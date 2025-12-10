Ограничения в Шереметьево привели к задержке рейсов между Тюменью и Москвой

На данный момент вылет из Рощино в Шереметьево перенесли на один час Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В аэропорту Рощино в Тюмени перенесен вылет рейса SU 1503 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Тюмени. По расписанию самолет должен был отправиться в столичный аэропорт Шереметьево 11 декабря в 06:55.

«Рейс SU 1503 Тюмень — Москва, Шереметьево. Вылет по расписанию 06:55, расчетное 07:55. Задерживается», — указано на информационной странице аэропорта. Также задержан рейс SU 1502 из столицы в Тюмень, который должен был прилететь в 05:55. На данный момент указано что воздушный борт прибудет в 06:20.