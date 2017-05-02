Как Алтушкин срочно спасал репутацию

00:14 03 мая 2017 0

Учитывая, что бокс в Екатеринбурге – и спортивное событие, и статусное светское, 5 мая - важный день для имиджа РМК и ее проектов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предстоящий праздничный длительный уикэнд в Екатеринбурге начнется с масштабного бойцовского шоу. Саму дату — 5 мая — в свои календари VIP занесли давно. Но месяц назад проведение мероприятия оказалось под угрозой срыва. На кону была репутация не столько спортивных организаторов, сколько идеолога мероприятия — бизнесмена Игоря Алтушкина. «URA.RU» восстановило картину событий: как владелец Русской медной компании спасал свою репутацию и спас ли.

С Монсона в Екатеринбурге началась новая светская и спортивная традиция. Она же встала под вопрос после отмены боя с участием Поветкина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бойцовский поединок в паузе между Первомаем и Днем Победы — попытка создать новую светскую и спортивную традицию в Екатеринбурге. Ее начало было положено год назад, когда на Урале прошел бой с участием Джеффа Монсона, спортсмена не особо результативного, но очень популярного. Именно тогда о своих масштабных планах заявили «RCC Boxing Promotions» (официально создана в ноябре 2016 года Русской медной компанией Игоря Алтушкина) и «Titov Boxing Promotions».

Последующий год вывел «RCC Boxing Promotions» (читай РМК) в безусловные лидеры по организации зрелищных мероприятий. К летнему «Иннопрому» был проведен бой Сергея Ковалева и Айзека Чилембы, ставший, пожалуй, главным светским спортивным событием года на Большом Урале. Были мероприятия в Челябинске, приуроченные к юбилею города. Но с декабря не задалось: самый мощный бой — с участием Александра Поветкина — был отменен. То, что произошло вместо него вызвало волну едких замечаний в профессиональной прессе. И все не столько в адрес спортсмена, сколько персонально в адрес организаторов, которые не отказались от проведения боя, и прикрыли свой просчет патриотическими клише.

В этой связи майское мероприятия было особенно важным: оно должно было не только продолжить традицию, но и закрыть позор декабря. Изначально 5 мая должен был состояться бой 21-летнего Магомеда Курбанова и легендарного американского боксера 45-летнего Шейна Мосли.

Статус поединка с Мосли один из екатеринбургских бизнесменов объяснил нашему агентству так: «Это, как увидеть настоящий состав АВВА после воссоединения».

Но не получилось: в процессе подготовки американец получил травму, и бой пришлось отменить. Об этом стало известно 30 марта. Майское мероприятие вновь оказалось под угрозой отмены. Исполнительный директор «RCC boxing promotions» Алексей Титов признался нашему агентству, что запасной вариант предусмотрен не был. «Вопрос решали в срочном порядке, слава богу, было больше месяца до турнира», — вспоминает Титов. На помощь вновь пришел патриотизм: теперь промоутируется не основной бой, а название всего мероприятия — «Победа 72».

Несостоявшегося главного героя нового вечера бокса заменили георгиевской ленточкой RCC Boxing Promotions

Промоутер рассказал, что в программу сразу был включен бой Ивана Штыркова, что должно было добавить интереса. «Во-вторых, искали достойную замену для Курбанова, вели переговоры и с Антонио Маргарито и с рядом боксеров, занимающих верхние позиции рейтингов. К сожалению, договориться не удалось, так как им оставалось мало времени на подготовку к такому большому бою. В итоге мы остановили свой выбор на Вирджилиусе Стапулионисе. Это боксер нашего товарища, американского менеджера Эгиса Климаса, он уже давно рекомендовал его на выступления в наших турнирах», — пояснил Титов.

Вирджилиус Стапулионис — опытный боец, стойкий, с хорошим разовым ударом с обеих рук. Литовский боксер на момент предложения о бое с Курбановым уже месяц находился в тренировочном лагере в Окснарде и как раз готовился к бою на начало мая. «Это серьезный тест для Курбанова, так как с боксерами такого калибра он еще не встречался за свою профессиональную карьеру», — добавил Алексей Титов.

С точки зрения спорта, бой Магомеда Курбанова с Вирджилиусом Стипулионисом выглядит даже интересней, чем с возможный бой с Шейном Мосли. Американец, хоть и является легендой бокса, в свои 45 лет думает о завершении карьеры. Литовский же боксер, в свои 30 лет, — в самом расцвете сил, а громкого имени у него пока, так что он всеми силами стремится его заработать.

«Вирджилиус Стапулионис — очень качественный и квалифицированный соперник с тем лишь недостатком, что у него нет „большого имени“ в боксе. Между тем, на профессиональном ринге он выступает с 2005 года, провел 32 боя и лишь в четырех уступил. Дрался по всему миру — в США, Канаде, Европе, последние годы тренируется в Америке. Также стоит отметить его менеджера и соотечественника Эгиса Климаса, который является одной из главных фигур в мировом боксе», — рассказал URA.Ru редактор портала AllBoxing.Ru Юрий Тарантин.

Для россиянина Магомеда Курбанова бой 5 мая — серьезный вызов Плакат RCC boxing promotions

Эксперты считают, что преимущество в поединке Курбанов-Стапулионис будет у более опытного литовского боксера. Впрочем, и Магомед Курбанов, хоть и молод, но достаточно талантлив и мастеровит. Кроме того, он прошел серьезную подготовку в тренировочном лагере перед боем, поэтому многое будет зависеть от настроя боксеров.

«Литовский боксер однозначно приедет в Екатеринбург за победой. Курбанова, с его десятью боями, ждет очень серьезная проверка. Думаю, этот бой наглядно покажет уровень Курбанова — если он уверенно пройдет Стапулиониса и не допустит серьезных просчетов, можно будет говорить о его серьезном потенциале. Если сделать этого не удастся — значит, он еще не готов к такому уровню, и его промоутерам нужно будет задуматься о смене тактики в продвижения своего бойца в профессиональном боксе», — пояснил Юрий Тарантин.

Отметим, что в рамках турнира «День Победы 72» состоится 10 боев, 6 из которых — титульные. На ринге можно будет увидеть поединки с участием Евгения Чупракова, Евгения Градовича, Михаила Алексеева, Шавката Рахимова, Юрия Кашинского. Противостоять российским спортсменам будут боксеры из Мексики, Колумбии, Никарагуа, Филиппин. Зрелищности турниру добавит бой по правилам Смешанных единоборств (ММА), в котором российский тяжеловес, восходящая звезда ММА Иван Штырков сразится с англичанином Филиппом Де Фрайсом — весьма серьезным соперником, на счету которого 12 побед, 11 из которых досрочные.

Традиционные гости екатеринбургского бокса статусные — тем выше ставки Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Турнир в ДИВСе наверняка посетят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын. По информации «URA.RU», на бой могут приехать режиссер Сергей Михалков, актеры Дмитрий Дюжев и Михаил Пореченков, боксеры Александр Поветкин и Руслан Проводников, спортсмен и шоумен Сергей Бадюк, биатлонист Антон Шипулин, участники коллектива «Уральские Пельмени» и другие. Ради такой публики будет подготовлено шоу мирового класса. Впрочем, по словам организаторов, поскольку турнир приурочен к Дню Победы, особое внимание будет уделено ветеранам Великой отечественной войны и семьям Героев России. Для них выделены лучшие места на площадке.

Поздравить ветеранов и всех гостей турнира с Днем Победы готовятся не только организаторы, но и сами спортсмены. Боксеры учились ораторскому мастерству и разучивали стихотворение на военно-патриотическую тематику, чтобы принять участие в съемках видеоролика. Его премьера состоится 5 мая на экранах ДИВСа. Билеты на турнир «День Победы 72» распроданы практически полностью. Но увидеть боксеров смогут все желающие накануне во время взвешивания, которое состоится 4 мая в 13.00 на нулевом этаже «Пассажа».