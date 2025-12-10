Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Олимпийский Мишка 1980 года стал талисманом российской олимпийской сборной

10 декабря 2025 в 17:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дегятрев сообщил, что олимпийский Мишка будет новым талисманом сборной РФ

Дегятрев сообщил, что олимпийский Мишка будет новым талисманом сборной РФ

Фото: Владимир Андреев

Мишка, который был официальным талисманом XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980 году, станет новым талисманом российской олимпийской сборной. Об этом заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. 

«Разработан новый единый талисман олимпийской команды России, созданный на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны и мирового спорта — официального талисмана Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве. В настоящий момент мишка проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Выглядит прекрасно и заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся. Будет нормальный мишка», — сказал Дегтярев на олимпийском собрании. Его слова передает РИА Новости.


Собрание, на котором обсудили этот вопрос проходит 10 декабря в Москве. Мишка 1980 года заменит синего мишку-неваляшку и шапко-кота, которых разработала студия Артемия Лебедева в 2019 году.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал