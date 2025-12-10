Олимпийский Мишка 1980 года стал талисманом российской олимпийской сборной

Мишка, который был официальным талисманом XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980 году, станет новым талисманом российской олимпийской сборной. Об этом заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Разработан новый единый талисман олимпийской команды России, созданный на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны и мирового спорта — официального талисмана Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве. В настоящий момент мишка проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Выглядит прекрасно и заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся. Будет нормальный мишка», — сказал Дегтярев на олимпийском собрании. Его слова передает РИА Новости.