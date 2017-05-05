Алтушкин остался без друзей после очередного сорванного боя

02:23 06 мая 2017 0

Игорь Алтушкин (в центре) весь турнир сидел в компании Евгения Куйвашева (справа в синем джемпере) Фото: Антон Басанаев

Уральский олигарх Игорь Алтушкин поздравил свердловские элиты с наступающим Днем Победы очередным бойцовским турниром. В екатеринбургском ДИВСе прошел турнир по боксу и ММА с уральскими и иностранными спортсменами. Правда, в отличие от прежних громких вечеров, олигарху впервые не удалось собрать в вип-ложе культурный, спортивный и политический бомонд Москвы и Урала. О причинах — в репортаже «URA.RU».

Изначально турнир 5 мая рекламировался под громкой вывеской с фамилией легендарного американского боксера, 45-летнего Шейна Мосли. Боец, в свое время имевший оппозицию 38-0 и считавшийся лучшим в мире, должен был сразиться с 21-летним екатеринбуржцем Магомедом Курбановым. Весной началась активная кампания, в ходе которой Мосли возили по стране с пресс-конференциями, однако в марте бой был отменен — американец получил травму на тренировке.

Для «РМК Боксинг Промоушенс», делающей первые шаги в мировом спорте, случившееся стало серьезным вызовом. Несмотря на чудесный по организации боксерский вечер с Сергеем Ковалевым и сногсшибательный поединок по ММА Ивана Штыркова и Антонио Сильвы, все помнят, как у Александра Поветкина в Екатеринбурге сорвался чемпионский бой из-за допинга, а Джефф Монсон обвинил организаторов в нарушении договоренностей по подставному бою.

1/3 Репутацию спортивного шоу пришлось срочно спасать… Фото: Антон Басанаев

Спасая репутацию в «РМК Боксинг Промушенс» решили сделать ставку на патриотизм и сменили вывеску мероприятия, назвав его «Победа 72». Магомеду Курбанову был найден новый соперник — опытный, но без громкого имени, литовец Вирджилиус Стапулионис. Также в афише появился соглавный бой по правилам ММА между Иваном Штырковым и англичанином Филиппом Де Фрайсом.

Всего в рамках турнира прошло 10 боев. К четвертому поединку зал был заполнен, примерно, на половину — зрители не торопились к началу, ожидая самые главные бои. По какой-то причине организаторы в этот раз вообще не выделили места для журналистов, предложив им самим искать свободные кресла. Представитель «РМК Боксинг Промоушенс» объяснил журналисту агентства это тем, что все места в зале были раскуплены, и организаторы не рассчитали. Однако даже к последнему бою в зале можно было найти свободные места, пусть и не на первом ярусе — ажиотажа не было.

Все охранники, официанты, контроллеры имели на груди по георгиевской ленточке. В зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, им выделили места в вип-ложе. Пожилые уральцы без проблем могли попасть на шоу.

1/2 Организаторы решили отказаться от грандиозного шоу и обошлись небольшим светопредставлением Фото: Антон Басанаев

Судя по всему, на вечер принимали даже незарегистрированных заранее уральцев, переживших войну. Журналист агентства случайно услышал диалог двух организаторов по рации. «Тут дедушка пришел, ветеран, хочет посмотреть бои. Можно его пропустить?», — прозвучал голос из динамика. «Почему нет, у нас один дедушка ушел, посадите его на это место», — последовал ответ.

Вип-ложа заполнилась к середине шоу. Было крайне непривычно смотреть на первые ряды, где не было ни одного гостя из Москвы. По информации «URA.RU»,

сначала в РМК ждали приезда режиссера Никиты Михалкова, актеров Дмитрия Дюжева и Михаила Пореченкова, боксера Александра Поветкина. На деле Игорь Алтушкин, пришедший на вечер в белоснежной рубашке, сначала смотрел бои в гордом одиночестве,

затем его окружили представители свердловской власти, в том числе свердловский министр спорта Леонид Рапопорт, министр международных связей Андрей Соболев и врио губернатора Евгений Куйвашев.

Глава региона, в отличие от министров, позволил себе не надевать традиционный пиджак, заменив его на любимую кофту на молнии. В других рядах можно было заметить актеров шоу «Уральские пельмени», олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева, председателя уральского «Сбербанка» Владимира Черкашина.

1/2 Вип-ложа на спортивных шоу Алтушкина давно не выглядела такой пустой Фото: Антон Басанаев

Исполнительный директор «РМК Боксинг Промоушенс» Алексей Титов не стал связывать отсутствие московской элиты со срывом боя с участием Мосли. В беседе с журналистом агентства он предположил, что виной всему майские праздники.

Кажется, Игорь Алтушкин очень обрадовался, когда в ложе появился московский шоумен Сергей Бадюк. Тот уселся рядом с Куйвашевым так, что глава региона оказался между ним и олигархом. Пара долгое время что-то активно обсуждала, пока Евгений Куйвашев с невозмутимым лицом следил за тяжелым поединком между Евгением Градовичем и Уго Беррио. Оно и понятно, Градович, родом из Югры, с 2013 по 2015 годы был чемпионом мира. По итогам 12 раундов большинство судей отдали победу россиянину.

Публика, которая уже стала уставать от зрелища, ощутимо взбодрилась, когда ведущий объявил о начале главных боев.

Сначала бой провел Магомед Курбанов, в девятом раунде забивший Вирджилиуса Стапулиониса до такой степени, что тот всем видом показал судье, что больше не хочет драться. Евгений Куйвашев поднялся на ринг, чтобы вручить Курбанову чемпионский пояс, однако затем почему-то не стал произносить торжественную речь. Но это сделал сам спортсмен.

1/4 Магомед Курбанов мощным ударом рассек бровь своему сопернику, и тот весь бой истекал кровью Фото: Антон Басанаев

«Я бы хотел поздравить наших ветеранов. Спасибо, что вы защитили нашу Родину, отстояли ее до конца», — сказал Курбанов под громкие аплодисменты.

Ивану Штыркову понадобилось гораздо меньше времени для победы — он на первых секундах ударом повалил Де Фрайса, повозил его по рингу и принялся добивать. Судья остановил бой, опасаясь за здоровье англичанина. Примечательно, что поединки не анонсировались грандиозными шоу от РМК, к которым уже привыкли зрители. Организаторы обошлись небольшим светопредставлением и громкой музыкой.

1/4 Английский боец не продержался против Штыркова и одного раунда Фото: Антон Басанаев

«Да, видимо у них были большие планы на Мосли, а все неожиданно перевернулось. В зале даже посмотреть не на кого», — грустно заметил один из уральских спортивных журналистов. Впрочем, у промоутеров еще будет шанс порадовать уральскую публику московской элитой. Алексей Титов заявил на пресс-подходе после шоу, что 10 июля во время Иннопрома в Екатеринбурге пройдет бой боксера Дениса Лебедева.