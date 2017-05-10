Администрация Екатеринбурга лишает город общественного транспорта

15:38 10 мая 2017 0

В городе продолжается реализация вроде бы отмененной транспортной схемы - причем в самом неприятном для жителей и бизнеса варианте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Работающие на рынке пассажирских перевозок частные компании обеспокоены тем, в каком положении в ближайшее время окажутся жители города. Условия, которые выставляет частникам администрация города, заставляют их уходить с маршрутов, увольнять водителей и кондукторов, сокращать число машин. Перевозчики уверены, что сейчас город, по сути, устраивает небольшой передел рынка — в пользу муниципального предприятия. Для самих пассажиров это обернется настоящим транспортным адом — многие привычные и удобные автобусы перестанут ходить уже с 1 июля, компании начнут сворачивать свою деятельность уже в мае.

В Екатеринбурге продолжает реализовываться транспортная реформа — причем в самом жестком для пассажиров варианте. В апреле администрация города заявила о том, что с июля будет отменено 15 маршрутов. Но город может лишиться в несколько раз больше. В ближайшие дни администрация Екатеринбурга разместит условия конкурса на организацию перевозок по регулируемым маршрутам. У компаний, которые сейчас возят людей, заканчиваются договоры, заключенные с администрацией города еще в 2012 году. Ознакомившись с предварительными условиями, частные компании пришли в ужас — пассажиров лишают транспорта, а их фактически выдавливают с рынка.

22 частных компании-перевозчика, входящие в некоммерческое партнерство «Городские пассажирские перевозки», обратились к полпреду, губернатору, главе администрации города, уполномоченному по правам человека и бизнес-омбудсмену. Самые заметные городские перевозчики просят у властей помощи в разрешении сложнейшей ситуации. «Она сложилась на рынке пассажирских перевозок в г. Екатеринбурге из-за незаконных действий администрации города и явной дискриминации частных транспортных компаний», — говорится в письме. (Полный текст).

Цель — привлечь внимание к торгам, который в ближайшее время объявит администрация Екатеринбурга. Они будут касаться перевозки пассажиров по ряду маршрутов общественного транспорта. Всего контрактов около 10, суммы разные, все — по несколько десятков миллионов рублей (план-график, страницы 6 и 7). Эту сумму муниципалитет отдаст компаниям как компенсацию за перевозку льготников.

Почему «частникам» невыгодно возить

Одно из условий, которое чиновники выставили частным компаниям — покупка новых автобусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Но условия, которые при этом выставляет город, приводят транспортников в ужас и заставляет их вообще отказываться от работы в городе. Невозможных позиций несколько. Допустим, сумма одного из контрактов 67 млн рублей. При подаче заявки необходимо обеспечение по тендеру, это 5% от суммы контракта для участия. То есть около 3,5 млн рублей. Но победитель должен будет проплатить еще 15% (то есть 10, 5 млн рублей). Это еще одно обеспечение — теперь уже контракта в целом. Эти деньги должны будут лежать на счетах городской администрации до 2019 года — то есть пока не закончится срок договора с мэрией.

Несколько миллионов рублей будет просто заморожены для транспортных компаний на два года.

Еще более жесткое условие — техническое.

Перевозчики должны будут приобрести для своих маршрутов новую технику. Это автобусы большого класса — более 10 метров низкопольные (минимальная цена 8 млн рублей) и автобусы среднего класса (минимальная цена 3,1 млн рублей).

«В начале года в администрации нам заявили, что они должны быть определенного цвета — зеленого, скорее всего», — рассказывает один директоров компании, который подписал письмо.

Но сейчас ни у одного из перевозчиков таких машин нет. У дилеров заводов, где такие автобусы делают — тоже. Это означает, что надо делать предзаказ на производство автобусов. Готовые машины придут перевозчикам не раньше 3—5 июля — а ведь их еще надо обслужить, оснастить системами видеонаблюдения и ГЛОНАСС, поставить на учет в ГИБДД. С учетом всех процедур автобусы не выйдут на линию не раньше конца июля. А контракт надо будет исполнять уже с 3 июля.

Контракты заключаются только на два года, до июля 2019-го. Это означает, что и кредит на покупку автобусов лизинговые компании дадут только на это время.

«Только обязательные платежи по займу составят около 110 тысяч рублей в месяц — с одной машины среднего класса. Плюсом к этому у предприятий есть затраты на топливо, зарплаты, страховку и т. п. В городе просто нет маршрутов у коммерческих перевозчиков, которые бы приносили такую выручку», — уверен директор некоммерческого партнерства «Городские пассажирские перевозки» Юрий Минин.

Все это — жесткие финансовые условия по обеспечению торгов и нереальность успеть к сроку купить новые автобусы — делает для перевозчиков участие в конкурсах, объявленных администрацией, просто нецелесообразным. «Если не будут изменены условия конкурса, частные компании не смогут заявляться на конкурс», — говорит директор компании «Пегас» Алексей Свешников.

Если администрация не изменит условия конкурса, то спровоцирует массовое увольнение кондукторов и водителей. С июля их услуги уже просто не понадобятся. По закону, работодатель обязан предупредить сокращаемых за два месяца. Без работы одномоментно могут остаться до двух тысяч человек.

