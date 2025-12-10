На друга Зеленского Тимура Миндича было совершено покушение в Израиле
Ранее суд на Украине заочно арестовал Тимура Миндича
На скрывающегося в Израиле украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют другом и «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, совершили покушение 28 ноября в одном из городов страны. Об этом в зале суда заявил Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), его слова передает «Политика страны». Нападение произошло поздно вечером недалеко от дома Миндича, когда он возвращался с частной встречи.
«Неизвестные поджидали машину Миндича у подъезда, было несколько выстрелов, после чего нападавшие скрылись. Тимур ранен, но жив, его сразу увезли в больницу под усиленной охраной», — рассказал Коломойский. Он уточнил, что сейчас бизнесмен находится в медицинском учреждении в стабильном состоянии, врачи оценивают угрозу его жизни как умеренную.
Ранее суд на Украине заочно арестовал Тимура Миндича. Решение принято в рамках расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое ранее объявило Миндича в розыск.
*Игорь Коломойский внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
