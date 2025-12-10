РИАН: запрет на публикацию данных о дезертирах ВСУ связан с их числом

Военные ВСУ все чаще становятся дезертирами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинские власти запретили публиковать статистику о дезертирах из ВСУ после резкого роста случаев самовольного оставления части. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Украинские власти запретили публиковать данные о количестве самовольно оставивших часть. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины. Это произошло после публикаций рекордных данных статистики по числу фактов самовольного оставления частей за октябрь 2025 года. Судя по всему, за ноябрь статистика значительно хуже», — приводит слова силовиков издание РИА Новости.

Решение запретить разглашение данных связано с тем, что командование ВСУ фиксирует устойчивый рост числа военнослужащих, покидающих свои части без разрешения. Осенью 2025 года показатели самовольного оставления части стали максимальными за весь период конфликта. Указание о закрытии статистики разослали военным прокурорам и следственным подразделениям на Украине.

Представитель силовых структур утверждает, что основной причиной дезертирства является опасение военнослужащих попасть в штурмовые подразделения, куда, по его словам, направляют пополнение с минимальной подготовкой. Он заявил, что на передовой такие подразделения несут наибольшие потери. Кроме того, собеседник сообщил, что уровень обучения в учебных центрах ВСУ остается низким, а сами центры, по его данным, обнесены бетонными заборами высотой более трех метров с колючей проволокой.