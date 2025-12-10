Логотип РИА URA.RU
Лепс отложил свадьбу с 19-летней невестой из-за бывшей жены

10 декабря 2025 в 17:57
По словам собеседницы СМИ, знающей Лепса, артист с невестой находятся в разладе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Народный артист России Григорий Лепс отложил свадьбу с Авророй Кибой из-за бывшей жены. Об этом сообщают СМИ. 

«А поскольку он был в ссоре с Авророй, то вызвал из Италии свою бывшую жену Аню. Они в хороших отношениях, поэтому она тут же прилетела. Анна помогала ему, заботилась о нем. В знак благодарности Гриша купил бывшей жене дом на Рублевке за 300 миллионов рублей. Залез в долги, но поступил благородно», — сказала собеседница издания «Комсомольская правда». Она также отметила, что артист тяжело переживает разлад с Авророй. 

Ранее к невестке Лепса Авроре Кибе предъявила иск блогер Виктория Боня. Поводом стало высказывание невесты Григория Лепса, где она назвала Боню женщиной, якобы оказывавшей интимные услуги женатым мужчинам за 3 тысячи долларов. 

