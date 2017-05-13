Отборные слухи о лучших людях России

В российской политике все больше пострадавших

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Рекламщики Собянина ищут подряды на черный и белый пиар. — Появилась услуга по разоблачению анонимных Telegram-каналов. — Носов зачем-то посетил Родину. — «Яблоко» отказало Евгению Ройзману в выдвижении на губернаторских выборах. — Дубровский грозил главам не только отставкой. — У тюменского чиновника украли 600 тысяч евро. — Комарова вычеркивает Филипенко из истории Югры. — Сын Жанны Белоцкой вышел на свободу. — Решетникову стыдно за предшественника. — В Кургане появилась «палата губернаторов»…

Слухи России

Антонова отправляют в США для новой «холодной войны»

В международном ведомстве рассказывают, что замглавы МИД Анатолий Антонов, которого прочат послом в США, может стать новым лицом России в Вашингтоне. Из-за его безапелляционной позиции по отношению к НАТО и стратегии перевооружения, его считают лучшим кандидатом на эту должность. Как говорят в кулуарах МИДа, новому послу дали ЦУ — минимизировать контакты с администрацией Трампа в первые месяцы своего пребывания на посту. Причиной могла стать последняя информационная атака в американских СМИ, которая связывала отставку главы ФБР Джеймса Коми с «русским следом».

Рекламщики Собянина ищут подряды на черный и белый пиар

В кругах столичных пиарщиков говорят о том, что на этой неделе участились звонки из мэрии Москвы. Одним предлагают заказы на дискредитацию протестующих против сноса пятиэтажек, а другим — придумать новую позитивную повестку для города. Как рассказывают рекламщики, городские чиновники в панике: такой волны негатива в адрес программы реновации никто не ожидал. Департамент по информационной политики Москвы оказался не готов отбивать атаки недовольных москвичей. Среди возможных тем, на которые хотят переключить внимание горожан, обустройство площадок для выгула домашних питомцев в центре города, расширение зоны бесплатного городского Wi-Fi, а также улучшение доступной среды.

Появилась услуга по разоблачению анонимных Telegram-каналов

Фото: depositphotos.com © URA.RU

После того, как Владимир Путин подписал указ о стратегии противодействия анонимности в Интернете и об урегулировании ситуации с сервисами, похожими на СМИ, в списке консалтинговых услуг некоторых компаний появилась строка «разоблачение анонимных телеграммеров». Чтобы узнать автора в популярном среди политиков мессенджере, заказчику предлагают заплатить круглую сумму. Говорят, что цена зависит от популярности канала, больше стоит разоблачение «Незыгаря». На это уйдет, судя по слухам, от 4 до 6 недель.

Единороссы продумывают, как «размыть» муниципальные выборы в Москве

Из-за протестов москвичей по поводу реновации кандидаты в муниципальные депутаты от «Единой России» стали опасаться за свою судьбу. В партии боятся, что на фоне недовольства мэром победят несистемные оппозиционеры. Сейчас ведется смотр кандидатов-спойлеров. Ими должны стать лояльные власти общественники. Задумка политтехнологов проста: чем больше не связанных напрямую с «Единой Россией» кандидатов, тем больше вероятность, что проголосуют за знакомое имя в списке, то есть за кандидата от партии власти. С другой стороны, в случае протестной кампании, когда москвичи будут голосовать за любого, кроме единоросса, кандидаты-спойлеры смогут подстраховать неудачливого партийца.

Слухи Свердловской области

Куйвашев и Шептий лишились статусности из-за назначения их спарринг-партнерами

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначение врио губернатора Евгения Куйвашева и лидера свердловской «Единой России» Виктора Шептия спарринг-партнерами на праймериз, уверены единороссы, принизило обоих. Низводящим статусность обоих политиков до минимума назвали манеру, в которой спарринг-пару определили на состоявшемся накануне заседании политсовета «ЕР». Ведь озвучил решение не кто иной, как мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Последний известен своими шероховатыми отношениями с руководством области и свердловской «Единой Россией», а потому тот факт, что именно он «будто сверху» представлял двух будущих участников праймериз на выборах губернатора — на взгляд аппаратчиков, выглядит настоящей «фигой в кармане» режиссера всего случившегося — главы администрации губернатора Владимира Тунгусова

Носов зачем-то посетил Родину

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на днях побывал в родной Челябинской области. С ММК все связи у него давно разорваны, но в Магнитогорске у Носова живут родные. Болтают, что нижнетагильского мэра видели в Челябинске и почему-то этот факт наделал переполоху в местной тусовке. Хотя и в южноуральской столице Сергей Носов бывает нередко. Но на этот раз информация о визите совпала с тем, что не было ясности в выдвижении Носова на праймериз в Нижнем Тагиле. Опять пошли разговоры о смене власти в регионе, хотя в губернаторской резиденции никто по поводу приезда внука легендарного директора ММК не волновался. Потом выяснилось, что Сергей Носов не встречался с элитами, не говорил с силовиками, а просто приезжал по своим делам. Все слухи тот час стихли.

«Яблоко» отказало Евгению Ройзману в выдвижении на губернаторских выборах

Появились слухи, что главе Екатеринбурга Евгению Ройзману не удалось согласовать с руководителями «Яблока» вопрос о выдвижении от этой партии на губернаторских выборах. Якобы лидера «яблочников» Григория Явлинского вызывали в администрацию президента РФ и настоятельно рекомендовали ему прекратить все контакты с Ройзманом. Не исключено, что глава Екатеринбурга был готов к такому развитию событий и уже начал переговоры с другой политической организацией. Скорее всего, речь идет о партии «Родина».

Шептию досталось за Бабушкину, а он «просто переволновался»

Фото: Анна Майорова © URA.RU

На прошедшем в четверг, 11 мая, заседании политсовета «Единой России» партийцы наблюдали очередной виток войны между двумя непримиримыми оппонентами — спикером Людмилой Бабушкиной и ее первым замом Виктором Шептием. Последний, представляя президиум собравшимся в зале единороссам, упомянул всех, кроме своего непосредственного начальника по парламенту — Людмилы Валентиновны. Та промолчала, а вот ее коллег поведение лидера свердловских единороссов сильно возмутило —уже после заседания претензии Шептию в резкой форме высказали врио губернатора Евгений Куйвашев и депутат Госдумы Иван Квитка. В свое оправдание Виктор Анатольевич, однако, сказал только одно: «Простите, переволновался».

Предеин готовит двойников на выборы свердловского губернатора

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкеры заверяют, что свердловский политик Алексей Предеин на ближайших выборах губернатора планирует создать неприятную для основных участников «забега» интригу. Якобы на выборы главы региона он двинет альтернативу единому кандидату от оппозиции Александру Буркову и даже уже нашел полного его тезку. Прохождение фильтров Предеина, утверждают интриганы, вообще не интересует — главное понервировать основных кандидатов и сбить с толку электорат. Предеин, заверяют злопыхатели, в последние 3-4 выборных процесса старательно выдвигает двойников, а потом ждет, когда с ним будут договариваться об их снятии. Сложнее ситуация станет, если на выборы не пойдет настоящий Александр Бурков, а пойдет лишь его двойник — например, Евгению Ройзману придется выкручиваться из однажды оброненного «я не пойду на выборы, если пойдет Бурков».

Ройзман носит повязку на руке — а оно ему надо?

Екатеринбургский истеблишмент подметил странность — связана она с действующим недугом мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Тот последние несколько месяцев носит левую руку в фиксирующей повязке. Она, согласно общеизвестной легенде, нужна для того, чтобы конечность градоначальника реабилитировалась после сложных процедур, которые ему якобы пришлось пережить в израильской клинике. Тем не менее, отдельные злословы заверяют, что видели, как мэр свободно без повязки манипулировал своей левой рукой и совершал ею довольно резкие движения. Так для каких особых случаев нужна повязка мэру? — задаются вопросом наблюдатели.

Бизнесмены припомнили бывшему главе архитектуры «методы» работы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тимур Абдуллаев уже покинул пост главного архитектора Екатеринбурга, а бизнесмены все еще вспоминают подробности чиновничьего периода его жизни. В частности, припоминается забавная «методика» работы пришедшего из бизнеса в мэрию специалиста. Рассматривая и одобряя отдельные крупные девелоперские проекты, Абдуллаев, дескать, считал своей обязанностью рекомендовать участникам рынка определенные фирмы, способные разработать проекты то внешнего, то внутреннего благоустройства. Среди прочих в перечне, как утверждают слухмейкеры, часто фигурировала фирма «in.Form» супруги бывшего чиновника — Екатерины Абдуллаевой. «Всегда советовали несколько, так что в аффилированности и не заподозришь», — ухмыляясь вспоминают интриганы.

В думу Полевского не пустят бывшего мэра

Бизнес-сообщество и активисты Полевского сплотились вокруг идеи не допустить переизбрания экс-мэра города Дмитрия Филиппова в местную Думу. Как рассказывают полевчане, для этих целей на выборы против него будет выставлен кандидат, кампания которого будет строиться как на критике и обличении деятельности Филиппова на посту мэра, так и на традиционной теме ЖКХ. «Учитывая, что семье Филиппова принадлежит управляющая компания-монополист, эта тема смотрится выигрышно», — рассказывают слухмейкеры, знающие о плане.

Кроме того, подобран даже кандидат для «торпедирования» Филиппова — им может стать общественник Вениамин Помазкин, который был знаком с Филипповым по его работе в мэрском кресле — занимаясь предвыборной кампанией местного бизнесмена Владимира Пшеничникова, он уже разворачивал широкомасштабную агитацию против мэра. Ну и совсем не в пользу Филиппова говорит тот факт, что после привлечения внимания федеральных СМИ к персоне мэра, градообразующее предприятие решило отказать Филиппову в переизбрании.

Министерством экономики управляет бывший секретарь Ковалевой

Слухмейкеры судачат об и. о. министра экономики Татьяне Гладковой, которая во времена легендарной правительственной дамы «росселевской обоймы» — первого вице-премьера Алексея Воробьева и доктора экономических наук Галины Ковалевой — просто сидела в ее приемной и соединяла свою начальницу по телефону. В ее обязанности также входило раскладывание флажков с визами Ковалевой на документы, приглашение начальников отделов минэка на многочисленные переговоры, которые постоянно проводила авторитетная руководительница. И вот так, высиживая в приемной днями и вечерами, Гладкова заслужила благодарность Ковалевой в виде должности советника, а потом и начальника одного из отделов. Но при этом серьезных содержательных вопросов Галина Алексеевна ей никогда не поручала, зная уровень своей сотрудницы. Теперь же коллеги Гладковой в минэке шепчутся между собой и удивляются как секретарская усидчивость определила карьерный рост.

Вегнер решил сорвать политические очки на пустом месте

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер придумал, как получить политические дивиденды ни за что. На своей странице в Facebook парламентарий предложил выкладывать повестки заседаний Заксобрания и обсуждать ставящиеся в нее вопросы со всеми, кому это интересно. Затея кому-то могла бы показаться революционной, если бы не знать простого факта — с федерального уровня спустили поручение на сайтах власти завести разделы или инструменты для народного обсуждения законодательных инициатив. А это значит, что совсем скоро на официальном сайте Заксобрания может появиться ровно то же, что и предлагает Вегнер. Впрочем, депутат перестраховался и, чтобы не быть уличенным в излишней изворотливости, предложил читателям блога «бонус» — он готов голосовать по тем или иным вопросам повестки так, как решит большинство его читателей.

Алтушкин нервничает из-за внезапного конкурента

Слухмейкеры говорят, что в «РМК Боксинг Промоушенс», созданной олигархом Игорем Алтушкиным, не на шутку встревожены неожиданным появлением в уральской афише компании Fight Night Global — крупнейшей в России промоутерской организации, проводящей бои. Как писало «URA.RU», организация проведет 25 мая в Екатеринбурге турнир по ММА, на котором с ходу даст выступить одному из своих лучших бойцов бразильцу Диего Брандао против екатеринбуржца Венера Галиева. «РМК не всегда выбирает для уральских бойцов равных по силе соперников, что видно невооруженным взглядом. Однако другого такого шоу у публики до этого не было. Если Fight Night пройдет в Екатеринбурге на высоте, есть вероятность, что зрители станут более избирательными, и уже не будут покупаться на все рекламные кампании РМК», — шепчутся сплетники.

Найден новый интересант слома системы общественного транспорта

На рынке все активнее говорят о том, кто же может быть заинтересован в том, чтобы внедрить в Екатеринбурге новую транспортную схему. Если ранее говорили о том, что это может быть муниципальное объединение автобусных перевозок (МОАП) и его директор Владимир Кайсаров, потом заговорили о том, что в этом заинтересован новый замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. «Но Архипов вообще ничего не понимает во вверенных ему делах, не понимает ни своей выгоды ни чужой. А вот всем рулит начальник комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов. именно он на само деле разрушает общественный транспорт в городе», — шепчутся на рынке.

В области все чаще строят из «г-на и палок»

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области стало все больше контрафактных стройматериалов, — говорят застройщики. Якобы многие строительные компании, стремясь удешевить жилье и офисы, стали покупать самые дешевые материалы, которые не могут пройти никакой контроль. Их везут через Челябинскую область из Казахстана, — говорят в строительных компаниях. Отследить безопасность невозможно — поставщиков фактически контролируют только сами застройщики, госрегулирования сектора не существует. По сути, застройщики только проверяют у поставщиков документы, в которых, по идее, должны быть сведения о качестве продукции, ее соответствие требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. Но подделка документов еще легче, чем подделка стройматериалов, — говорят источники. Реально дома строят из «Г-на и палок», там просто жить нельзя, — возмущаются застройщики.

УГМК отдали башню, чтобы ее снесли

Не так просто башню решили не выставлять на торги, а фактически бесплатно отдали УГМК, шепчутся слухмейкеры. Это нужно, чтобы УГМК наконец-то уже снесла самый известный долгострой города. Даже, говорят, готова пиар-концепция процесса — мол, зачем вам рухлядь, если будет красивый дворец? По данным источников агентства, башню УГМК, по сути, навязали. Для прямого назначения — стройки там Ледового дворца — участок не очень пригоден. При сохранении башни там негде разместить огромную автостоянку, рядом же много объектов культурного наследия, не размежевана земля и масса ограничений по участку.

