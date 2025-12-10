США продлили до 2026 года лицензию на операции с «Лукойлом»
10 декабря 2025 в 20:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
США продлили до 17 января 2026 года действие лицензии на проведение операций с компанией «Лукойл» и ее дочерними структурами в рамках сделки по продаже Lukoil International GmbH. Об этом сообщает Министерство финансов США.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал