные болельщики, которые заслуживают всего тебя».

— «Уралмаш» проводит не первый сезон в Единой Лиге ВТБ. Какие ключевые задачи стоят перед командой на текущий сезон?

— Лично для себя хочу выступить не хуже, чем мы это сделали в прошлом году. Будет сложнее — повторить уровень прошлого сезона, пятое место в Единой Лиге ВТБ, но я верю, что это возможно.

Главный тренер «Уралмаша» нацеливает команду на выступление в Единой Лиге ВТБ не хуже, чем в прошлом сезоне Фото: Размик Закарян © URA.RU

Наверное, я один из тех правильных спортсменов, которые хотят выиграть каждую игру и всегда мечтают о первом месте. Спортсмен должен ложиться спать и просыпаться с мыслью о том, что он самый лучший, искать путь, как воплотить это на площадке.

Мне нравится, что у нас очень амбициозный руководитель, в клубе много классных ребят, которые, может быть, не на площадке, но они рядом с командой и верят в то, что «Уралмаш» — лучшая команда в Лиге ВТБ. Есть баскетболисты, которые ставят перед собой большие цели. Осталось, чтобы были не только амбиции — нужно подкреплять это нашей работой во время игр.

— Как вы готовите команду к играм с лидерами Единой Лиги ВТБ, такими как ЦСКА или УНИКС?

— Очень часто игры с большими командами нам не очень хорошо удаются. У правильного игрока просто одна вывеска ЦСКА должна быть запредельной мотивацией, чтобы проявить себя. Меня очень удручает тот факт, что мы по какой-то причине находим тысячу оправданий в своей слабой игре и не пытаемся биться до конца. Это не во всех играх, но некоторые получаются такими. В индивидуальном порядке есть ребята, к которым точно никаких претензий нет. Но существует и другая проблема: когда кто-то решает, что именно здесь ему нужно хорошо себя показать, и он забывает об интересах команды. Это, наверное, тоже моя зона ответственности — такие вопросы мы должны пресекать.

Команда нацелена на высокие результаты Фото: Размик Закарян © URA.RU

— А вообще, вы видите какие-то уязвимости у команды ЦСКА и УНИКС?

— Их меньше, чем у других. Но не поэтому мы не чемпионы. Это очень фундаментальная структура, начиная с раздевалки, тренировочного зала, медкабинета и заканчивая академией. Это серьезная организация, в которой нет случайных людей и игроков. Когда все функционирует в таком формате на протяжении многих лет, ты обрастаешь броней. С каждым годом они становятся еще сильнее, мощнее, неуязвимее, и все сложнее найти слабое место, поймать их врасплох.

— Под вашим руководством «Уралмаш» впервые в своей истории выиграл Кубок России. Как команде удалось этого достичь?

— Я всегда говорю, что никто не вспомнит, кто и как играл, какой путь был к этому кубку. В истории российского баскетбола сезон 2024-2025 останется таким: «Обладателем Кубка России стал „Уралмаш“, Екатеринбург». Все, точка. Каждый, кто причастен к этой строчке, уже вошел в историю — и свердловского, и российского баскетбола. Это круто.

Я знаю, что это первый трофей в истории свердловского мужского баскетбола. Рад за ребят, Виктора Владимировича (Ганиенко, президент БК «Уралмаш» — прим.ред.) — потому что понимаю, насколько это для него важно. Многие говорят, что любят баскетбол, но здесь — помимо слов — огромное количество поступков и жертв, которые человек приносит ради того, чтобы баскетбол жил и развивался. Я рад, что полученный результат имеет обратный эффект: приносит удовольствие и, надеюсь, положительные эмоции городу и руководителям.

— Поговорим об игроках. Защитник Гарретт Невелс набирает по 18 очков в среднем за игру, он лучший в команде по набранным очкам почти с двухкратным перевесом. Это стиль игры или мастерство Невелса?

— Гаррет сильный игрок, его самая сильная сторона — это забивать. Он качественно выполняет свою основную функцию. Невелс один из немногих профессиональных спортсменов в современном мире, который полностью отдается своей профессии и на площадке, и за ее пределами. Мы говорим про питание, режим, дисциплинированность, которые переносятся из жизни на площадку. Поэтому он очень здорово проявил себя и в первый сезон, когда был здесь, и в прошлом году в «Парме», когда его приглашали. Мы ждали от него нечто подобное, и, слава богу, он нас пока не разочаровывает.

