Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Тюменской области пресекли незаконный провоз животных на границе с Казахстаном

11 декабря 2025 в 02:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ходе проверки инспекторы досмотрели 1079 машин с животноводческой продукцией

В ходе проверки инспекторы досмотрели 1079 машин с животноводческой продукцией

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С начала 2025 года инспекторы Россельхознадзора на пункте «Казанское» в селе Ельцово (Тюменская область) пресекли попытки провоза без надлежащих документов крупной партии животных, рыб и птиц. За этот период специалисты проверили свыше тысячи транспортных средств и не допустили к обороту более 75 тонн продукции, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«Задержано 61 транспортное средство, перевозившее 75,6 тонн подконтрольной продукции, а также 45 лошадей, 65 птиц и 2525 штук декоративных рыбок. Грузы были возвращены отправителям по причине отсутствия или неправильного оформления ветеринарных сопроводительных документов», — сообщили на сайте ведомства. Грузы перемещались между Россией и Казахстаном.

При этом проверку успешно прошла основная масса грузов. Разрешение на ввоз в Россию и вывоз из страны получили 3,8 тыс. тонн поднадзорной продукции, более 22 тыс. голов животных, 43,2 млн личинок пеляди и пелчира, а также 1,5 млн инкубационных яиц.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал