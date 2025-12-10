Лес возле Байкала защитили от вырубки

«Единая Россия» добилась защиты лесов вокруг Байкала от сплошных вырубок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Госдума во втором чтении приняла доработанный законопроект, который ужесточает правила строительства у Байкала и исключает возможность сплошных рубок леса в этой зоне. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента депутатами партии «Единая Россия».

«На основании поправок депутатов было принято решение отказаться от механизма сплошных рубок лесных насаждений», — пояснил координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин. Его слова приводит пресс-служба «ЕР» на своем сайте. Он отметил, что теперь для строительства необходимых объектов (например, инженерных сетей) можно будет переводить земельные участки, но только после обязательного прохождения государственной экологической экспертизы.

Закон также строго регулирует строительство на этой территории. В частности, он запрещает возведение жилья и создание новых особых экономических зон, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на экосистему. В качестве компенсации за любые разрешенные работы введено обязательное лесовосстановление — на одном вырубленном гектаре необходимо высадить деревья на площади в пять гектаров. Все решения по проектам будут приниматься специально созданной межведомственной комиссией, которая будет создана в соответствии с поправками правительства.

Продолжение после рекламы