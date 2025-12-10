В Тюменской области пресекли незаконный провоз животных на границе с Казахстаном

В ходе проверки инспекторы досмотрели 1079 машин с животноводческой продукцией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С начала 2025 года инспекторы Россельхознадзора на пункте «Казанское» в селе Ельцово (Тюменская область) пресекли попытки провоза без надлежащих документов крупной партии животных, рыб и птиц. За этот период специалисты проверили свыше тысячи транспортных средств и не допустили к обороту более 75 тонн продукции, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«Задержано 61 транспортное средство, перевозившее 75,6 тонн подконтрольной продукции, а также 45 лошадей, 65 птиц и 2525 штук декоративных рыбок. Грузы были возвращены отправителям по причине отсутствия или неправильного оформления ветеринарных сопроводительных документов», — сообщили на сайте ведомства. Грузы перемещались между Россией и Казахстаном.