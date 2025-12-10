Лепс отложил свадьбу с 19-летней невестой из-за бывшей жены
По словам собеседницы СМИ, знающей Лепса, артист с невестой находятся в разладе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Народный артист России Григорий Лепс отложил свадьбу с Авророй Кибой из-за бывшей жены. Об этом сообщают СМИ.
«А поскольку он был в ссоре с Авророй, то вызвал из Италии свою бывшую жену Аню. Они в хороших отношениях, поэтому она тут же прилетела. Анна помогала ему, заботилась о нем. В знак благодарности Гриша купил бывшей жене дом на Рублевке за 300 миллионов рублей. Залез в долги, но поступил благородно», — сказала собеседница издания «Комсомольская правда». Она также отметила, что артист тяжело переживает разлад с Авророй.
Ранее к невестке Лепса Авроре Кибе предъявила иск блогер Виктория Боня. Поводом стало высказывание невесты Григория Лепса, где она назвала Боню женщиной, якобы оказывавшей интимные услуги женатым мужчинам за 3 тысячи долларов.
