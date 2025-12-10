Самые востребованные артисты: сколько берут Крид и Чеботина за корпоративы

Самыми востребованными артистами для новогодних корпоративов в 2025 году стали как молодые исполнители, так и проверенные звезды эстрады Фото: Размик Закарян © URA.RU

Егор Крид и Люся Чеботина являются самыми востребованными молодыми исполнителями на новогодних корпоративах. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявила известный продюсер Татьяна Тур, раскрывшая гонорары артистов.

Согласно информации продюсера, в тройке лидеров спроса оказались группа «ЗаVисть» (Лера Кудрявцева и Катя Гордон), чьи выступления отличаются уникальным форматом. Среди молодых исполнителей Тур выделила Люсю Чеботину с гонораром 5-7 миллионов рублей и Егора Крида. Особое место в рейтинге занимает Лолита, которую Тур назвала безусловной «звездой корпоративов». Ее выступление обходится организаторам в 4-5 миллионов рублей. По словам продюсера, секрет успеха артистки в том, что она сумела «правильно интегрироваться в настоящее» и нравится зрителям всех возрастов.

Также в список самых востребованных артистов сезона вошел Хабиб с гонораром 4-5 миллионов рублей. Тур отметила, что артист успешно работает с детской аудиторией и параллельно с концертами занимается озвучкой мультфильмов.

Самыми высокооплачиваемыми артистами новогоднего периода стали Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова и группа «Руки вверх». «Их выступления стоят от 20 миллионов рублей», — сообщила продюсер, сразу уточнив, что точная сумма зависит от конкретных условий — даты, площадки и города проведения мероприятия.