22:49 10 мая 2017 1

После смерти Василия Тарасюка партия Жириновского лишилась главного канала финансового обеспечения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Смерть на израильском побережье одного из богатейших либерал-демократов России потрясла партию Владимира Жириновского. ЛДПР накануне президентских выборов осталась без главного финансового источника — Василий Тарасюк имел связи в высшем руководстве крупнейших российских нефтегазовых корпораций. Решать денежную проблему нужно оперативно, ведь уже осенью начнется массированная обкатка предвыборных технологий. На помощь к главному популисту страны спешат его однопартийцы из тюменской «матрешки», которые в обмен на преференции готовы открыть партии новую «кредитную линию».

В среду, 10 мая, после публикации «URA.RU» ЛДПР официально признала смерть депутата Госдумы Василия Тарасюка. Тело было обнаружено на побережье Мертвого моря в Израиле. Реанимационные мероприятия местных парамедиков не помогли. Обстоятельства, как и причины произошедшего, на сегодняшний день держатся в секрете. Есть сведения, что парламентария настиг сердечный приступ.

В партии сделали вид, что узнали о произошедшей трагедии только сегодня.

«Подробностей мы не знаем. Только получили сообщение от супруги, которая находилась там вместе с ним на лечении, что, к сожалению, Василий Михайлович погиб. Сейчас, видимо, идет процесс его доставки в Россию», — цитирует вице-спикера Госдумы, представителя ЛДПР, Игоря Лебедева, РИА Новости.

Тем временем источники «URA.RU», знакомые с положением дел в ЛДПР, утверждают, что о смерти Тарасюка в высшем руководстве партии знали еще 6 мая, однако не разглашали информацию по личному распоряжению Владимира Жириновского. Инсайдеры считают, что сейчас в стане ЛДПР идет борьба за освободившийся мандат.

Гибель Василия Тарасюка нанесла удар по финансовому благополучию ЛДПР.

Василий Тарасюк имел выходы на руководителей крупнейших нефтяных и газовых гигантов России Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Один из богатейших либерал-демократов в Госдуме (официальные доходы за 2016 год — 77 млн рублей, Тарасюк уступил только Владимиру Жириновскому) неофициально считался главным «кошельком» партии. Не столько благодаря собственным деньгам, сколько связям с нефтяными предприятиями.

«Родом Василий Михайлович из села Ломачинцы Черновицкой области Украинской ССР, но, бесспорно, его малой родиной можно считать далекий северный город Когалым [ХМАО-Югра], где по-настоящему началась его предпринимательская карьера. В начале 1990-х гг. он оказался у истоков крупнейшей русской нефтяной компании „ЛУКОЙЛ“, а также входил в руководство других предприятий региона», — так охарактеризовали усопшего однопартийца в ЛДПР в среду.

Как удалось выяснить агентству, Василий Тарасюк в разное время был топ-менеджером «Ватьеганнефть», «ЛУКОЙЛ—Когалымнефтегаз», «ЛУКОЙЛ—Западная Сибирь», возглавлял ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод». Политическая карьера Василия Тарасюка также началась в Югре, где он в начале 2000-х получил мандат депутата думы Когалыма, а уже в 2003 стал депутатом Госдумы. Примечательно, что в 2007 году Василий Тарасюк прошел по региональной группе Волгоградской области, а в 2011-м был выдвинут от ХМАО и ЯНАО. В 2016 депутат и вовсе замкнул федеральную часть списка (№10).

В последнем созыве Госдумы Василий Тарасюк работал первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Источники агентства сообщают, что Тарасюк сохранял контакты с нефтяными компаниями и лоббировал их интересы в Госдуме. В обмен на это руководители добывающих предприятий становились спонсорами предвыборных кампаний ЛДПР.

Как сообщил в разговоре с «URA.RU» ведущий аналитик Центра политической конъюнктуры России Дмитрий Абзалов, именно доступ к нефгегазовым деньгам обуславливал прохождение Тарасюка в нижнюю палату парламента каждый цикл, начиная с четвертого созыва.

«Тарасюк — это основной финансовый ресурс ЛДПР. Один из главных источников поступления денег, поэтому он избирался с четвертого созыва Госдумы во все последующие. Он был связан с нефтяными компаниями ХМАО. Его потеря — это серьезный удар для финансовых возможностей партии. У ЛДПР останутся федеральные деньги, но на предвыборную кампанию тратятся, как правило, внутренние поступления. Нужны деньги на технологов, на СМИ, на баннерную рекламу.

Найти альтернативу Тарасюку сейчас будет очень сложно. Я бы сказал, что это сильно снижает электоральный потенциал президентской кампании Владимира Вольфовича.

Первые ролики по телевидению, размещения материалов в газетах начнутся уже осенью, и потеря такого финансового ресурса очень сильно ударит по позициям ЛДПР. По большому счету, всех людей с деньгами уже привлекли, тем более из ТЭК. Вряд ли Тарасюка заменит кандидат с ресурсами сельскохозяйственного бизнеса», — комментирует эксперт.

Как говорят инсайдеры, Сысоев подобрался очень близко к телу вождя ЛДПР, и нашептывает ВВЖ свою волю Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Абзалов также отмечает, что тем не менее, ЛДПР крупно повезло. Покойный избрался в 2016 году, как кандидат-списочник. В случае с одномандатной системой пришлось бы проводить довыборы, а в нынешней ситуации партия может заменить выбывшего любым зарегистрированным претендентом при соблюдении определенных условий. «Но здесь вопрос в другом — нужен соразмерный кандидат, и не столько в политическом плане, сколько в финансовом. Требуется очень сильный игрок, с большими финансовыми ресурсами», — говорит политолог.

Инсайдеры агентства утверждают, что мандат Тарасюка попытаются «купить» либерал-демократы тюменской «матрешки». Согласно этим сведениям, соответствующие переговоры уже начал коллега покойного по Госдуме Владимир Сысоев. Выходца из северных регионов, а также стоящих за ним политических акторов (одним из таковых принято считать крупного бизнесмена Олега Чемезова), интересует усиление влияния в парламенте. Взамен Владимиру Жириновскому могут быть предложены необходимые для президентской кампании ресурсы.

По данным источников, потенциальным кандидатом в Госдуму может стать депутат региональной Думы Югры Евгений Марков.

Его фамилия стоит третьей в региональной группе ХМАО и ЯНАО, уступая Владимиру Сысоеву и Александру Голубенко.

Узнать позицию Сысоева и Маркова в отношении освободившегося кресла в Госдуме на момент подготовки материала не удалось. До обоих либерал-демократов в среду невозможно было дозвониться. Помощники парламентариев утверждают, что говорить о перераспределении мандата преждевременно — тело Василия Тарасюка еще даже не предано земле.