Однако башню можно снести — и тогда участок в центре города достанется УГМК вообще бесплатно. А ведь «Атомстройкомплекс» собирался отдать за нее 650 млн рублей. Говорят, за это Куйвашев попросил Козицына увеличить финансирование своих выборов — на полмиллиарда — то есть на сумму, за которую четыре года назад башню выкупили из федеральной собственности.

Сам ледовый дворец обойдется УГМК примерно в 150 миллионов рублей. После его строительства фактически нести все затраты на содержание будет область, как соучредитель АО, которое построит объект, а вот получать дивиденды и возвращать вложенные суммы — УГМК.

Через экраны «Соль» город будет возвращать себе рекламные полномочия

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Удивительно, но на экраны «Соли» вроде бы нашлись покупатели. По крайней мере, один есть точно — на щит, расположенный на Ботанике, заявилась некая компания, которая была учреждена всего пару месяцев назад. Говорят, что это чуть ли не первая ее сделка. Организация с ничего не значащим названием АО «Единый инвестиционный центр», как говорят, действует в интересах городских властей — они намерены попытаться вернуть себе рекламные полномочия, и экраны «Соли» могут стать первыми нормальными узаконенными активами, которые потом можно будет предлагать в аренду городским рекламным компаниям. Торги по экранам «Соли» назначены на 16 мая, их не могут продать по себестоимости чуть не год.

Наезд издания Life на прокурора из дела Соколовского может аукнуться

Опубликованная изданием «Лайф» информация о том, что гособвинитель из процесса по делу Соколовского Екатерина Калинина является сожительницей полицейского Сергея Рахманова, осужденного за взятку в 14 млн и о том, что у них есть совместный ребенок, может аукнуться. Но только не телеканалу, а самому блогеру. Если изначально гособвинение заявляло об «уважении» к решению суда об условном сроке, то теперь настрой изменился, — сообщает источник в правоохранительных органах. Все решится на апелляции, которая, вероятнее всего, будет.

Начальников отделов полиции в свердловских городах ждет «чистка»

Место заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области по кадрам Виктора Бердникова, ушедшего в отпуск с последующей отставкой и выходом на пенсию, займет его заместитель Владимир Теряев — он уже назначен исполняющим эту должность. Эта замена повлечет целую серию кадровых перестановок — пророчат ньюсмэйкеры в правоохранительных органах. У генерала Бердников, который родом из Алапаевска, на постах начальников отделов полиции в городах были расставлены свои люди. Теперь их ждет хорошая встряска: по слухам, Теряев намерен заменить часть этих людей, чтобы сформировать лояльную себе «сетку».

Овощебазу №4 снесут и построят шикарный микрорайон

В кругах силовиков и тех, кто связан с овощебазой №4 активно обсуждается слух о желании некоей московской группировки зайти на эту овощебазу. «Такие слухи появляются регулярно — еще с того момента, как осудили Контеева, — рассказывает источник, близкий к экс-руководству базы, по словам которого на бумаге существовал даже некий проект застройки территории овощебазы: на ее месте должен был вырасти микрорайон многоэтажек со всей инфраструктурой (магазины, детсад, школа). Якобы двигала эту идею московская девелоперская компания с поддержкой московских же бандитов. В последнее эти слухи активизировались — это связывают с недавним визитом на овощебазу конкурсного управляющего из Питера Ирины Макаровой, которая якобы связана с какой-то московской группировкой.

Георгий Перский навсегда покидает Россию

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Слухмейкеры неожиданно вспомнили об еще недавно популярном свердловском политике, экс-депутате Заксобрания Георгии Перском. Они не исключают, что бывший парламентарий в ближайшее время эмигрирует в Израиль. Якобы, он уже оформил все необходимые для этого документы. Бывшие коллеги сожалеют, что Перский покидает родной регион. Якобы, они хотели привлечь его к некоторых интересным политическим проектам.

В семье Валерия Чайникова неожиданные перемены

Близкие к Избирательной комиссии Свердловской области сплетники рассказывают, что в семейной жизни председателя избиркома Валерия Чайникова якобы произошли странные изменения. Подробностей произошедшего никто не знает. По одной из версий, Чайников мог развестись с женой. Разделяющие это предположение слухмейкеры не исключают, что такое решение супруги приняли накануне сдачи областными чиновниками деклараций о доходах и имуществе. Но другие источники напрочь отвергают эту сплетню и заверяют, что супруги продолжают жить под одной крышей.

Козицын демонстративно выразил непочтение губернатору

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Близкие к администрации губернатора слухмейкеры продолжают обсуждать, почему гендиректор УГМК Андрей Козицын не явился на последнее заседание регионального политсовета «Единой России». По общепринятому политическому этикету, он должен был как член политсовета принять участие в заседании и проголосовать за избрание Евгения Куйвашева участником партийных губернаторских праймериз. Но бизнесмен не сделал этого. Слухмейкеры не исключают, что такое непочтение свидетельствует об отказе УГМК финансировать кампанию Куйвашева и предполагают, что представители медного холдинга могут втайне начать работать на другого кандидата.

Законопроект о возвращении полномочий Екатеринбургу ждет тяжелая судьба

Слухмейкеры в Заксобрании рассказывают, что далеко не все областные депутаты готовы поддержать губернаторский законопроект о возвращении администрации Екатеринбурга части градостроительных полномочий. Документ поддержали правовое управление парламента и Уральский институт регионального законодательства. Однако часть парламентариев доводы юристов не убедили. По неофициальной информации, среди них есть и единороссы. Якобы в ходе рассмотрения документа они будут активно сопротивляться его принятию.

Сергей Носов ведет тайные переговоры с КПРФ

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сплетники заподозрили мэра Нижнего Тагила, члена Высшего совета «Единой России» Сергея Носова в проведении тайных консультаций с представителями КПРФ. Якобы Носов в ближайшее время посетит ряд городов севера Свердловской области, чтобы встретиться с лидерами местных коммунистов. Для чего влиятельному единороссу понадобилось сотрудничество с «красными» депутатами, не совсем понятно. Не исключено, что он хочет взять под контроль территории, которые ранее находились под влиянием экс-премьера правительства региона Дениса Паслера.

Генерал Романюк из областного полицейского главка переезжает в Москву

ГУ МВД по Свердловской области лишилось еще одного генерала. Инсайдер из ГУ МВД области сообщил о том, что сегодня 12 мая — последний рабочий день на Урале у заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области — начальник полиции генерал-майора Владимира Романюка. 56-летний генерал уезжает на повышение в Москву, где возглавит одну из государственных структур.

Буквально накануне стало известно об уходе другого генерала. Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД 58-летний генерал-майор Виктор Бердников заявил об уходе на пенсию. Правда, по данным инсайдера, это решение было не добровольным. Как сообщает источник, Бердников был вынужден подать в отставку из-за того, что на него дал показания ранее арестованный начальник ОМВД города Полевского полковник Игорь Рзаев, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Рзаев, как и начальники отделов полиции в ряде городов Свердловской области, является человеком Бердникова. По данным источника, на допросе Рзаев дал показания, как купил у Бердникова свою должность.

Слухи Челябинской области

Дубровский грозил главам не только отставкой…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суровые вводные на тему ветхо-аварийного жилья, озвученные губернатором Борисом Дубровским на съезде муниципальных образований в Пласте, касались не только срывов сроков. За такие срывы главы могут просто отправить в отставку. Главам городов и районов был послан сигнал более грозный. За финансовые махинации будут не просто увольнять, но и отдавать под суд. Очень неуютно чувствовали себя в этот момент представители Уйского района. В следственном комитете уже лежит акт Контрольно-счетной палаты, где указаны факты, что тянут на «уголовку» минимум за халатность, максимум за мошенничество. И речь идет именно о программе переселения из ветхо-аварийного жилья. Особенно силовиков интересует история о том, как две местные жительницы, не имея никаких прав на новое жилье, получили квартиры в Челябинске.

И напугал замминистра!

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На этом съезде произошел инцидент, суть которого поняли сами чиновники. Спикер гордумы Челябинска Станислав Мошаров докладывал по системам учета энергоресурсов в многоквартирных домах и пожаловался на областной минстрой, с которым никак не могут договориться по ряду вопросов. Завязалась дискуссия между Мошаровым и замминистра Иваном Белавкиным. Дубровский задал уточняющий вопрос Белавкину, и тот сгоряча ляпнул: «Я думаю, что не надо тут сейчас спорить!». «А я не спорю!», — пожал плечами Дубровский и улыбнулся. По залу прошел гул. А Белавкин очень расстроился. Он не имел в виду конкретно губернатора, но испугался, что Дубровский принял его слова на свой счет. Замминистра покраснел и до конца мероприятия не поднимал головы.

Ревизоров попросили об анонимности

На съезде выступили с докладами начальник ГКУ областного правительства Дмитрий Агеев и председатель КСП региона Алексей Лошкин. Говорят, Агеева и Лошкина попросили не называть конкретных имен, чтобы не портить настроение залу. Мол, надо просто доходчиво объяснить народу, особенно сельскому, за что могут отправить в колонию. Но фактура, озвученная докладчиками, была основана на реальных примерах и главы сразу поняли, за кем действительно могут прийти. Лошкин, впервые появившийся в мундире председателя КСП, похожим на генеральский китель, произвел на всех особенно сильное впечатление.

Новгородский губернатор был в Челябинске

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Врио губернатора Новгородской области, экс-директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин провел часть майских праздников на Южном Урале. Он был и в Челябинске, и в родном Миассе. Поездка в Миасс никого не удивила, там живут родители Никитина, а вот встречи в Челябинске стали поводом для слухов. Мол, Никитин набирает команду для управления вверенным ему регионом.

Эсеры прошли с символикой в «Бессмертном полку»…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители партий выразили свое дружное «фи» «Справедливой России» за празднование 9 мая. Все постарались воздержаться от символики в массовых акциях, в том числе и «Единая Россия». Эсеры же пришли на праздник в Челябинске в партийных кепках, шарфами и шариками. В таком виде прошли и в колоне «Бессмертного полка».

А в Копейске со своими флагами!

В Копейске же получилось еще откровенней. Там, в отличие от Челябинска, местные партии пришли своими группами. Но в колоне шагали только с георгиевскими ленточками и портретами. А эсеры, уверяют сплетники, дождались момента и влились в «Бессмертный полк» с партийными флагами и транспарантами. Так и прошагали все шествие.

МГЕР воспользовалась праздниками

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впрочем, есть еще претензии, связанные с 9 мая в Челябинске, к молодогвардейцам, младшим братьям единороссов. Перед парадом представители МГЕР на Кировке раздавали горожанам не только георгиевские ленточки, но также пытались вручить «Депутатский вестник», газету про депутата Госдумы Владимира Бурматова. Мелькнули даже именные воздушные шарики «Бурматов, депутат который работает», но потом их благоразумно убрали. По крайней мере в шествии «Бессмертного полка» ни символики МГЕР, ни шаров Бурматов не было.

Силовиков ждет ротация

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правоохранительных структурах Челябинской области обсуждается сплетня о грядущих кадровых перестановках. Отставки ждут сразу в нескольких силовых структурах. Причем, уволить должны не рядовых сотрудников, а кого-то из руководителей на уровне заместителей, начальников управлений и отделов. Заинтересованные челябинцы выясняют, кого коснется ротация силовиков и пытаются выяснить причины отставок

«Гринфлайт» отдает «управляшки» КЖСИ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что управляющие компании СК «Гринфлайт», обслуживающие микрорайон «Академ Риверсайд», отойдут к Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), собственником которой является государство. Это произойдет постепенно, и основной целью процесса станет попытка предотвратить «захват» домов чужими «управляйками».

Волосков берет все на себя…

Арест бывшего директора челябинского МУП «ДРСУ» Ивана Волоскова до сих пор обсуждается в рядах местной элиты. Особенно всех интересует — даст ли Волосков показания на экс-губернатора Михаила Юревича, по расходам на «дорожную революцию»? По слухам, Волосков показания дает, но исключительно на себя. Причем, берет на свою душу фактуру, что уже возникают сомнения в его адекватности.

Его зятья не хотят платить

А еще болтают, мол, заранее было оговорено, что два зятя Ивана Волоскова, один из которых владеет чешским рестораном, оплатят тестю услуги адвокатов. Но, по слухам, речь шла об этом еще тогда, когда Волосков фигурировал в уголовном деле против начальника управления муниципального заказа администрации Челябинска Александра Артемьева. Волосков заплатил Артемьеву взятку в 9,8 млн рублей, но так как он первым дал показания, то уголовной ответственности избежал. Да и дело начало расследоваться, когда областью руководил Михаил Юревич, и Волосков был «в шоколаде». Но теперь, уверяют сплетники, зятья не хотят помогать тестю.

Можин берет на работу сослуживцев

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Копейска скоро появится новый руководитель аппарата. Прежнюю начальницу Ольгу Котельникову отстранили по суду за корруцпию. Это произошло через несколько дней после того, как в должность мэра вступил бывший первый зампрокурора Владимир Можин. Можин решил заполнить вакансию таким же, как он сам, экс-силовиком. Пригласил на работу Константина Никитина, когда-то руководившего прокуратурой Советского района Челябинска. Последние годы Никитин нес службу на посту заместителя прокурора Дагестана, а недавно вышел в отставку по выслуге лет. Теперь будет работать в Копейске.

И дал должность Конареву

Экс-мэр Копейска Михаил Конарев не появился на инаугурации Владимира Можина. Хотя когда избрали Владимира Устинова, присутствовал на мероприятии, устроив с новым главой города самое настоящее братание. Но после скорой отставки Устинова Конарев нигде не появлялся. Говорили, что затаил обиду на всех. Болтают, что Можин все же решил принять во внимание, что Конарев все еще пользуется в Копейске авторитетом. И предложил ему возглавить один из общественных советов при мэрии. Конарев с удовольствием вернулся в публичную повестку.

