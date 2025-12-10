В России усовершенствуют систему поддержки ветеранов СВО

Участниками форума стали более тысячи ветеранов СВО со всей страны Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России усовершенствуют систему помощи ветеранам спецоперации и членам их семей, созданную на базе фонда «Защитники Отечества». Меры помощи вернувшимся с фронта бойцам и их близким обсудили на форуме «Вместе победим» в Москве 10 декабря. В стране принят ряд мер, которые позволяют участникам СВО вернуться к мирной жизни, их подробный анализ и обратная связь на базе цифровых решений позволят сделать такую работу еще более эффективной.

Приуроченный к Дню героев Отечества форум по поддержке ветеранов спецоперации и их семей «Вместе победим» прошел в национальном центре «Россия». Его организаторы — фонд «Защитники Отечества», российское общество «Знание», Ассоциация ветеранов Он объединил более тысячи участников СВО и Комитет Семей воинов отечества. В мероприятии участвовали около тысячи героев спецоперации из всех регионов страны, а также представители органов власти и общественных организаций.

Сессии на форуме были посвящены медицинской реабилитации, трудоустройству, юридической поддержке, роли вернувшихся с фронта бойцов в воспитании нового поколения, их участию в муниципальном и государственном управлении. Также на протяжении мероприятия работали консультационные столы, куда ветераны могли подойти со своими вопросами. Также организаторы предусмотрели для участников форума культурно-образовательную программу.

В России необходимо последовательно развивать систему социальных гарантий для фронтовиков и их семей, наполнять ее новыми содержательными инициативами, отметил президент Владимир Путин. Его обращение к участникам форма зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

И, конечно, будем расширять возможности, чтобы наши герои продолжали достойно служить Родине. Чтобы их таланты и способности были в полной мере востребованы на государственном и муниципальном поприще, в воспитании подрастающего поколения, в различных областях экономики и предпринимательства», — подчеркнул глава государства.

Каждый из ветеранов хочет быть полезным своему обществу, государству и семье. И форум «Вместе победим» — возможность выработать решения, которые власти смогут реализовать на различных уровнях, сказала Голикова.

В России сформирована уникальная, отличная от практики других стран система поддержки депутатов на базе созданного по поручению президента фонда «Защитники Отечества», отметила председатель организации, статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева. Поэтому, создавая фонд, многое пришлось делать впервые, «с нуля».

«Это не просто меры поддержки, социальные преференции, льготы для тех, кто стоит на защите государства, а выстроенная экономическая и социальная экосистема, которая затрагивает сразу многие направления жизни человека.

Наши социальные координаторы работают непосредственно с ветеранами и их семьями. Они сначала решают вопросы получения документов, там, где это необходимо, помощи по линии здравоохранения, реабилитации, а затем — вопросы длительного сопровождения, связанные с ресоциализацией, получением новых компетенций, трудоустройством. Мы широко взаимодействуем с правительством, всеми министерствами, профильными органами власти и, конечно, регионами», — рассказала Цивилева на пленарной сессии «Путь к новой жизни: комплексная помощь и реабилитация ветеранов СВО».

Теперь перед фондом стоит задача усовершенствовать систему оказания поддержки, проанализировав накопленный опыт и обратную связь, добавила председатель «Защитников отечества». Сделать это планируется, в том числе за счет новой информационной системы, которая недавно была запущена.

«Для нас важно не просто оказать помощь, а получить обратную связь, те комментарии от наших героев и их близких, которые помогут донастраивать эту систему, совершенствовать ее. Мы будем не просто координировать работу, но и собирать статистику, чтобы понять, насколько эффективна поддержка», — сообщила Цивилева.

В России выстроена система медицинской помощи участникам спецоперации, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Приоритетность оказания медуслуг бойцам и ветеранам закреплена законодательно. Власти уделяют внимание высокотехнологичной помощи, благодаря которой медики определяют, в каких случаях необходимо эндопротезирование, а иногда и трансплантация органов и тканей.

«Значимое направление — реабилитация опорно-двигательного аппарата. Это важная составляющая для комфортной полноценной жизни, потому что, даже если поврежден один сустав, это в дальнейшем может влиять на осанку и движения всего организма, вызывая те или иные проблемы со здоровьем», — продолжил министр, добавив, что государство поддерживает реабилитацию не только дополнительным финансированием медпомощи, но и приобретением современного оборудования.

В свою очередь сами ветераны тоже должны ответственно относиться к вопросам здоровья, призвал Мурашко. «Понятно, что человек, вернувшись к мирной жизни, особенно если он уже провел несколько месяцев в медицинских организациях, устал от внимания медиков и хочет какое-то время обойтись без контактов с ними, но это неправильно.

Врачи, в том числе по месту жительства, должны вас увидеть, взять на учет, зафиксировать ваше состояние и сложности, необходимость в реабилитационных процедурах», — обратился к ветеранам глава Минздрава. Он также посоветовал не пренебрегать психологической помощью, потому что это тоже часть здоровья и комфорт в семье.