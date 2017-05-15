Комарову покидает самая преданная спутница

23:10 15 мая 2017 1

Наиболее близкая к Наталье Комаровой чиновница выбрала личную жизнь Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Один из самых интригующих аппаратных конфликтов в правительстве ХМАО разрешился неожиданным образом. Наталья Комарова в скором времени лишится одного из старейших сподвижников, человека, который в отличие от многочисленных чиновников правительства, действительно считается в кругу региональной элиты членом команды губернатора. По версии инсайдеров в «Белом доме», директор департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова покинет свой пост. Идеолог освободит кресло уже этим летом, и вслед за его уходом медиасообщество округа ждет передел сфер влияния.

Специалист по связям с общественностью, примкнувшая к Наталье Комаровой более семи лет назад, в ее госдумовский период, Елена Шумакова, готовится выйти в декретный отпуск.

Елена Шумакова покидает свой пост в департаменте общественных и внешних связей региона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По данным источника «URA.RU» внутри югорского правительства, чиновница отставит свой пост в июле 2017 года. Вслед за Шумаковой департамент покинет ее заместитель, Вера Царева. Как утверждает собеседник, она приняла решение выйти на пенсию, и покидает регион.

«Уйти в декрет сейчас для Шумаковой равносильно сдаче всех политических позиций. Если на каком-то этапе она могла, и даже конкурировала с Алексеем Шипиловым [первый замгубернатора, ответственный за внутреннюю политику] за статус главного идеолога правительства, то сейчас эту битву можно считать оконченной. За годы, которые Шумакова проведет с ребенком, созданная ею система взаимодействия в медиа отойдет под контроль другим людям», — комментирует инсайдер агентства.

По неофициальным данным, место Шумаковой с высокой долей вероятности займет Ольга Межлумян. Ранее она уже работала в команде пиарщиков правительства, и сейчас занимается профильной деятельностью в региональном отделении «Единой России». Должность заместителя депсвязей, согласно этой версии, займет нынешний помощник Алексея Шипилова по вопросам СМИ Галина Липатова. Ей предстоит стать реальным «серым кардиналом», транслирующим политику шефа в ведомстве.

Помимо официальных функций пресс-службы Шумакова и Царева контролируют АУ «Открытый регион», а через него — финансовые потоки из бюджета, предназначенные для публичного позиционирования губернатора и правительства в официально независимых от органов власти автономии СМИ. «Открытый регион», созданный в 2015 году, одновременно с приходом Шумаковой на должность директора депсвязей, распределяет деньги в виде грантов. Эта схема заменила традиционные контракты на информационное сопровождение, ранее повсеместно применявшиеся как на уровне региона, так и в муниципалитетах.

Официально, модель работы «Открытого региона» не изменится. Администрировать структуру будет действующий руководитель Оксана Макеева, находящаяся под контролем Липатовой и Межлумян.

Таким образом вице-губернатор Шипилов получит прямой и полный контроль на всей медиасферой Югры.

Получить комментарии Алексея Шипилова, Веры Царевой, Галины Липатовой, и Ольги Межлумян на момент подготовки материала не удалось — чиновники не ответили на звонки по мобильному телефону.

Елена Шумакова в разговоре с «URA.RU» не подтвердила, но и не опровергла сведения о своих планах по выходу в декретный отпуск.