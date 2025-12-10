Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

НАТО начала применять летающие радары вблизи границы РФ в Арктике

ФСБ: НАТО усиливает разведку у границ России в Арктике
10 декабря 2025 в 17:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
НАТО расширяет использование авиации в разведке (архивное фото)

НАТО расширяет использование авиации в разведке (архивное фото)

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Taylor DiMartino

НАТО стало применять «летающие радары» для разведки вблизи границы России в Арктике. Об этом сообщил начальник пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий.

«Существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря», — сказал Корецкий. Его слова приводит «РИА Новости». Корецкий подчеркнул, что НАТО с каждым годом наращивает применение авиации в разведке. Основным инструментом разведки остаются корабли. 

В октябре НАТО провели военную воздушную операцию вблизи российских границ. В них приняли участие британские и американские патрульные самолеты. Они пролетали между Беларусью и Украиной. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал