От завода «Катюш» до пешеходной Вайнера: как Ленинский район менял Екатеринбург

Улица Вайнера стала пешеходной в «нулевые»

История Ленинского района Екатеринбурга начинается с 26 марта 1934 года. За последние 90 лет он не раз менял границы, но неизменно оставался культурным и деловым центром города. URA.RU вспоминает, как создавался Ленинский район, продолжая серию публикаций об истории уральской столицы.

Рождение и довоенный рывок

Решение о создании Ленинского района было принято президиумом Свердловского горсовета. Изначально в его состав вошла почти вся западная часть города. Уже в 1930-е годы здесь началось активное развитие: открылись Свердловская государственная консерватория, Уральский геологический музей и крупнейший городской «Гастроном» на Вайнера. На берегу городского пруда заложили Ботанический сад, а промышленность представляли завод имени Воровского и гранильная фабрика «Русские самоцветы».

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вклад в победу над нацистами

С началом Великой Отечественной войны предприятия района перестроились на выпуск военной продукции. На его территории разместились эвакуированные заводы и развернулись эвакогоспитали. Здесь же началось строительство завода по производству снарядов и установок «Катюша» — будущего Свердловского инструментального завода. За доблестный труд в военные годы 33537 жителей Ленинского района были награждены медалью.

Послевоенное обновление и развитие

В мирные годы район начал активно преображаться по генеральному плану застройки Свердловска. В 1954 году стартовала реконструкция набережной и плотины городского пруда. Появились Дендрологический парк, Областной краеведческий музей. В 1960-е годы открылись Свердловский институт народного хозяйства (ныне УрГЭУ), парк имени 50-летия ВЛКСМ, комбинат быта «Рубин». Было создано первое ДЭУ.

Эпоха знаковых объектов

За следующее десятилетие Ленинский район обогатился учреждениями культуры и спорта: Театром эстрады, Государственным цирком и Дворцом спорта профсоюзов (ныне КРК «Уралец»). На улице 8 Марта заработал первый в городе универсам, завершилось создание Исторического сквера. Район начал расширяться на юго-запад — были заложены микрорайон, позже ставший частью Академического, и парк имени Чкалова.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Новейшая история и благоустройство

В 1990-е годы в районе появилась администрация, а первым ее главой стал Константин Архипов. Были открыты станция метро «Площадь 1905 года», памятник основателям города на площади Труда и часовня святой Екатерины. В 2000-е годы к району присоединился поселок Совхозный, улица Вайнера стала пешеходной, открылись «Покровский пассаж» и станция метро «Геологическая».