Лепс отложил свадьбу с 19-летней невестой из-за бывшей жены

«А поскольку он был в ссоре с Авророй, то вызвал из Италии свою бывшую жену Аню. Они в хороших отношениях, поэтому она тут же прилетела. Анна помогала ему, заботилась о нем. В знак благодарности Гриша купил бывшей жене дом на Рублевке за 300 миллионов рублей. Залез в долги, но поступил благородно», — сказала собеседница издания «Комсомольская правда». Она также отметила, что артист тяжело переживает разлад с Авророй.