«Обучить свободе внутри себя невозможно»: для чего свердловчанам рок-факультет

В России есть возможность открытия рок-консерватории для «выращивания» музыкантов. Но при этом, такие люди должны становится сами, без помощи академического обучения. Такое мнение выразил директор фестиваля «Старый новый рок» Евгений Горенбург.

«Я думаю, речь идет об обучении неким азам музыкосложения, стихосложения. Потому что обучить свободе внутри себя невозможно ни классикой, ни джазового музыканта, ни рок-музыканта. Но поскольку есть время, самое сильное и структурирующее, которое было посвящено року, наверное, есть смысл сделать такую кафедру, посвященную року. Хотя это предмет моих разногласий с Александром Пантыкиным. Где Джимми Хендрикс и где консерватория?» — заявил Горенбург в эфире ОТВ на передаче «Акцент».