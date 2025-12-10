В России придумали, как приучить молодежь к чтению книг
Книжные магазины могут появиться в театрах, ДК и школах искусств
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Госдуму был внесен законопроект от партии «Единая Россия», который разрешит открывать книжные магазины в театрах, домах культуры и школах искусств, чтобы привлечь внимание молодежи к чтению именно бумажных книг. Об этом сообщила председатель комитета ГД по культуре Ольга Казакова.
«Нам нужна поддержка классических магазинов, потому что соревноваться и соперничать с электронной книгой и маркетплейсами достаточно сложно. Речь идет о том, что в учреждениях культуры — это могут быть театры, дома культуры, школы искусств, безусловно, не в ущерб основной деятельности — могут использоваться площади для продажи (книг)», — заявила Казакова на подходе перед пленарным заседанием. Ее слова приводит пресс-служба партии на своем сайте.
По ее словам, в стране работают более 4,5 тысяч издательств и чуть более двух тысяч книжных магазинов. Она отметила, что все больше молодых людей выбирают обычные печатные книги, и эту тенденцию важно поддержать. Для этого часть помещений в домах культуры можно сдавать книжным магазинам по льготной аренде, чтобы помочь издательствам и авторам, в том числе пишущим о специальной военной операции.
По словам Казаковой, инициатива была подготовлена по поручению председателя партии Дмитрия Медведева после встречи с авторами книг о СВО. Благодаря законопроекту будут созданы дополнительные офлайн-площадки для продажи книг, лекций и встреч с писателями. При этом основная деятельность театров и домов культуры, как подчеркивается в документе, не пострадает.
Особый акцент сделан на поддержке региональных издательств и патриотической литературы. Казакова отметила, что растет интерес к книгам о Великой Отечественной войне и произведениям участников СВО — так называемых Z-поэтов и Z-писателей, которые вошли в топ самых востребованных изданий 2025 года. По ее словам, регионы уже в целом поддержали идею и готовы определить перечень учреждений культуры, где смогут появиться такие книжные точки.