«Но сотрудники частных предприятий не будут ждать два месяца, а напишут заявления сразу же после официального извещения о сокращении. Кондукторы приезжают на вахты из городов области. Они вообще только порадуются посидеть дома в огородный сезон», — рассказывает директор ООО «Транспортная компания «Авто Гамма» Олег Пьянков. Это обернется тем, что уже в ближайшее время не будет персонала для работы на городских маршрутах и машины просто встанут «на приколе».

Таким образом, город недосчитается большого числа машин на популярных маршрутах уже в середине мая.

Почему пассажирам невыгодно ездить

Частные компании говорят, что уже на этой неделе в город могут не выйти автобусы популярнейших маршрутов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Еще одно новшество, которое тихо внедряет администрация города — изменение протяженности маршрутов. Для пассажиров это означает, что теперь они будут ездить с пересадками. Например, маршрут 64, который сейчас ходит от Мичуринского через центр города до Компрессорного, на торги будет выставлен в очень сокращенном виде. Теперь его маршрут — от Мичуринского до площади Коммунаров. Далее пассажирам придется добираться с пересадками. При этом 64 маршрут — единственный, что заезжает в Мичуринский.

Подобным образом — почти вдвое — сокращается 012 маршрут. Сейчас он ходит с Академического до Елизавета через центр города и основные станции метро, но направление свое поменяет — и будет ходить в Заречный — то есть фактически по объездной дороге.

Маршрут 64, по плану закупок, выставлен на торги одновременно с 48 маршрутом («Широкая Речка — Горбольница № 7»), оба они разработаны и обслуживаются одной транспортной компанией.

«Но в урезанном виде 64 маршрут для перевозчика невыгоден. Это значит, что нет смысла заявляться на лот вообще, не будет и 48 маршрута», — поясняет редакции директор предприятия ООО «Форт-Транс» Алексей Елисеев.

В городе уже начали вводить элементы повременной оплаты — например, с июля сокращают маршруты так, чтоб у пассажиров было побольше пересадок Фото: Илья Московец © URA.RU

Все это — игнорирование интересов как пассажиров, так и сотрудников частных компаний очень беспокоит перевозчиков. Они уверены, что этот конкурс и все, что происходит сейчас на рынке перевозок — часть хорошо спланированного плана по спасению муниципального перевозчика за счет гибели частных компаний. «Подтверждаются наши самые мрачные опасения — частников выдавливают с рынка, чтобы оставить городские перевозки только муниципальному объединению автобусных перевозок (МОАП). Нас просто не слышат», — комментирует один из руководителей транспортной компании.

«С администрацией Екатеринбурга диалога не получается, поданные ранее письма действия не возымели», — говорится в письме, подписанном 22 компаниями.

У частников есть основания подозревать администрацию города в стремлении «зачистить» город только под МОАП.

«В конце 2016 г. у ЕМУП „МОАП“ должны были истекать сроки действия договоры на осуществление пассажирских перевозок по городским маршрутам, но маршруты, обслуживаемые ЕМУП МОАП в план закупок не включены. Более того, договоры на данные маршруты пролонгированы муниципальному перевозчику без проведения конкурса до 2019 года», — говорится в письме перевозчиков.

Почему кому-то будет выгодно

В администрации города «URA.RU» подтвердили, что ЕМУП «МОАП» осуществляет перевозки в соответствии с действующими договорами на осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярного городского сообщения на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

Однако сможет ли муниципальный транспорт в одиночку переварить весь пассажиропоток, который сейчас обслуживает вместе с частниками, — большой вопрос. Согласно реестру маршрутов, доля коммерческого транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Екатеринбурге, в настоящее время примерно в три раза превышает долю ЕМУП МОАП, говорит Александр Мохов, генеральный директор ООО «Уралтрансгрупп».

Согласно тому же реестру маршрутов, автобусный парк ЕМУП МОАП состоит из 355 единиц техники. Из них больше ста машин уже отслужили десятилетний срок.

В связи с преклонным возрастом они не имеют шансов выиграть аукционы на маршруты (такие ограничения были прописаны в конкурсной документации 2012 года). Нужно также учитывать острый дефицит водителей, износ, который начнет расти при одновременном выводе всех машин на линии, внезапные поломки, отсутствие выделенных полос.

Общее число частных автобусов и маршруток, перевозящих горожан, составляет 1130 единиц. Если они уйдут с рынка, то городу грозит настоящий транспортный ад.

Сейчас перевозчики просят прекратить дискриминацию частных перевозчиков. В своем письме они также просят пролонгировать (без проведения аукционов) действующих договоров всем перевозчикам Екатеринбурга, независимо от формы собственности до 2019 года либо отмены незаконной пролонгации договора с ЕМУП МОАП до 2019 года и выставления всех городских маршрутов на открытые конкурсы. В ответе администрации города на запрос «URA.RU», присланном в конце апреля, говорится, что договоры с перевозчиками, обслуживающими маршруты со сроком окончания в 2017 году, продлевать не планируется.