Аминов послушал прокурора…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чиновники администрации Кунашакского района рассказывают, что глава Сибагатулла Аминов вдруг начал ремонт в поминальной комнате при райбольнице. Работы, как полагают источники, поручены фирме племянника главы. Злые языки тут же вспомнили шутку нового прокурора. Тот говорит, что всем главам советует сделать две вещи: отремонтировать КПЗ в местном отделе полиции и морг с поминальной комнатой. Последний пункт скоро будет выполнен. Учитывая частоту прихода силовиков и то, что работы в очередной раз выполняют фирмы родственников, чиновники не исключают, что главе придется последовать и первому пункту совета.

…, а Платонов испугался

Местная элита также обсуждает статью «Прокурорский кошмар Кунашакского района» в федеральном журнале «Регионы России». В материале выступают обвиняемая в махинациях с землей глава Усть-Багаряка Эльза Газизова вместе со спикером Кунашакского райсобрания Алексеем Платоновым. Они считают надуманными претензии силовиков к местным властям. Но самое забавное, что журнал вышел через пару дней после того, как Газизову через суд отстранили от должности. Остановить выход статьи уже было поздно. Теперь, поговаривают в райсобрании депутатов, Платонов очень переживает, что журнальный материал может сыграть против него. И ищет возможность высказать свое расположение прокурору района Павлу Киртянову.

В Троицке «братва» делит округ

Похороны депутата горсобрания Троицка Анатолия Федорченко, известного своим криминальным прошлым, прошли с размахом. Для поселковых бабушек подали автобусы, и искренне горевали о кончине народного избранника, который, кстати, действительно пользовался популярностью. И, болтают, сторонники покойного Федорченко, в том числе и те, что близки к определенным кругам, собрались и решили, что округ надо передать сыну Федорченко, молодому юристу. Дружно все договорились поддержать «наследника» на довыборах.

А на мандат нацелился Кротенко

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, интерес к округу в Троицке, освободившемся после смерти Анатолия Федорченко, проявляет скандальный предприниматель Евгений Кротенко. Тот самый, что прославился своими аферами с муниципальными тендерами, из-за чего его фирму внесли в «черный список». А летом прошлого года он неудачно выдвигался вместе с экс-губернатором Михаилом Юревичем в Госдуму от Партии пенсионеров. А еще подумывает об участии в выборах местный эсер Валерий Горин. Впрочем, Горин дружил с покойным Федорченко и ему как-то неловко бороться против его сына. Кстати, и Горин, и Кротенко имеют судимости.

Слухи Тюменской области

Собянин решил забрать в Москву тюменского пиарщика

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что Сергея Пересторонина срочно зовут на работу в Москву. Сплетники уверяют, что пиар-служба правительства столицы оказалась не в состоянии обеспечить правильное сопровождение инновации, и мэр Сергей Собянин решил вызвать в помощь московским пиарщикам проверенного тюменского специалиста. По слухам, Пересторонину совместно с Анастасией Раковой предстоит также заниматься подготовкой к выборам мэра Москвы и депутатов городского парламента 2018 года.

Депутат облдумы хочет монополизировать дорожное строительство

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рассказывают, что депутат областной думы Богдан Богославец пытается диктовать условия властям региона в вопросах выбора подрядчиков для дорожного строительства. Якобы, депутат для того и шел в региональный парламент, чтобы его компания «Сибагро» получала областные контракты на дорожное строительство. «Богославец привык решать вопросы по-югорски, — говорят слухмейкеры. — Но в Тюмени к такой агрессивной манере вести дела не привыкли, да и губернатор Владимир Якушев не любит „варягов“, по крайней мере, тех, кто ведет себя в чужом регионе по-хозяйски».

Экс-мэр Тюмени запросился на покой

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ходит слух, что сенатор от Тюменской области, экс-мэр Тюмени Степан Киричук запросился на пенсию. «Киричук давно хочет сложить полномочия, но его не отпускает Тюменская область, — говорят слухачи. — Но сейчас все серьезно, у Степана Михайловича не все в порядке со здоровьем, болит сердце, и он всерьез намерен уступить место политику помоложе».

У тюменского чиновника украли 600 тысяч евро

Говорят, в поселке Винзили неизвестными обворован дом одного из высших чиновников Тюменской области. Якобы, сумма похищенного составила около 600 тысяч евро. Сплетники говорят, что ВИП-кража уже стала большой головной болью местной полиции: высокопоставленный потерпевший требует поймать воров, но у правоохранительных органов нет «зацепок», которые позволили бы расследовать дело.

Выборы в тюменскую гордуму хотят провести раньше срока

В тюменском политбомонде поползли слухи о том, что выборы в городскую думу могут пройти раньше запланированного срока. «По идее новый состав думы должны избрать осенью 2018 года, — шепчутся сплетники. — Но у некоторых креативщиков возникла идея перенести выборы на весну и провести их одновременно с президентскими». Злопыхатели уверяют, что таким образом на волне президентской кампании местная «Единая Россия» надеется получить дополнительные голоса и сэкономить на агиткампании.

В борьбу за место ректора ТИУ включился бывший ректор ТГНГУ

Говорят, что в Тюмень вернулся бывший ректор ТГНГУ Николай Карнаухов. Якобы, Карнаухов намерен поставить на пост ректора своего человека. Нынешний ректор Олег Новоселов, креатура Николая Карнаухова, уже написал заявление об увольнении в связи с уголовным делом о злоупотреблении полномочиями, обвиняемым по которому он является, говорят слухачи. Чтобы сохранить свое влияние в опорном университете, Карнаухов, якобы, обещает ТИУ большие денежные вливания от «Лукойла». Однако, сплетники шепчутся, что у правоохранительных органов накопилась масса вопросов как к самому Николаю Карнаухову, так и к его преемнику на посту ректора ТГНГУ Владимиру Новоселову, и борьба за контроль над ТИУ может закончиться еще не одним громким уголовным делом.

Паводок в Ишиме — результат «удара под дых» от соседей

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Ходят слухи, что сброс воды с водохранилища в Североказахстанской области, который привел к масштабному наводнению в Ишиме, Ишимском, Казанском и Абатском районах, был сделан в нарушение прямых договоренностей с руководством Тюменской области. «В Тюмени никто не ожидал такого, была уверенность в постепенном повышении уровня реки. Вместо этого соседи сбросили весь объем воду сразу. Это было, как удар под дых», — сетуют слухачи.

В Ишиме нашли объяснение ЧП с дамбой

Внезапное разрушение защитной дамбы в Ишиме вызвало среди местных чиновников пересуды, что дамба была изначально построена с серьезными нарушениями технологии для того, чтобы удешевить её строительство. Сэкономленные деньги, шепчутся сплетники, были «освоены» на другие цели. «В режиме ЧС по закону такие работы можно не проводить через систему госзакупок, а значит, в отсутствие конкуренции суммы могут быть выделены любые, — считают злопыхатели. — Да и контроль за их расходованием существенно меньше. Кроме того, в месте прорыва в этом году не были проведены работы по усилению дамбы, хотя все чиновники браво отчитались о подготовке к паводку. Так что ишимскую дамбу фактически разрушила коррупция».

Ишимским полицейским приказали арестовать бобров…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сплетники говорят, что ишимская полиция получила от тюменского главка строгое указание найти и представить тушки четырех бобров, подозреваемых в подкопе, приведшем к прорыву дамбы около очистных сооружений Ишима. Якобы, сейчас местные охотники заняты охотой за злонамеренными животными.

…а местный ДОСААФ «топит» своего начальника

Ещё одним внезапно пострадавшим от ишимского паводка может стать председатель регионального отделения ДОСААФ России в Тюменской области Анатолий Пусев. Увлекшись внутрикорпоративными разборками со старой командой ДОСААФа, он не предпринял мер для спасения летной техники на аэродроме в Ишиме, не обеспечил её сохранение, перебросив на соседние аэродромы, и теперь она оказалась безнадежно испорченной наводнением. Этим сразу же воспользовалась досаафовская «оппозиция», которая готова обвинить в безвозвратных потерях техники своего непосредственного начальника.

День Победы внес смуту в тюменский ОНФ

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Доморощенные аналитики, делающие выводы о раскладах сил в местном политбомонде по расстановке персоналий на вип-трибунах 9 мая, пришли к неожиданному заключению. По их мнению, в стане тюменских «фронтовиков» царит разброд и шатание. Иначе чем же объяснить тот факт, шепчутся слухачи, что на параде в честь дня Победы колонну «фронтовиков» проигнорировало всё руководство местного ОНФ. Впрочем, региональные лидеры президентской организации на параде всё же присутствовали, но старались держаться поближе к руководству области.

В скандальный музейный комплекс в Тюмени переселят мамонта

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Говорят, в Тюмени без лишнего шума начали перевозить археологические экспонаты музея «Городская Дума». «Их вывозят ночью, чтобы не вызывать раздражение общественности», — уверяют слухачи. Якобы, уже несколько сот предметов перемещены в новое здание музейного комплекса имени И.Я Словцова. Теперь все ждут перевоза главного экспоната — мамонта. По словам людей посвященных, его разборка и перевозка займет несколько недель и потребует специальной техники. Судьба же самого здания Городской Думы после переезда краеведческого музея пока не известна. Слухачи говорят, что его сдадут в аренду, но будущих хозяев пока не называют.

Слухи Югры

Комарова вычеркивает Филипенко из истории Югры

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В новом учебнике истории Югры первому губернатору региона Александру Филипенко уделят лишь одну маленькую главу. Если верить слухам, гуляющим в Ханты-Мансийске, составили нового пособия для школьников, которое сейчас готовится к выпуску, получили инструкции из «Белого дома» предельно сухо описывать роль предшественника Натальи Комаровой в судьбе автономного округа. Любопытно, но эпизоду с Казымским восстанием коренных народов 1931—1934 годов при этом отведен целый раздел.

Ахметзянов пошел в народ

По слухам, новый руководитель СКР по ХМАО-Югре Анвар Ахметзянов решил начать работу с личного знакомства с гражданами. После поездки на запад автономного округа, и встреч с жителями Югорска, Советсткого, и Нягани, главный следователь автономии вознамерился отправится на восток. Подчиненным Ахметзянова в Сургуте и Нижневартовска следует быть бдительными — шеф может пожаловать со дня на день.

Нусинов поднимает коммунальные тарифы

Поговаривают, что гендиректор «Информационно-расчетного центра» («ИРЦ») Ханты-Мансийска Владислав Нусинов активно лоббирует в городской администрации повышение процентной ставки, которая зашивается в платежки горожан, и уходит посредникам («ИРЦ» один из них) в виде маржи. «Сейчас эта ставка составляет 2%, но не удивляйтесь, в скором времени она вырастет до 2,4%. Депутатов об этом уже во всяком случае предупредили», — сплетничают коммунальщики.

Вайсбурту светит уголовное дело

По слухам, экс-президент ЗАО «ВНСС» Александр Вайсбурт попал в неприятную историю. В свое время Вайсбурт заключал договоры найма жилых помещений. Недавно выяснилось, что делалась это якобы с грубыми нарушениями сразу нескольких статей Гражданского кодекса. В частности, в ряде случаев, Вайсбурт и его юристы не указали в договорах плату и срок найма. По мнению слухачей, делалось это намеренно. И жилье от «ВНСС» на очень выгодных условиях, переходило нужным Александру Михайловичу людям в обмен на услуги и общее покровительство. В истории могут фигурировать известные в окружном центре фамилии, получившие квартиры по сомнительным договорам и почти бесплатно. А строительная компания потерпела убытки на несколько миллионов рублей. Выезжать из этих квартир добровольно, граждане совсем не спешат. Да и Ханты-Мансийский суд пока отказывается выселять уважаемых в окружной столице людей. Если дело дойдет до громкого публичного разбирательства, Вайсбурту придется ответить на неприятные вопросы следователей и новых акционеров строительной компании «ВНСС». И стать возможным фигурантом уголовного дела по ряду статей в том числе и коррупционного характера.

Краснояровой недовольно начальство

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, председателю сургутской Думы Надежде Краснояровой предстоит непростой разговор с Натальей Комаровой. Рассказывают, якобы глава региона сильно недовольна отсутствием спикера на обоих майских праздниках. Надежда Красноярова находится в отпуске, и не посетила ни первомайскую демонстрацию, ни парад 9 мая. В кулуарах обсуждается версия, что реальной причиной отсутствия Краснояровой могла быть сильная болезнь, и это якобы может спасти спикера от гнева губернатора.

Отставка главного архитектора Сургута станет шансом для Усова

По слухам, в мэрии Сургута не ожидали увольнения главы департамента архитектуры и градостроительства Алексея Фокеева и не могут оперативно подобрать кандидатуру на его место. Говорят, что кресло главного архитектора может занять зам Фокеева Алексей Усов, на этой неделе ушедший с поста вице-мэра. Усов какое-то время возглавлял департамент, но при Попове был понижен до заместителя. В кулуарах сплетничают, что чиновник снова получил шанс на повышение.

Сургутским сталинистам помогли ветераны

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рассказывают, якобы в скандал с флагами с изображением Сталина, которые 9 мая оказались на Мемориалы Славы в Сургуте, вмешались городские ветераны. По слухам, когда полицейские пытались убрать людей с флагами с площади, на помощь провокаторам пришли фронтовики, попросившие стражей закона оставить их в покое. Полицейские якобы не стали спорить с ветеранами, поэтому флаги остались на площади до самого конца праздника.

«Газпром» лишит ХМАО команды из Суперлиги

В кулуарах обсуждают грядущие переезд «Газпром Переработки» в Санкт-Петербург. По слухам, из-за перевода управленческого персонала в Сургуте могут закрыть волейбольный клуб «Газпром-Югра», которые спонсируют местные «дочки» газового монополиста. Рассказывают, якобы в «Газпроме» обсуждают создание собственной волейбольной команды в Санкт-Петербурге. «Содержать два клуба такого высокого уровня в „Газпроме“ не будут. Но, возможно, в Питер просто переведут команду из Сургута. В любом случае, большой волейбол в Югре под угрозой», — делятся мнением слухачи.

Филатов и Петров увлеклись авиасимуляторами

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Рассказывают, что бывшие заместители Натальи Комаровой Андрей Филатов и его предшественник Илья Петров вместе летают на просторах «World of WarPlanes», где их идентифицировали другие игроманы из ХМАО. «Есть очень популярный клан — „В Пролете“, в нем увидел двух чуваков с никами с приставкой 86. Познакомился. Сказали, что раньше работали в правительстве. Соотнес», — делится находкой один из «летчиков». Любопытно, что с авиацией экс-идеологов правительства Югры связывает не только любовь к виртуальным развлечениям: Петров теперь входит в совет директоров аэропорта «Шереметьево», а Филатов представляет Югру в «ЮТэйр».

