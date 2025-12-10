«Никто не вспомнит, какой путь был к этому кубку»: тренер «Уралмаша» — об ярлыке «выскочек» и планах на Лигу
Ростислав Вергун окончил американский колледж Южного Бирмингема
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Баскетбольный клуб «Уралмаш» за несколько лет прошел путь от Суперлиги до плей-офф Единой Лиги ВТБ и исторического трофея — Кубка России. Команда уже не считается случайным гостем в топе, но все еще воспринимается как «выскочка», которой нужно доказать право на повышенное внимание. О том, как формируется философия тренера, из чего складывается баскетбольная идентичность и куда должен двигаться клуб в будущем, URA.RU обсудило с главным тренером БК «Уралмаша» Ростиславом Вергуном.
— Ростислав, вашим первым тренером была мама. Как этот опыт повлиял на ваше собственное становление как тренера?
— В студенчестве я сменил много профессий. Уверенность пришла уже после 25 лет — я понял, что жизнь должна быть связана с баскетболом. Просто потому, что лучше него я в своей жизни ничего не встречал. Тогда же я стал задумываться о примере мамы, возвращаясь в прошлое и вспоминая моменты, которые навсегда остались в памяти.
Ростислав Вергун начал тренерскую карьеру в 2012 году
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В основе этой профессии — способность жить и творить ради других: когда ты готов жертвовать своим временем ради учеников, каждый день стараясь сделать их лучше — и на площадке, и за ее пределами. Эта история всегда меня очень вдохновляла. Помню, когда я уже принял решение и начал тренировать, мы говорили с мамой. Она сказала: «Если ты делаешь эту работу ради оценки, похвалы или ждешь финансовой отдачи — сразу нет. Если делаешь потому, что хочешь делать — все остальное получится». Поэтому ее подсказки были очень ценны на начальном этапе.
— Вы играли в США во время учебы. Чему научил вас американский баскетбол?
— Профессия тренера в современном мире — это постоянный поиск. Ты обязан следить за всем, что происходит на рынке, выбирать то, что тебе близко, и пробовать. Ты можешь в теории представлять то, что тебе надо, а потом начинаешь пробовать на практике и видишь: это не совсем применимо с людьми, с которыми ты сейчас работаешь. Безусловно, американский опыт — часть моего баскетбольного мировоззрения, поскольку я его попробовал и на себе, и много за ним наблюдал. Но в то же время я очень ценю и уважаю европейскую школу баскетбола. Я считаю, что у нас есть идентичность. У сербов своя история, у россиян своя, у испанцев своя. Ты можешь почерпнуть от каждого и потом попытаться сложить все в свою собственную концепцию.
— Вы упоминали американцев, сербов, европейскую школу. А в чем это различие заключается?
— Испанцы супертехничные. Сербы, мне кажется, по праву считаются одними из законодателей мод в мировом баскетболе, поскольку очень много фундаментальностей, игроки очень техничные во всех позициях, отобранные антропометрически.
Российский баскетбол тоже, мне кажется, имеет свой характер: очень плотная физическая сила, жесткая защита, антропометрия во всех позициях.
Американцы — это много индивидуальной игры, атлетизма, поскольку они исходят из своего обширного человеческого импульса. Мы смотрим «Евролигу» и NBA, порой кажется, что это два разных вида спорта. И ни в коем случае нельзя сказать, что что-то лучше или хуже, они разные.
— «Весь тренерский гений — в игроках» — это ваша цитата. Как вы создаете среду, в которой игроки могут максимально проявить свой потенциал и талант?
— В этом и кроется самая большая сложность. Если получается — хорошо. Если нет — это становится проблемой для всех: для игрока, тренера и команды. Если потенциал игрока позволяет предполагать, что он может дать команде и клубу больше, чем кто-то другой, тренер обязан дать ему этот шанс. Но и от самих игроков требуется трезвая оценка своих возможностей. Это во-первых.
Вергун считает, что на паркете игрокам важно не забывать о команде
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Во-вторых, очень важно, чтобы игроки понимали: кроме меня, есть еще пятнадцать таких же человек. Нужно стараться, чтобы было хорошо прежде всего команде. Команда должна достигать поставленных целей, а каждый игрок — находить свое место, быть полезным, приносить что-то свое «к общему столу», чтобы весь организм работал слаженно и добивался результата. Как только этот механизм начинает работать — это видно даже с трибун, это выглядит органично.
— А какое самое сложное решение вам приходилось принимать в тренерской карьере?
— Из опыта последних лет я скажу так: у меня есть определенные убеждения, с которыми я жил всю свою тренерскую карьеру. Она на данный момент уже насчитывает 13 лет, это мой 14-й сезон в качестве тренера.
Я очень люблю обсуждать с коллегами конкретные баскетбольные ситуации. Всегда интересно наблюдать за чужой игрой: взял тренер тайм-аут или нет. Ты пытаешься мысленно встать на его место, понять, почему он поступил именно так, а потом можешь увидеть результат этого решения.