— Больше ста очков в команде набрали в основном легионеры. Почему так происходит? Есть ли большой разрыв между зарубежными и российскими игроками?

— Они сильные игроки, и их работа — давать результат. В России много классных ребят, которые во многом благодаря грамотно выстроенной структуре молодежной Лиги ВТБ могут играть на супервысоком уровне Лиги ВТБ. Последние пять лет многие из них ярко заявили о себе.

Ростислав Вергун стал главным тренером «Уралмаша» в конце 2023 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

В нашем случае, когда команда перешла из Суперлиги, акцент был сделан именно на таких ребятах — тех, кто прошел с «Уралмашем» определенный путь. У этой истории есть положительный и отрицательный момент. Во-первых, мы с возрастом становимся, к сожалению, менее «голодными» и физически можем меньше. Но здорово, что клуб всегда проявлял со своей стороны лояльность к тем, кто вел команду в Лигу ВТБ, и Игорь Новиков (защитник «Уралмаша» — прим. ред.), мне кажется, уникальная история. Человек прошел с командой от Суперлиги 2 до плей-оффа Лиги ВТБ. Я очень рад за него, за клуб — что у него есть возможность сохранять баланс. Всегда хочется чего-то большего.

— Кого вы считаете неформальным лидером команды в раздевалке?

— Ставлю в пример своим игрокам Антона Глазунова, который уже не с нами. 100% он был очень сильным и формальным лидером как капитан. Хочу ему большой привет передать! У нас много хороших ребят, надеюсь, что в скором времени они тоже будут брать на себя важные роли, выступать лидерами команды.

— Антон Карданахишвили лучший россиянин по очкам в команде и играет на позиции разыгрывающего. Это какая-то традиция — играть с Антоном в роли разыгрывающего в «Уралмаше»?

— Я уверен, что его первое имя точно не было основополагающим критерием при его подписании в «Уралмаш». Хороший парень, перспективный российский баскетболист. Я очень рад, что он оказался у нас. Мне кажется, что у него еще огромное пространство для развития потенциала. Очень хочется верить, что он не остановится на том, что показывает сейчас. Антон будет находить в себе ресурс продолжать развиваться, поскольку та среда и роль, которую он исполняет у нас, тоже по-своему уникальна для него. Мне хочется верить, что он этот шанс использует сполна.

Игроки должны отвечать за импровизацию во время игры, уверен Вергун Фото: Размик Закарян © URA.RU

— Как вы относитесь к инициативе игроков на площадке? Например, к неожиданным, нестандартным решениям, не прописанным в тактике? Допускаете ли импровизацию?

— Мне нравится, но есть одно правило. Если ты ломаешь игру, то ты должен отвечать за это. Но когда игрок понимает, что он это делает безответственно, а потом просто умывает руки, когда нужно отвечать за результат, к этому есть вопросы. Если ты все время пальцем показываешь на тренера, то тогда как минимум по-честному дай ему возможность выполнять свою работу и отвечать за результат.

— Каким вы видите идеальный вектор развития БК «Уралмаш» на ближайшие три-пять лет?

— Я бы очень хотел пожелать, чтобы команда продолжала развивать свою инфраструктуру, росла в остальных аспектах. Как на площадке, так и за ее пределами. Это был бы качественный шаг в подготовке, потому что у нас сейчас есть все, кроме своего дома. Мне кажется, это тоже серьезно сдерживает развитие.

Ростислав Вергун хочет вывести «Уралмаш» из роли выскочек Фото: Размик Закарян © URA.RU

Хочется, чтобы все развивалось органично, находились ресурсы для вложений и развития. Город большой, и баскетбол здесь очень популярен. Своими глазами видел культуру уличного баскетбола, когда в воскресенье заявляются больше двухсот любительских команд. Ты понимаешь, что это сумасшедший ресурс и популярность.

Я хочу, чтобы все девчонки и мальчишки Екатеринбурга получили в распоряжение квалифицированных, мотивированных тренеров — тех, кто будет в них верить, развиваться вместе с ними, реализовывать свои мечты и видение. Чтобы для тренеров это была основная работа, позволяющая зарабатывать на содержание семьи. Все это — комплексная и непростая задача. Я не фантазер и понимаю, что такое не делается по щелчку пальца.