Тарасов сделают крайним за провал программы благоустройства

Власти Нижневартовска ищут компромисс с жителями города, восставшими против новой программы благоустройства. В жертву якобы предлагается принести начальника вновь созданного отдела по привлечению инвестиций. Дескать, именно Олег Тарасов не смог найти внебюджетных денег для благоустройства, потому и хотят его перевесить на плечи граждан. Поговаривают что приказ об увольнении уже готовится.

Слухи Ямала

Антиалкогольная инициатива отложена из-за спора депутатов

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Очередная законодательная инициатива, судя по всему, будет отложена в долгий ящик. Речь идет о законопроекте о сокращении часов продажи алкоголя на Ямале. Слухачи в региональном Закособрании утверждают, что в этом сезоне рассматривать поправки не станут из-за спора между двумя парламентариями. Депутат Марат Абдрахманов обиделся на одного из инициаторов закона Ивана Вершинина за резкие высказывания, и теперь прикладывает все возможные усилия, чтобы затянуть принятие поправок или вообще исключить их из повестки.

Аборигены делят власть над оленеводами

Внутренний скандал нарастает в общественной организации «Единый Ямал», которая уже успела прославиться в среде оленеводов на фоне прошлогодней вспышки сибиркой язвы. Ходят слухи, что между ее учредителями зреет конфликт. Чем-то не угодил товарищам один из создателей организации Дмитрий Лозямов. Слухачи утверждают, что его пытаются выжить из организации, но пока не знают, как именно. Так недавно в Сети появились приватные переписки Лозямова в соцсетях. В их числе и общение с некоторыми активистами движения, журналистами и даже переписки интимного характера. По официальной версии страничка Лозямова была взломана. Но слухмейкеры уверяют, что ничего подобного небыло. Кто-то из близких к нему людей просто влез в компьютер и опубликовал часть сообщений, чтобы развернуть скандал.

Сидорову ждут долги из прошлого

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Говорят, что ямальская система образования много потеряла с уходом с поста директора ведомства Ирины Сидоровой. А скоро ей даже придется оправдываться за некий конфликт в одной из школ. Слухмейкеры говорят, что некая бывшая директор одной из ямальских школ собирается с жалобой в правительство. Якобы Сидорова заставила ее оплатить из своего кармана крупную недостачу продуктов в школьной столовой, хотя по факту все продукты были на месте. Женщина долг оплатила и скоро покинула пост директора. А теперь она жаждет справедливости и намерена идти к куратору сферы Татьяне Бучковой.

Сын Жанны Белоцкой вышел на свободу…

Фото: Максим Егоров © URA.RU

Говорят, что сын бывшего сити-менеджера Ноябрьска Жанны Белоцкой, которая после скандальной отставки стала советником губернатора Ямала, освободился из мест лишения свободы и вместе с мамой вернулся в Ноябрьск. Уверяют, что их видели на самолете, который прилетел в нефтяную столицу. Напомним, Александр Белоцкий был осужден на 3,5 года колонии-поселения в поселке Харп из-за аварии. Будучи нетрезвым он сел за руль мотоцикла с пассажиркой. Мотоцикл наехал на препятствие, произошло ДТП, пассажирка погибла.

…, а увольнение из МУПа идет в обход закона

В муниципальном предприятии Ноябрьска ДРСУ крайне неспокойно. Предприятие должны ликвидировать, власти обещали, что все будет в рамках трудового законодательства. Однако сотрудники уверяют, что работникам убрали все надбавки, чтобы люди быстрее уволились и не требовали компенсаций. При этом в Сети выкладывают документы, в которых чиновники мэрии сообщают, что не будут вмешиваться в работу МУПа.

Слухи Пермского края

Решетникову стыдно за предшественника…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По слухам, на этой неделе временно исполняющему обязанности губернатора Максиму Решетникову принесли на утверждение доклад по итогам работы правительства за 2016 год — предполагается, что с отчетом глава региона выступит перед депутатами Заксобрания в июне. Пикантность ситуации заключается в том, что Решетникову придется докладывать об успехах и неудачах своего предшественника Виктора Басаргина.

Как говорят, «сырой» вариант доклада категорически не понравился Решетникову. Все то, чем теоретически мог бы похвастаться Басаргин, уже неоднократно было опровергнуто. И реальных успехов нет, а если еще и коммунисты будут мучить вопросами, то первое публичное выступление врио губернатора в Заксобрании может превратиться в неприятное шоу. Слухачи утверждают, что Решетников отправил своих сотрудников дорабатывать доклад — ведь должны же найтись хоть какие-то достижения и у Басаргина.

…, а силовики поддержали главу региона

Рассказывают, на прошлой неделе руководители пермских подразделений силовых ведомств получили запрос из столицы с просьбой направить справку о первых трех месяцах работы в регионе Максима Решетникова. Как говорят, силовики и правоохранители удивили москвичей сплошь положительными ответами. Самого Решетникова упрекнуть не в чем — столичные фирмы он за собой в Прикамье не «тянет» да и интересы местного бизнеса не лоббирует.

Однако, как говорят, у силовиков имеются претензии к некоторым действующим членам правительства. Когда же чиновников атакуют уголовными делами — видимо, это вопрос времени.

Власти идут на уступки дольщикам

Как сообщают слухмейкеры, обманутые дольщики «Первого Пермского микрорайона» взволновали властей заявлениями, что готовы устроить несанкционированный протест, если мэрия Перми не согласует заявленный митинг в центре города. Якобы замглавы администрации Андрей Усов, ответственный за общественные связи уже получил выговор из-за того, что не сумел успокоить дольщиков. Поговаривают, что чиновнику поручено найти компромиссный вариант, который утихомирил бы протестующих. Первостепенная задача сейчас — не допустить политического коллапса из-за напора дольщиков и не привлечь нежелательного внимания столичных кураторов.

Маховиков убедил краснокамцев…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, назначение нового главы Краснокамского района пройдет в мае без конфликта. Территорию возглавит бывший вице-премьер и министр территориального развития Константин Захаров. Хотя краснокамская элита рассчитывала получить главу из числа местных политиков. Конкурс на пост главы района курирует советник врио губернатора Анатолий Маховиков. Последний, по разговорам, и убедил краснокамцев, что конфликтовать с властями региона бессмысленно. Якобы Захаров после назначения в короткие сроки решит вопрос объединения Краснокамска с районом и перейдет на работу в правительство Пермского края. Слухачи доносят, что Маховикову поверили.

… при «помощи» Кокшарова

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Как утверждают шептуны, Анатолий Маховиков для пущей убедительности сообщил краснокамцам, что будущий глава района Константин Захаров вернется в кабинет министров на прежний пост — вновь станет вице-премьером и министром территориального развития. Якобы должность скоро освободится — Романа Кокшарова отправят в отставку. Говорят, самому Кокшарову работать в правительстве становится все труднее. Ведь кто-то целенаправленно распускает слухи о его скором увольнении и делает это так успешно, что в территориях многие уже сомневаются: Кокшаров еще остается вице-премьером или он всюду сопровождает главу региона в каком-то ином статусе.

