Как правильно есть мед для здоровья организма: 5 важных правил

Чрезмерное употребление меда грозит повышением сахара в крови и ожирением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многие считают мед отличной альтернативой сахару, добавляя его в чай и десерты. Однако, чтобы сохранить пользу и избежать вреда, важно знать, как правильно его употреблять. Этими правилами делится врач-аллерголог-иммунолог ИНВИТРО Ирина Николаевна Эстрина.

Чем опасно чрезмерное употребление меда

Избыток сладкого продукта может негативно сказаться на обмене веществ, спровоцировать повышение сахара в крови и набор лишнего веса. По словам специалиста, мед не стоит употреблять безмерно даже тем, кто не имеет проблем со здоровьем — он калориен и содержит большое количество быстрых углеводов.

Как употреблять мед с пользой

Чтобы поддержать иммунитет в сезон простуд, достаточно добавить чайную ложку меда в теплый напиток — чай, молоко или воду с лимоном и имбирем. Главное — не класть его в кипяток: при температуре выше 40°С разрушатся ферменты и витамины.

«Нагревание до 42°С не только уничтожает полезные вещества, но и способствует образованию соединений, не желательных для организма. Поэтому добавляйте продукт в уже заваренный и слегка остывший чай», — предлагает Эстрина. И добавляет, что поскольку ядовитых компонентов в меде изначально нет, то при любой термической обработке он не вызывает токсичности.

Исследования показывают, что при нагревании может образовываться оксиметилфурфурол (ОМФ), но его количество в натуральном меде невелико и не представляет опасности. «В кондитерских изделиях и джемах концентрация ОМФ в десятки раз превышает норму для меда, однако вреда для здоровья от этого не выявлено», — подчеркивает специалист.

Не рекомендуется есть мед во время еды: так он добавит лишние калории и может вызвать тяжесть. Гораздо полезнее употреблять его отдельно — утром натощак или спустя час после приема пищи. Отличным вариантом полезного перекуса станут мед с орехами, лимоном или сухофруктами.

Замена сахара медом и польза медовухи

По словам Эстриной, мед действительно выигрывает у сахара по составу: он содержит витамины, минералы и антиоксиданты, а не только пустые калории. Однако полная замена сахара медом подходит не всем. Людям с метаболическими нарушениями или склонностью к аллергиям стоит вводить продукт постепенно, наблюдая за реакцией организма.

Медовуха без добавления спирта — натуральный и интересный вариант напитка на основе меда. Она может благотворно влиять на обмен веществ, помогать при воспалениях и даже улучшать настроение. В холодное время года ее можно подавать теплой, не доводя до кипения, чтобы сохранить полезные вещества.