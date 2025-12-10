НАТО начала применять летающие радары вблизи границы РФ в Арктике
НАТО расширяет использование авиации в разведке (архивное фото)
Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Taylor DiMartino
НАТО стало применять «летающие радары» для разведки вблизи границы России в Арктике. Об этом сообщил начальник пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий.
«Существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря», — сказал Корецкий. Его слова приводит «РИА Новости». Корецкий подчеркнул, что НАТО с каждым годом наращивает применение авиации в разведке. Основным инструментом разведки остаются корабли.
В октябре НАТО провели военную воздушную операцию вблизи российских границ. В них приняли участие британские и американские патрульные самолеты. Они пролетали между Беларусью и Украиной.
