13:52 11 мая 2017 0

Теперь Алтушкину придется бороться за публику с крупнейшим промоутером страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупнейший российский организатор боев по смешанным единоборствам, компания Fight Night Global, впервые проведет турнир в Екатеринбурге. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе организации, спортивный вечер пройдет 25 мая на площадке Дворца игровых видов спорта.

Всего в рамках турнира состоятся девять боев. Главным событием вечера станет поединок в легком весе между екатеринбургским самбистом Венером Галиевым по прозвищу Башкир и 29-летним бразильцем Диего Брандао. Иностранец находится в расцвете сил и с 2012 по 2016 год выступал в крупнейшем чемпионате планеты UFC. Правда, в последнем бое Брандао провалил допинг тест из-за следов марихуаны в крови, после этого организация разорвала с ним контракт.

Fight Night Global считается крупнейшей промоутерской организацией России. В турнирах этой компании выступает российская легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко. Известно об интересе к турниру и со стороны президента страны Владимира Путина. Ранее Life сообщал, что глава государства собирается посетить бойцовский вечер Fight Nights Global в Санкт-Петербурге 2 июня.

До этого времени крупнейшие турниры в Екатеринбурге проводила местная промоутерская организация «РМК Боксинг Промоушенс», созданная олигархом Игорем Алтушкиным. Под ее брендом в уральской столице выступал боксер Александр Поветкин (несмотря на допинг-скандал), а Иван Штырков дрался по правилам ММА с американцем Джеффом Монсоном и бразильцем Антонио Сильвой (теперь выступает в Fight Night).

Бои, организованные Алтушкиным, посещали известные актеры, политики и спортсмены из Москвы. Правда, последний турнир «РМК», приуроченный к Дню Победы, не вызвал интереса у столичных элит. Возможно, это было связано с тем, что приезд легендарного боксера Шейна Мозли в Екатеринбург был сорван из-за травмы.