Как мэрия Екатеринбурга провалила спасение московских хрущевок

20:24 26 апреля 2017 3

Уникальный проект реконструкции хрущевок в Екатеринбурге показал властям: лучше всего пятиэтажки сносить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Идея массового сноса хрущевок в Екатеринбурге по примеру Москвы не кажется горожанам утопией. В столице Урала проблему, что делать с пятиэтажками, решали еще в девяностых. Первый в России амбициозный эксперимент затянулся более чем на 10 лет и не привел к ожидаемым результатам. Речь идет о доме №13 по улице Белореченской — хрущевке, которая могла полностью поменять градостроительную концепцию Екатеринбурга, а затем, может быть, и других городов.

Среди жилых домов на улице Белореченской резко выделяется яркий корпус с широкими лоджиями и высокими чердаками, покрытый сайдингом. Это обыкновенная хрущевка, которую мэрия Екатеринбурга в 1993 году решила модернизировать по французскому образцу. Идея заключалась в том, чтобы заменить коммуникации в доме, расширить существующие квартиры и достроить мансарду, где появились бы новые. Предполагалось, что квадратный метр в надстройке обойдется в 1,5-2 раза дешевле, чем в доме, возводимом с нуля.

Конечная цель — привлечь финансирование для дальнейшей реновации остальных хрущевок в городе. Продавая квартиры в мансардах по рыночной стоимости, инвестор мог бы окупить все затраты и получить прибыль. Изначально для реконструкции рассматривался соседний дом под номером 11, однако в итоге работы начались в хрущевке по Белореченской, 13. Тогда процесс контролировал молодой глава города Аркадий Чернецкий, пришедший в должность годом ранее. Подрядчиком выступало муниципальное предприятие «Феникс».

Зрительно здание выглядит на порядок лучше серых хрущевок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перестройка здания велась 11 лет: сперва был укреплен фундамент, далее появились наружные стены на расстоянии полутора метра от старых, которые позже были ликвидированы. При этом жильцов на время реконструкции не отселяли. В ходе работ подрядчик отказался от идеи строительства мансарды, ради которой и затевался эксперимент. Новых квартир построено не было, зато площадь каждой из существующих увеличилась на 8-16 квадратных метров и был проведен дорогостоящий капремонт.

Результаты устроили далеко не всех: сегодня об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали жители экспериментального дома.

«По-моему, эта программа была придумана, чтобы кто-то из чиновников себе дачу построил», — пожаловалась на выходе из подъезда молодая мама по имени Наталья.

Радость от изменения планировки квартир не разделяют и другие жители дома: «Комнату удлинили, но она все равно темная, для жилья разницы никакой», «В квартирах видно новые несущие балки, но мы уже привыкли. А широкие подъезды превратились в свалки хлама», «Ясно, что эксперимент не сработал: у нас же не умеют не воровать».

1/7 Напоминания о прошлом хрущевки хорошо видно с торца дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действительно, отдельную «подъездную комнату» на каждом этаже обустраивают по-своему. Кто-то полностью засадил модернизированное пространство цветами, для кого-то это склад телевизоров, а самые предприимчивые огородили его огромной черной дверью. Другие жильцы подъезда при этом понятия не имеют, что происходит за ней.

Модернизированное пространство подъездов превратилось в свалки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Пока строили, было много пыли и шума, никого не отселяли, мы терпели. Но потом уже не обращали на это внимание. Зато теперь тишина, — поделилась воспоминаниями одна из пенсионерок. — Но лучше бы все равно снесли. Продувает зимой все так же, да и двор не обустроен — кругом грязные гаражи». Среди опрошенных корреспондентом «URA.RU» жителей были и те, кто не нашел в реконструкции дома изъянов. Однако все они, как оказалось, не жили в этом здании в период модернизации.

О том, что «достигнутый эффект не соответствовал уровню затрат», по итогам реновации подтвердил и сам Аркадий Чернецкий. В то же время его пресс-секретарь Константин Пудов все равно приводил модернизированный дом в качестве позитивного примера: «Хрущевка по адресу Белореченская, 13 прошла глубокую реконструкцию, которая превратила дом в качественно новое жилье».

Скоро экспериментальный дом ждет еще один проект-маркер времени — капремонт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» сенатор Аркадий Чернецкий объяснил, почему проект не стал массовым: «Реновацию мы сделали. Другое дело, что это получилось слишком дорогое удовольствие, его не имело смысла тиражировать. Мы пустили пилотный проект, получили неудовлетворительную экономику. Поэтому решили, что в таком виде реновация нас не устраивает — денег просто не было. Кроме того, есть много вопросов, связанных с законодательством: сложно проводить надстройку в действующих домах без отселения жителей. Я думаю, что на сегодняшний день есть более эффективные способы. На примере восстановления школ мы убедились, что с точки зрения экономики выгоднее не заниматься реконструкцией, а сносить и строить новое здание».

Отметим, согласно данным регионального фонда содействия капремонту, работы по дальнейшей реконструкции дома №13 на Белореченской назначены приблизительно на один и тот же период, что и у соседних хрущевок, несмотря на масштабную модернизацию — на 2021—2024 год. В то же время срок службы домов, построенных в середине XX века, не превышает 50-60 лет.