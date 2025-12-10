Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что европейские политики похожие на андроидов, повторяющих слова о якобы нападении России на другие страны за последние 100 лет. Об этом Мединский написал в своем telegram-канале.

«Нет, это даже не „методичка“. Мне кажется они андроиды, несущие запись. Где-то на затылке у них вставляется крошечный чип», — написал помощник президента. Так он отреагировал на слова глава финского МИД Элина Валтонен в интервью ТК CBS. В нем она заявила, что за последние 100 лет Россия напала на 19 стран. В ту же очередь на саму Россию, по словам Валтонен, никто не нападал.