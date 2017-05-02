Через два дня после трагедии дети снова играют на заброшенном заводе

19:53 02 мая 2017 0

Руины заброшенного завода уже давно притягивают детей и молодежь Надыма Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гибель ребенка на заброшенном заводе в Надыме может остаться безнаказанной. Основная версия происшествия — несчастный случай. Но возник он по большей части из-за того, что доступ в заброшенное здание завода никак не ограничен. Кто должен был за этим следить и понесет ли кто-то ответственность — главный вопрос сегодня на Ямале.

Завод крупнопанельного домостроения в Надыме уже много лет заброшен. По сути, это руины когда-то крупного строительного предприятия, которые находятся практически в центре города. 30 апреля девятилетний мальчик с с другом решил прогуляться по развалинам. Детские игры закончились трагедией: мальчик сорвался с высоты и погиб при падении. «Его друг — молодец, не растерялся, выбежал на дорогу, просил о помощи. Мы „скорую“ вызывали. Мальчик там упал на ледяные глыбы, шансов у него не было», — рассказывает в соцсетях очевидец происшествия Татьяна Яцевюк.

Казаки снова обнаружили детей на стройке, где на днях погиб третьеклассник Фото из группы «Надым, любимый Nadym» «ВКонаткте»

Случай вызвал огромный резонанс среди жителей города. Об опасном объекте известно уже давно. Жители неоднократно жаловались, что заброшенный завод никак не охраняется. «Там же уже не первый год дети играют. Попасть туда ничто не мешает. Просто бери и заходи, двери открыты. Вот ребятня туда и повадилась, лазают по крышам, по перекладинам. Страшно. По ночам молодежь там частенько отдыхает», — рассказала «URA.RU» жительница Надыма.

Во вторник, 2 мая, спустя всего пару дней после трагедии, казаки патрулировали город, заехали на территорию завода и снова застали там играющих детей. В сообществе «Надым, любимый Nadym» во «ВКонтакте» пишут, что казаки провели с ребятами беседу и отправили их по домам.

В социальных сетях зреет недовольство. Жители требуют наказать виновных и обвиняют власти в преступном бездействии. Власти свою вину отрицают.

Раньше собственником завода была администрация Надымского района. Позже власти начали процедуру банкротства и продажу завода по частям. Месяц назад глава района Леонид Дяченко обсуждал вопрос безопасности на заводе с новыми владельцами площадей. Считалось, что проблема должна была решиться. «Мы проводили совещание о необходимости закрыть вход на территорию еще 30 марта. Присутствовали двое представителей „Компании Иванова“. Мы выезжали на объект, обсуждали ограждение, охрану. Они обещали к 1 мая все сделать, но не сделали. Мы пробовали связаться с ними после трагедии. Нам никто не отвечает. Сегодня будем обсуждать какие-то варианты закрытия территории. Пока их озвучить не могу. Но сами мы поставить забор не можем. Полиция будет понуждать собственников исполнить эти обещания», — сообщал тогда чиновник. Он добавил, что второй собственник площадей, «Р.Т.Ф», вообще не выходил на связь.

Связаться с главой района Леонидом Дяченко сегодня не удалось. Его заместитель Виктор Адвахов рассказал «URA.RU», что в администрацию на беседу были приглашены родители погибшего мальчика. Подробности этой встречи не разглашаются.

В «Компании Иванова» сообщили, что им ничего не известно о происшествии на территории заброшенного завода. Там также добавили, что мэрия Надымского района с ними по этому поводу не связывалась.

Инсайдеры в администрации района при этом сообщают, что новые владельцы «просто не успели» выполнить работы. В итоге нерасторопность обернулась трагедией.

Сейчас следователи разбираются, кто виноват и есть ли состав преступления в бездействии городских властей и новых собственников объекта.

«Следователи поднимают техническую документацию, изучают все бумаги, чтобы точно определить собственника и разобраться в ситуации и вынести процессуальное решение», — рассказали агентству в пресс-службе ямальского управления СК России.

Пока не ясен даже юридический статус заброшенного завода. В зависимости от него будет понятно, должен ли быть завод огражден забором, нужно ли в нем заколачивать двери и окна или вообще необходимо присутствие поста охраны. Если выяснится, что закон не предусматривает для этого объекта никаких мер безопасности, то и к ответственности привлечь будет некого.

Результатов этой проверки ждет и детский омбудсмен на Ямале Виталий Орешкин. Он рассказал «URA.RU», что работа по ограничению доступа детей на опасные объекты уже ведется, началась она после прошлогоднего ЧП в Салехарде. Тогда на набережной реки Шайтанки ребенок свалился в воду и утонул. На берегу еще строящейся набережной не было никаких ограждений. Высота берега над уровнем воды составляла несколько метров, и самостоятельно ребенок выбраться не смог. После этого инцидента ограждения появились.

«Тогда речь зашла о том, что нужно привлекать общественность, чтобы собрать сведения о всех заброшенных зданиях, стройках и прочих объектах, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья детей», — рассказал Виталий Орешкин.

Он добавил, что информация еще собирается и аккумулируется, но объектов в списке уже достаточно. Все они будут проверены. «Сейчас мы готовим сообщение всем главам, чтобы они провели рейды по выявлению подобных объектов в своих муниципалитетах», — рассказал омбудсмен.

Сколько именно опасных мест нашли общественность и чиновники, омбудсмен не сообщил. Он отметил, что в список попали не только разнообразные стройки и заброшенные здания, но даже брошенные канализационные септики, которые тоже никак не огорожены и в них запросто может провалиться ребенок.