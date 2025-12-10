Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

Самые востребованные артисты: сколько берут Крид и Чеботина за корпоративы

Продюсер Тур: Чеботина получает 5-7 млн рублей за новогодний корпоратив
10 декабря 2025 в 18:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Самыми востребованными артистами для новогодних корпоративов в 2025 году стали как молодые исполнители, так и проверенные звезды эстрады

Самыми востребованными артистами для новогодних корпоративов в 2025 году стали как молодые исполнители, так и проверенные звезды эстрады

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Егор Крид и Люся Чеботина являются самыми востребованными молодыми исполнителями на новогодних корпоративах. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявила известный продюсер Татьяна Тур, раскрывшая гонорары артистов.

Согласно информации продюсера, в тройке лидеров спроса оказались группа «ЗаVисть» (Лера Кудрявцева и Катя Гордон), чьи выступления отличаются уникальным форматом. Среди молодых исполнителей Тур выделила Люсю Чеботину с гонораром 5-7 миллионов рублей и Егора Крида. Особое место в рейтинге занимает Лолита, которую Тур назвала безусловной «звездой корпоративов». Ее выступление обходится организаторам в 4-5 миллионов рублей. По словам продюсера, секрет успеха артистки в том, что она сумела «правильно интегрироваться в настоящее» и нравится зрителям всех возрастов.

Также в список самых востребованных артистов сезона вошел Хабиб с гонораром 4-5 миллионов рублей. Тур отметила, что артист успешно работает с детской аудиторией и параллельно с концертами занимается озвучкой мультфильмов.

Продолжение после рекламы

Самыми высокооплачиваемыми артистами новогоднего периода стали Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова и группа «Руки вверх». «Их выступления стоят от 20 миллионов рублей», — сообщила продюсер, сразу уточнив, что точная сумма зависит от конкретных условий — даты, площадки и города проведения мероприятия. 

Несмотря на сохраняющийся высокий спрос, продюсер констатировала, что в этом году многие компании отказались от проведения корпоративов, что привело к отмене части запланированных выступлений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал