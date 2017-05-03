«От выборного садо-мазо уже все отвыкли»

19:48 03 мая 2017 0

Тунгусову (слева) нервозность из-за второго тура выгодна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Регионы обязаны провести выборы губернаторов в один тур. Такое требование было озвучено на последнем семинаре для ответственных за политику вице-губернаторов, который проводила администрация президента. На мероприятии присутствовал и первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов, для которого, считают эксперты, указание Кремля означает еще большее ослабление.

Выборы глав регионов, которые состоятся 10 сентября 2017 года, считаются «репетицией» выборов президента, а потому и требования к ним — эталонные. Высокая явка и значительный перевес в пользу главного кандидата — в случае со Свердловской областью это Евгений Куйвашев, уже получивший статус врио губернатора — важное доказательство легитимности при сохраняющейся демократичности.

Эдуард Россель всегда уверенно побеждал во втором туре. В те времена это считалось показателем максимальной демократичности выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Согласно статье 89 Избирательного кодекса Свердловской области избирком принимает решение «о признании избранным на должность губернатора Свердловской области кандидата, получившего более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании». Второй тур объявляется в любом ином случае, уточняют в облизбиркоме.

Для Свердловской области наказ федерального центра весьма актуален — глава региона здесь еще ни разу не избирался в один тур. Первый и последний выбиравшийся глава региона Эдуард Россель в 1995 году вышел во второй тур с тогда еще действующим главой администрации Алексеем Страховым, которого впоследствии победил. В 1999-м Россель только во втором туре смог одолеть на тот момент депутата палаты представителей Заксобрания (ППЗС) Александра Буркова, а в 2003-м — еще одного депутата ППЗС Антона Бакова.

Попытка избежать второго тура в 2017 году, считают отдельные политологи — следствие 14-летия спокойствия. «Раньше всегда считалось, что выборы должны проходить мучительно и только это позволит ощутить всю тяжесть политического бытия. Без битвы и выборы не выборы. Но за последние 10 лет мы привыкли к комфорту, и нам это садо-мазо выборное не очень понятно будет. Да и области полезнее один тур с управленческой и психологической точек зрения, поскольку менеджеры области уже не будут думать о кампании, а станут руководить хозяйственными процессами», — считает глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

По его мнению, «жесткое требование АП» на деле выглядит скорее как «простая рекомендация, учитывающая специфику регионов», что, впрочем, дает повод для злоупотреблений. «С точки зрения экономической выгоды — второй тур выгоден для тех, кто делает на выборах деньги. Некоторые персонажи из тех, кому война — мать родна, будут более чем заинтересованы во втором туре и будут стараться работать на то, чтобы он состоялся», — пояснил политолог.

Второй тур на свердловских выборах становится наиболее вероятным в случае, если к ним будут допущены мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат Госдумы Александр Бурков, уверен политолог Дмитрий Орлов. Еще больше усиливает эту вероятность, уверен эксперт, запаздывающая кампания действующего главы региона. «Врио губернатора Евгений Куйвашев обладает значительной поддержкой, однако в случае высококонкурентной кампании электоральная мобилизация произойдет прежде всего вокруг его основных противников. Сценарий и результат выборов будут зависеть от политического менеджмента (Владимира Тунгусова), от того, насколько прочной будет элитная коалиция, ориентированная на Куйвашева, и от того, сформируется ли у избирателя представление о безальтернативности врио губернатора», — считает политолог.

А вот политолог Константин Калачев сомневается в перспективе второго тура, поскольку «запрос на обновление в Свердловской области существует скорее у элит, чем у населения». Вместе с тем, Владимир Тунгусов, полагает эксперт, заинтересован в неопределенности ситуации с двумя турами, как никто другой. «В условиях альянса с Куйвашевым, Тунгусов должен продемонстрировать свое умение строить интригу так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Ситуация амбивалентная: ему нужна зависимость Куйвашева от него, но если все беспроблемно, то „серый кардинал“ не нужен, а если с проблемами перебор, значит, „серый кардинал“ не справляется», — разъясняет политолог.