Абдуллиной создают невыносимые условия…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Возникли разговоры, что выговор от Максима Решетникова в адрес «социального» вице-премьера Татьяны Абдуллиной — это лишь начало масштабной травли чиновницы. Ходят слухи, что реально за санкциями стоит другой вице-премьер — руководитель аппарата правительства Елена Лопаева, которая якобы тщательно следила за тем, как выполняется поручение главы региона по внесению корректировок в скандальный закон о выплатах на первого ребенка. Как говорят, аппаратная война скоро получит продолжение. Якобы Абдуллиной уже готовы предъявить какие-то претензии по выделению жилья для детей-сирот. Есть версия, что коллеги не столько хотят увольнения вице-премьера, сколько стремятся показать, что соратники политических конкурентов не являются реальными членами команды врио губернатора.

… поэтому Сухих готовится к войне

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Судачат, председатель Заксобрания Валерий Сухих выговор в адрес вице-премьера воспринял как крайне тревожную весть — ведь Татьяну Абдуллину считают давней соратницей политика. Якобы спикер спешно вступил в переговоры с рядом депутатов. Цель — оперативно сформировать сильную группу, с которой Максиму Решетникову в любом случае придется договариваться во избежание серьезных политических рисков.

Также ходят слухи, что Сухих активизирует своих сторонников в региональном отделении «Единой России». Поэтому праймериз, возможно, пройдут не совсем гладко, и какое-то число единороссов проголосуют против Решетникова.

Скриванов помогает сторонникам Навального…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи утверждают, что недавно в бизнес-центре «Green Plaza» прошло подозрительное собрание более сотни гражданских активистов. Говорят, есть признаки, что недовольных и несогласных консолидируют в чьих-то интересах. Возможно, участники мероприятия — будущие сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Шептуны же утверждают, что собрание, быть может, организовал влиятельный депутат Госдумы Дмитрий Скриванов. Ведь последний арендует в бизнес-центре офисы для своего холдинга «Актив-медиа». Впрочем, наблюдатели рассуждают, что имеющихся у Скриванова помещений на сотню человек не хватило бы.

… и борется за Народный фронт

Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в конце мая планирует провести заседание своего штаба для решения ряда внутренних вопросов. Как говорят, кулуарно к мероприятию готовится и депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, который якобы намерен усилить свое влияние на президентское движения. На сегодняшний день из трех сопредседателей реготделения только один является сторонником парламентария — лидер фракции «Справедливой России» в Заксобрании Дарья Эйсфельд.

По разговорам, готовится атака на другого сопредседателя — руководителя группы компаний «Налоги и право» Геннадия Сандырева. Но последний является соратником депутата Госдумы Дмитрия Сазонова, который входит в центральный штаб ОНФ. Ранее «фронтовики» вроде бы пришли к решению, что Сандырев точно проработает до осенней конференции. Чем закончится схватка двух амбициозных депутатов — непонятно. Впрочем, слухачи судачат, что ни один из них реального влияния на ОНФ не имеет и не получит.

Чусовитин нашел работу в гордуме

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухмейкеры докладывают, что бывший замглавы администрации губернатора, политтехнолог из Екатеринбурга Алексей Чусовитин к кому-то приходил на встречу в Пермскую городскую Думу. Сейчас специалист помогает единороссам проводить праймериз перед выборами губернатора, но в июне, похоже, у него появится масса свободного времени. По разговорам, Чусовитина призвал на помощь вице-спикер гордумы Алексей Грибанов, который якобы формирует оппозиционную группу депутатов в интересах главы города Дмитрия Самойлова. Не исключено, что скоро в пермской Думе развернутся большие политические баталии.

Приставы включились в войну на рынке ЖКХ

Слухачи сообщают, что главный поставщик тепла в столице Прикамья — «Пермская сетевая компания» — и служба судебных приставов нашли общий язык и начали «кошмарить» управляющие компании. Так, в начале месяца энергетики и приставы провели совместный рейд по УК-должникам в Свердловском и Мотовилихинском районах города, среди которых оказалась, в частности, «ТехКомфорт» с суммой долга в 184 млн рублей. «Рейдеры» действуют очень решительно и даже предупреждают руководителей фирм об уголовной ответственности за уклонение от погашения долгов.

Шептуны рассуждают, что шоковая терапия вряд ли принесет кому-то пользу. Даже если УК и собирались рассчитаться по долгам, то теперь они просто теряют свои активы — в домах распространяют информацию о том, что УК являются недобросовестными, и их нужно срочно менять. Поэтому визиты приставов могут разве что напугать должников.

Но гораздо интереснее, кто будет обслуживать дома, которые тепловики отбивают у неугодных УК. Поговаривают, у городских властей на сей счет есть далеко идущие планы, а сфера ЖКХ неформально окажется под полным контролем нескольких чиновников мэрии.

Слухи Курганской области

Приезд эксперта ОНФ напугал единороссов

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Разнос, который устроила член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина курганским чиновникам, по мнению слухмейкеров, может сказаться на оценке работы регионального отделения «Единой России». «Понятно, что такие выступления — чистый популизм. Ее накрутили какие-то отдельные люди, а она сейчас все это донесет до Москвы в таком неприглядном виде», — опасаются в партии.

К конфликту с памятником подключится Шалютин

Заминка с установкой памятника во дворе КГУ бывшему ректору Александру Сазонову может стать поводом для дельнейшего раздувания скандала. Сплетники рассказывают, что к ситуации уже активно подключился депутат областной думы Борис Шалютин, который судится с руководством вуза за восстановление кафедры философии. Поговаривают, что нынешнего руководителя университета Константина Прокофьева могут обвинить чуть ли не в коррупции. Кстати, по данным сплетникам, ситуацию удалось разрешить только после личного звонка главы Кургана Сергея Руденко ректору Прокофьеву.

В Кургане зреет новый конфликт

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Владельцы павильонов на привокзальной площади Кургана, как утверждают сплетники, готовы выйти на тропу войну против мэрии. Поводом для этого послужило намерение снести нестационарные постройки. «Только недавно с ними были заключены свежие договора, они вложились в ремонт, а теперь их сносят», — говорят слухмейкеры. По их данным, предприниматели готовы выйти на пикеты и отстаивать свои права в судах.

Финансовая пирамида в Кургане процветает

В Кургане продолжает активно развиваться компания AGAM, которую многие считают финансовой пирамидой. На днях в городе с помпой был открыт уже второй офис этой компании. Куда многие курганцы охотно несут свои деньги. «Посмотрим, как они запоют, когда пирамида рухнет», — говорят скептики.

В Кургане появилась «палата губернаторов»

Неоднозначное поведение курганца Павла Воронина сало поводом для пересудов. Мужчина давно представляется как «кандидат в губернаторы Курганской области». Об этом он пишет не только на своей страничке в соцсетях, но и заявляет при встрече чиновникам и депутатам. Слухачи рассказывают, что мужчину уже помещали в психиатрическую больницу и даже пытались задержать.

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