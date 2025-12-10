Форум ветеранов СВО собрал более тысячи героев со всей России

Участниками форума стали Цивилева, Мурашко, Скворцова и другие официальные лица Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Более тысячи ветеранов специальной военной операции из всех регионов России собрались на форуме «Вместе победим!» в Национальном центре «Россия» в Москве. С приветственным обращением выступил президент России Владимир Путин.

«Отрадно, что нынешняя встреча объединила в Национальном центре „Россия“ участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, представителей органов власти, некоммерческих организаций, деловых и экспертных кругов, средств массовой информации из многих регионов страны», — говорится в обращении Владимира Путина, которое зачитала зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда «Защитники Отечества», отметив, что в этом году форум собрал более тысячи героев.

В этом году ключевой темой пленарной сессии стало формирование единой системы сопровождения ветеранов после возвращения со службы. В обсуждении приняли участие статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Герой России, ветеран СВО Максим Бахарев. В рамках форума они выработали решения по интеграции ветеранов в мирную жизнь, развитию системы их медицинской, психологической и социальной поддержки.

В частности, Скворцова рассказала, что по поручению президента в течение трех лет по всей России будет создано десять современных протезно-реабилитационных центров, оснащенных самым передовым оборудованием. Баталина, в свою очередь, заявила, что с 2026 года ветераны СВО смогут получить социальный контракт на открытие своего бизнеса без сложных проверок доходов, а также бесплатно переучиться на одну из 360 востребованных профессий. Бахарев, который прошел через тяжелое ранение и долгий путь восстановления, призвал своих товарищей не замыкаться в себе, а активно обращаться за помощью. Он подчеркнул, что они не одни и государство готово их поддерживать на каждом этапе.

На дискуссионных площадках выступили также представители администрации президента, правительства, Совета Федерации, Госдумы, Русской православной церкви и профильных ведомств. Организаторами форума выступили фонд «Защитники Отечества», Российское общество «Знание», Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.

Форум «Вместе победим!» — это основная площадка для общения, обмена опытом и выработки совместных решений по поддержке ветеранов при их возвращении к мирной жизни и помощи их семьям. В этом году в форуме приняли участие ветераны СВО и других конфликтов, участники кадровой программы «Время героев» и региональных программ для защитников, а также члены семей защитников.