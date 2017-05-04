Молодежь чаще остальных примыкает к "путинскому большинству" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вопреки прогнозам, что сложная экономическая и внешнеполитическая ситуации могут вызвать отток сторонников президента России, «путинское большинство» не только консолидировалось, но пополнило свои ряды. Такой вывод содержится в новом докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Путинское большинство накануне большого избирательного цикла».

ФоРГО при подготовке доклада анализировал данные электоральной статистики, социально-демографические характеристики, структуры медиапотребления, политические предпочтения граждан, предоставленные холдингом Romir, ВЦИОМ и Фондом «Общественное мнение».

«По данным Romir, среди лиц в возрастной группе 24-34 года готовы отдать свои голоса за Путина 64%, в возрастной группе 35-44 года — 61%, среди лиц в возрасте 45-59 лет — 56%, а в возрастной группе 60 лет и старше — 62%», — говорится в докладе. Отдельно подчеркивается, что самую серьезную поддержку Владимир Путин получил у молодого поколения избирателей. В то же время, по данным ВЦИОМ, за Путина готовы проголосовать 80% респондентов старше 60 лет.

В этом опросе самую серьезную поддержку президент получил у молодого поколения избирателей: реди тех, кто впервые примет участие в выборах (возраст от 18 до 23 лет) готовы отдать голоса за Путина 65%.

«Данные приведены с учетом тех, кто не планирует идти на выборы и не планирует поддержать ни кого из потенциальных кандидатов, поэтому фактические данные электорального рейтинга будут выше», — поясняют эксперты.

ФоРГО изучил и иные предпочтения сторонников президента. Например, они выбирают российские соцсети. В пользу сети «ВКонтакте» высказалось 74% опрошенных, сети «Одноклассники» — 55%, Facebook — 28%, Instagram — 28%, сети «Мой мир» — 14%. В то же время, основным источником информации для них остается телевидение: согласно исследованию, в пользу федеральных каналов высказалось 77% респондентов, готовых проголосовать за действующего президента РФ.

«Путинское большинство» политически активно и способно к электоральной мобилизации, уверяют эксперты. Исследования показывают, что уровень электоральной поддержки находится в пределах 61-66%, говорится в основных выводах доклада. При этом допускается, что цифры могут колебаться при существенном изменении внешне- и внутриполитической ситуации.

Путинское большинство не видит никого на посту президента кроме действующего главы РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Именно это электоральное ядро будет ведущей политической силой на выборах в ближайшие два года и определит результаты голосования сначала в регионах (в Единый день голосования 10 сентября 2017 года), а потом и в президентской гонке.

Аналитики говорят, что Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения. «Ни один из возможных оппонентов на предстоящих выборах не сможет составить значимой конкуренции действующему главе государства, что позволяет сделать вывод, подтверждающий референдумный характер предстоящей президентской кампании», — резюмируют эксперты ФоРГО.

Более того, у «путинского большинства» не имеет альтернативного кандидата на выборах-2018, если в них не будет участвовать Путин: ни один из действующих политиков в их представлении не сопоставим с действующим президентом, и не сможет его заменить даже в качестве второго выбора.

«Путинское большинство» в полной мере олицетворяет население России: кругом интересов, ценностями и видением будущего. «По данным Romir, среди жизненных приоритетов наиболее важными для „путинского большинства“ является: семья, дети, здоровье и материальное благополучие. О нем говорят чаще всего жители крупных городов, а в сельской местности чаще всего поднимаются вопросы здравоохранения», — отмечается в докладе.

Всего эксперты выделили шесть ключевых ценностных ориентиров «путинского большинства».

Среди них: понимание самостоятельности России, как страны, которая развивается свободно от чужой политической воли и в интересах своих граждан. Патриотизм — это основная ценность как граждан, так и государства. Демократия воспринимается как тип общественного устройства, обеспечивающий народное представительство во власти.

Рыночная экономика — как система, которая работает на повышение качества жизни россиян. Кроме того, среди ориентиров «путинского большинства» выделяют социальную справедливость, а также стабильность, которая помогает стране поступательно развиваться.