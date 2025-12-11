Логотип РИА URA.RU
Метель и сильный ветер накроют Тюмень

11 декабря 2025 в 06:20
Прогнозируются порывы ветра силой до 16 м/с

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени, 11 декабря, будет облачно, возможна метель. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. Ночью температура воздуха может опуститься до -16 градусов, а в дневные часы потеплеет до -7 градусов.

«В четверг, 11 декабря, в Тюмени облачно с прояснениями. Ночью -11, -16. Днем -7, -12», — отмечается в сообщении ведомства. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня не исключается вероятность метели.

На протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Влажность воздуха составит 60%. Занятия в школах пройдут в обычном режиме.

