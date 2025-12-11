Метель и сильный ветер накроют Тюмень

Прогнозируются порывы ветра силой до 16 м/с Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени, 11 декабря, будет облачно, возможна метель. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. Ночью температура воздуха может опуститься до -16 градусов, а в дневные часы потеплеет до -7 градусов.

«В четверг, 11 декабря, в Тюмени облачно с прояснениями. Ночью -11, -16. Днем -7, -12», — отмечается в сообщении ведомства. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня не исключается вероятность метели.