Я дважды поступал так, как, казалось бы, требовала логика, но это было против моих убеждений — и оба раза мы проиграли. Это хороший пример того, насколько весомым может быть новое решение. Конкретно в моем случае я доказал сам себе, что к своему внутреннему голосу надо прислушиваться.
— Вы как раз упомянули о своем большом тренерском опыте. У вас за плечами опыт работы в Беларуси, теперь в России. Есть ли у вас амбиции поработать в европейских странах?
— Меня все устраивает, и очень ценю это место. Я вообще считаю себя очень счастливым человеком, поскольку знаю, что вокруг меня есть много талантливых и компетентных специалистов, которым не предоставился такой шанс. У меня нет на данный момент даже близко таких мыслей.
Я на 100% честный: живу в истории «Уралмаша» и пытаюсь максимально реализовать себя здесь, и требую от игроков, чтобы они отдавались по контракту. Того же самого я требую от самого себя.
И если слышу, что игрок говорит: «Я тут на пару лет, а дальше хочу играть в другой команде», то я ему всегда говорю: «Это неправильно и нечестно. Тебя здесь не обижают в финансовом плане, это великолепный город, и здесь великолепные болельщики, которые заслуживают всего тебя».
— «Уралмаш» проводит не первый сезон в Единой Лиге ВТБ. Какие ключевые задачи стоят перед командой на текущий сезон?
— Лично для себя хочу выступить не хуже, чем мы это сделали в прошлом году. Будет сложнее — повторить уровень прошлого сезона, пятое место в Единой Лиге ВТБ, но я верю, что это возможно.
Главный тренер «Уралмаша» нацеливает команду на выступление в Единой Лиге ВТБ не хуже, чем в прошлом сезоне
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Наверное, я один из тех правильных спортсменов, которые хотят выиграть каждую игру и всегда мечтают о первом месте. Спортсмен должен ложиться спать и просыпаться с мыслью о том, что он самый лучший, искать путь, как воплотить это на площадке.
Мне нравится, что у нас очень амбициозный руководитель, в клубе много классных ребят, которые, может быть, не на площадке, но они рядом с командой и верят в то, что «Уралмаш» — лучшая команда в Лиге ВТБ. Есть баскетболисты, которые ставят перед собой большие цели. Осталось, чтобы были не только амбиции — нужно подкреплять это нашей работой во время игр.
— Как вы готовите команду к играм с лидерами Единой Лиги ВТБ, такими как ЦСКА или УНИКС?
— Очень часто игры с большими командами нам не очень хорошо удаются. У правильного игрока просто одна вывеска ЦСКА должна быть запредельной мотивацией, чтобы проявить себя. Меня очень удручает тот факт, что мы по какой-то причине находим тысячу оправданий в своей слабой игре и не пытаемся биться до конца. Это не во всех играх, но некоторые получаются такими. В индивидуальном порядке есть ребята, к которым точно никаких претензий нет. Но существует и другая проблема: когда кто-то решает, что именно здесь ему нужно хорошо себя показать, и он забывает об интересах команды. Это, наверное, тоже моя зона ответственности — такие вопросы мы должны пресекать.
Команда нацелена на высокие результаты
Фото: Размик Закарян © URA.RU
— А вообще, вы видите какие-то уязвимости у команды ЦСКА и УНИКС?
— Их меньше, чем у других. Но не поэтому мы не чемпионы. Это очень фундаментальная структура, начиная с раздевалки, тренировочного зала, медкабинета и заканчивая академией. Это серьезная организация, в которой нет случайных людей и игроков. Когда все функционирует в таком формате на протяжении многих лет, ты обрастаешь броней. С каждым годом они становятся еще сильнее, мощнее, неуязвимее, и все сложнее найти слабое место, поймать их врасплох.
— Под вашим руководством «Уралмаш» впервые в своей истории выиграл Кубок России. Как команде удалось этого достичь?
— Я всегда говорю, что никто не вспомнит, кто и как играл, какой путь был к этому кубку. В истории российского баскетбола сезон 2024-2025 останется таким: «Обладателем Кубка России стал „Уралмаш“, Екатеринбург». Все, точка. Каждый, кто причастен к этой строчке, уже вошел в историю — и свердловского, и российского баскетбола. Это круто.
Я знаю, что это первый трофей в истории свердловского мужского баскетбола. Рад за ребят, Виктора Владимировича (Ганиенко, президент БК «Уралмаш» — прим.ред.) — потому что понимаю, насколько это для него важно. Многие говорят, что любят баскетбол, но здесь — помимо слов — огромное количество поступков и жертв, которые человек приносит ради того, чтобы баскетбол жил и развивался. Я рад, что полученный результат имеет обратный эффект: приносит удовольствие и, надеюсь, положительные эмоции городу и руководителям.
— Поговорим об игроках. Защитник Гарретт Невелс набирает по 18 очков в среднем за игру, он лучший в команде по набранным очкам почти с двухкратным перевесом. Это стиль игры или мастерство Невелса?
