«Где-то на затылке у них чип»: Мединский высмеял главу финского МИД
Мединский назвал европейских политиков андроидами из-за их одинаковых высказываний о якобы нападении России
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что европейские политики похожие на андроидов, повторяющих слова о якобы нападении России на другие страны за последние 100 лет. Об этом Мединский написал в своем telegram-канале.
«Нет, это даже не „методичка“. Мне кажется они андроиды, несущие запись. Где-то на затылке у них вставляется крошечный чип», — написал помощник президента. Так он отреагировал на слова глава финского МИД Элина Валтонен в интервью ТК CBS. В нем она заявила, что за последние 100 лет Россия напала на 19 стран. В ту же очередь на саму Россию, по словам Валтонен, никто не нападал.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее усомнилась в знаниях по истории министра Финляндии. Захарова спросила риторически, не возникает ли у финского народа вопрос к тому, что их глава МИД не знает о нападении нацистской Германии в 1941 году на СССР.
