Олимпийский Мишка 1980 года стал талисманом российской олимпийской сборной
Дегятрев сообщил, что олимпийский Мишка будет новым талисманом сборной РФ
Фото: Владимир Андреев
Мишка, который был официальным талисманом XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980 году, станет новым талисманом российской олимпийской сборной. Об этом заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«Разработан новый единый талисман олимпийской команды России, созданный на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны и мирового спорта — официального талисмана Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве. В настоящий момент мишка проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Выглядит прекрасно и заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся. Будет нормальный мишка», — сказал Дегтярев на олимпийском собрании. Его слова передает РИА Новости.
Собрание, на котором обсудили этот вопрос проходит 10 декабря в Москве. Мишка 1980 года заменит синего мишку-неваляшку и шапко-кота, которых разработала студия Артемия Лебедева в 2019 году.