— Гаррет сильный игрок, его самая сильная сторона — это забивать. Он качественно выполняет свою основную функцию. Невелс один из немногих профессиональных спортсменов в современном мире, который полностью отдается своей профессии и на площадке, и за ее пределами. Мы говорим про питание, режим, дисциплинированность, которые переносятся из жизни на площадку. Поэтому он очень здорово проявил себя и в первый сезон, когда был здесь, и в прошлом году в «Парме», когда его приглашали. Мы ждали от него нечто подобное, и, слава богу, он нас пока не разочаровывает.
— Больше ста очков в команде набрали в основном легионеры. Почему так происходит? Есть ли большой разрыв между зарубежными и российскими игроками?
— Они сильные игроки, и их работа — давать результат. В России много классных ребят, которые во многом благодаря грамотно выстроенной структуре молодежной Лиги ВТБ могут играть на супервысоком уровне Лиги ВТБ. Последние пять лет многие из них ярко заявили о себе.
Ростислав Вергун стал главным тренером «Уралмаша» в конце 2023 года
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В нашем случае, когда команда перешла из Суперлиги, акцент был сделан именно на таких ребятах — тех, кто прошел с «Уралмашем» определенный путь. У этой истории есть положительный и отрицательный момент. Во-первых, мы с возрастом становимся, к сожалению, менее «голодными» и физически можем меньше. Но здорово, что клуб всегда проявлял со своей стороны лояльность к тем, кто вел команду в Лигу ВТБ, и Игорь Новиков (защитник «Уралмаша» — прим. ред.), мне кажется, уникальная история. Человек прошел с командой от Суперлиги 2 до плей-оффа Лиги ВТБ. Я очень рад за него, за клуб — что у него есть возможность сохранять баланс. Всегда хочется чего-то большего.
— Кого вы считаете неформальным лидером команды в раздевалке?
— Ставлю в пример своим игрокам Антона Глазунова, который уже не с нами. 100% он был очень сильным и формальным лидером как капитан. Хочу ему большой привет передать! У нас много хороших ребят, надеюсь, что в скором времени они тоже будут брать на себя важные роли, выступать лидерами команды.
— Антон Карданахишвили лучший россиянин по очкам в команде и играет на позиции разыгрывающего. Это какая-то традиция — играть с Антоном в роли разыгрывающего в «Уралмаше»?
— Я уверен, что его первое имя точно не было основополагающим критерием при его подписании в «Уралмаш». Хороший парень, перспективный российский баскетболист. Я очень рад, что он оказался у нас. Мне кажется, что у него еще огромное пространство для развития потенциала. Очень хочется верить, что он не остановится на том, что показывает сейчас. Антон будет находить в себе ресурс продолжать развиваться, поскольку та среда и роль, которую он исполняет у нас, тоже по-своему уникальна для него. Мне хочется верить, что он этот шанс использует сполна.
Игроки должны отвечать за импровизацию во время игры, уверен Вергун
Фото: Размик Закарян © URA.RU
— Как вы относитесь к инициативе игроков на площадке? Например, к неожиданным, нестандартным решениям, не прописанным в тактике? Допускаете ли импровизацию?
— Мне нравится, но есть одно правило. Если ты ломаешь игру, то ты должен отвечать за это. Но когда игрок понимает, что он это делает безответственно, а потом просто умывает руки, когда нужно отвечать за результат, к этому есть вопросы. Если ты все время пальцем показываешь на тренера, то тогда как минимум по-честному дай ему возможность выполнять свою работу и отвечать за результат.
— Каким вы видите идеальный вектор развития БК «Уралмаш» на ближайшие три-пять лет?
— Я бы очень хотел пожелать, чтобы команда продолжала развивать свою инфраструктуру, росла в остальных аспектах. Как на площадке, так и за ее пределами. Это был бы качественный шаг в подготовке, потому что у нас сейчас есть все, кроме своего дома. Мне кажется, это тоже серьезно сдерживает развитие.
Ростислав Вергун хочет вывести «Уралмаш» из роли выскочек
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Хочется, чтобы все развивалось органично, находились ресурсы для вложений и развития. Город большой, и баскетбол здесь очень популярен. Своими глазами видел культуру уличного баскетбола, когда в воскресенье заявляются больше двухсот любительских команд. Ты понимаешь, что это сумасшедший ресурс и популярность.
Я хочу, чтобы все девчонки и мальчишки Екатеринбурга получили в распоряжение квалифицированных, мотивированных тренеров — тех, кто будет в них верить, развиваться вместе с ними, реализовывать свои мечты и видение. Чтобы для тренеров это была основная работа, позволяющая зарабатывать на содержание семьи. Все это — комплексная и непростая задача. Я не фантазер и понимаю, что такое не делается по щелчку пальца.
Все это вместе через 5–10 лет может вывести «Уралмаш» из роли выскочек, которыми нас пока воспринимают. Мы все ищем способ доказать, что заслуживаем большего внимания. Но со временем это будет делать все труднее, если не нарастить ту самую броню, о которой мы говорили в контексте больших команд. Броню мы должны выстраивать снизу, и вокруг, и изнутри.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!