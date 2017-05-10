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10 мая 2017
Главные новости 
14:27  10 мая 2017 1

В ЛДПР официально признали гибель соратника Жириновского. Похороны пройдут в ближайшие дни

Дума ХМАО и круглый стол по нефтегазодобыче, тарасюк василий
Либерал-демократам потребовалось несколько часов, чтобы признать гибель депутата Госдумы Василия ТарасюкаФото: Андрей Загумённов © URA.RU

В ЛДПР официально признали, что депутат Госдумы Василий Тарасюк скончался. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в аппарате фракции в ГД и в приемной погибшего парламентария.

В аппарате фракции ЛДПР в Госдуме отметили, что официальное сообщение от партии в данный момент готовится и будет размещено на сайте либерал-демократов. В приемной Тарасюка также подтвердили, что депутат скончался, однако рассказать об обстоятельствах его смерти пока не смогли. Помощница парламентария отметила, что прощание и похороны состоятся ориентировочно 11—12 мая.

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Информацию о гибели депутата Госдумы скрывали по личному распоряжению Жириновского

Как сообщало «URA.RU», Василий Тарасюк, предположительно, скончался 6 мая на побережье Мертвого моря в Израиле. Ранее в ЛДПР отказывались подтверждать факт гибели депутата. По данным инсайдеров агентства, это могло быть сделано по решению лидера партии Владимира Жириновского из-за борьбы за депутатский мандат — Тарасюк избирался в действующий созыв парламента по федеральному партийному списку под номером 10.

Василий Тарасюк избирался в Госдуму на протяжении последних четырех созывов. В том числе от ХМАО и ЯНАО. Тарасюк много лет проработал в Югре руководителем нефтяных компаний. В автономном округе начиналась его политическая карьера — он был депутатом Когалымского городского Совета народных депутатов и гордумы Когалыма.

Антон Степыгин
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