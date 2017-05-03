«Мне вменяли создание ОПС… Чиновников Ямала опрашивала ФСБ»

21:47 03 мая 2017 0

Главная причина запроса Павла Суляндзиги политического убежища в США - его уголовное дело Фото: личная страница Павла Суляндзиги в Facebook

Защитник ямальских аборигенов Павел Суляндзига попросил политическое убежище в США. Бывший вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов севера эмигрировал в штаты, заявив о беспрецедентном давлении на него со стороны силовиков региона. В блиц-интервью общественник, глава организации «Батани», признанной иностранным агентом, объясняет, почему он уехал именно в США, как повлиял на него конфликт с властями Ямала и почему иностранцы заинтересовались Югрой.

— Павел, добрый день! Вы уже в США?

— Да, я со своей семьей (не со всеми, с малышами) нахожусь здесь. Мой брат Родион тоже подвергается давлению, у него прошли обыски дома. Но он в России.

— Почему вы попросили убежище именно в Соединенных штатах?

— Здесь живет моя соплеменница, у нее муж американец. Мне надо было вывезти свою семью, и они любезно согласились нас принять.

— Вас упрекали в том, что вы — иностранный агент, шпион, который работает на американцев. Разве ваша эмиграция теперь — не самое лучшее доказательство того, что все именно так?

— (смеется) Для меня важнее общественного мнения то, в какой ситуации моя семья, их безопасность. Могу сказать, что у меня были варианты, связанные с переездом в Европу. Я являюсь членом рабочей группы ООН в Женеве. В том числе, просматривались и варианты переезда в этот город. Нужно реально осознавать, что нас никто нигде не ждет, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В Америке живет моя соплеменница, мы с ней давно дружим.

Оппонент Суляндзиги в вопросах аборигенов, депутат ГД Ледков избавился от одного из соперников в России Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

— Почему вы не могли просто эмигрировать, а запросили именно политическое убежище?

— Первая опасность — это риск запроса выдачи правоохранительным органам в России. Это из-за уголовного дела в отношении меня. Более того, если бы этого дела не было, то у меня вообще не было бы никаких планов куда-либо переехать. Я консультируюсь с адвокатом, он следит за делом. Он говорит, что есть признаки того, что мне хотят вменить статью по созданию и организации преступного сообщества. По этим статьям нет сроков давности, нет условных сроков. И самое главное — по этим статьям можно брать «заложников», то есть привлекать кого-то из моих родных и близких.

«Уголовное дело против Павла было возбуждено по заявлению неких людей, считавших себя представителями коренных малочисленных народов. Они требовали проверить деятельность Суляндзиги на предмет нецелевых расходов», — говорится в сообщении «Яблока» (прим.ред).

— Частично вы изложили свои аргументы на сайте «Яблока». Там же была описана ситуация с ямальскими властями и группой «голос Тундры». Это и вправду повлияло на ваше решение о выезде в США?

— Эту часть представители «Яблока» написали сами в качестве факта, с которым в последнее время было связано мое имя. Власти Ямала не оказывали на меня никакого давления. Я вам даже скажу, без имен, многих чиновников администрации Ямала спрашивали сотрудники ФСБ, с кем я общался в регионе.

— На что вы будете жить, чем будете заниматься в США?

— В течение 150 дней я не могу работать нигде в США. Ожидание ответа по моему запросу может длиться около двух лет. Но я полагаю, что по моему делу вопрос решится в течение года.

Считаю, что будет важным информировать общественность о том, что реально происходит в России в отношении коренных народов. Я только что вернулся с сессии ООН по коренным народам. Там представитель России рассказывал о том, что аборигены живут практически в раю, но это же не так.

Еще одно направление — это работа с молодежью. Считаю, что она должна иметь возможность проходить стажировки и получать образование, потому что сейчас власти и ассоциация депутата ГД Григория Ледкова пытаются внушать, что им нужна помощь, они убогие.

На самом же деле молодежи, и не только КМНС, нужно внушать, что у людей есть права, что это государство обязано людям, а не наоборот. Кроме того, пишу книги, это я планировал давно. Одна связана с моей работой в ООН: я сейчас являюсь членом рабочей группы по бизнесу. Также рассчитываю сделать сборник воспоминаний, и третья книга — это учебное пособие по экономике для коренных народов.

Меня часто пытаются представить скандалистом. Но это не вполне верно. Здесь я занимаюсь в том числе научной работой. Например, я еду принимать экзамены в университет Вашингтона. Может быть, смогу сделать анализ резервации коренных народов в США и сделать выводы.

В Америке Павел Суляндзига собирается заниматься научной деятельностью, написанием книг и развенчиванием мифов о прекрасной жизни КМНС в России Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

— Вы сказали, что рассказываете о проблемах внутри России на международном уровне. Для чего вам это нужно? Это внутренние дела государства.

— Права человека — это международное дело. У России есть свои обязательства по соблюдению прав человека и по соблюдению прав КМНС. Это касается всех. Я бываю на различных международных мероприятиях, часто ругают США и Финляндию, говорят, что это нарушители. Хотя там все достаточно спокойно. А вот в России, напротив, ситуация не так прекрасна, как о ней говорят наши чиновники.

— С «Гринпис» вы общаетесь?

— Иногда. Они недавно обратились, когда приезжала группа из ООН в Ханты-Мансийск. Просили помочь им с контактами в Югре.

— С какими трудностями вы столкнулись в Америке?

— Долго думал для себя, переезд мне сложно дался. Я же не знаю английского языка к своему стыду. Купить необходимые продукты смогу, но работать за рубежом с моим английским — это исключено. Мне раньше предлагали пройти курсы английского языка, но я специально отказывался, чтобы меня не заподозрили в шпионаже опять же. Но сейчас я пытаюсь выучить язык.