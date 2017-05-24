21:33 24 мая 2017 2

Ошибкой Рыжего называют выступление адвокатом одного из бизнесменов в конфликте с зятем экс-губерантора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Над руководителем исполкома челябинского отделения «Общероссийского народного фронта» Денисом Рыжим сгущаются тучи. Он потерял должность первого зампреда прогубернаторского движения «За возрождение Урала» (ЗВУ), истекают его полномочия члена Общественной палаты РФ. А вскоре Рыжего могут прогнать с самой статусной для него позиции — в ОНФ, где он получает зарплату.

Источник в руководстве пропрезидентского движения в разговоре с «URA.RU» сообщил, что причиной для недовольства общественником стало нарушение договоренностей, достигнутых во время визита в Челябинск члена центрального штаба ОНФ Эдуарда Гаврилова. К тому времени Рыжий уже был участником скандала с многомиллионными долгами перед бывшими бизнес-партнерами. Он чудом избежал уголовного дела, и, когда получил должность в ЗВУ и ОНФ, многие удивились. Финансовые проблемы развиваются по сей день: кредиторы подали в суд на его банкротство, ему запретили выезд из страны. Рыжий выплачивает долг из зарплаты в 70 тысяч рублей в месяц.

При таком бэкграунде неудивительно, что на публичность фронтовика с такой репутацией было наложено вето. «Рыжему тогда жестко запретили публичные выступления. Он считал, что является самым главным в ОНФ. Но приехали из Москвы и объяснили, что „говорящими головами“ являются три сопредседателя, поскольку их выбирают из числа лидеров общественного мнения. Исключение сделано только для Екатеринбурга, где спикером выступает [глава исполкома регионального штаба] Жанна Рябцева. С Рыжим проводили не один разговор на эту тему. До последнего момента он соблюдал запрет, а тут сам полез в телекамеры», — отмечает собеседник.

Рыжий вмешался в спор людей экс-губернаторов Сумина (слева) и Юревича (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Денис Рыжий нарушил обязательства и рискнул должностью, чтобы заступиться за дружественных бизнесменов. Он собрал журналистов и публично раскритиковал застройщика, ООО «Дизайн кафе», за начало строительства двухэтажного офисного здания с подземной парковкой и рестораном рядом с памятником Курчатову. Собственниками фирмы являются в равных долях Сергей Шибаев и Виктор Алистратов. Последний — зять экс-губернатора Петра Сумина.

В двух десятках метров от объекта с обеих сторон находятся объекты конкурирующих бизнесменов. Под памятником Курчатову расположен торговый комплекс семьи Александра Карелина. А с другой стороны — пятиэтажный офисный центр бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, которого Михаил Юревич оставил вместо себя во главе мэрии после назначения губернатором. Примечательно, что при Давыдове бизнес Карелиных резко пошел в гору.

«Когда Карелин строил под Курчатовым, ОНФ не нападал. Когда Алистратов начал строить, стал протестовать. Офисник Давыдова тоже пострадает из-за конкуренции. Вчера на заседании ОНФ Рыжий опять начал поднимать эту тему. В Москве в ОНФ ведут мониторинг активности структуры. Наверняка, выступление Рыжего не пройдет мимо внимания», — отмечает собеседник.

По его словам, в столице Южного Урала все понимают, почему он вдруг стал таким защитником Курчатова. Связь Рыжего с бизнесменом настолько очевидна: челябинское ОНФ даже арендует у компании Карелина офисные помещения по улице Цвиллинга.

Когда застраивали площадку под памятником Курчатову, ОНФ не выступал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Муниципальные власти признают стройку законной. «Мы хотели предложить альтернативный, менее одиозный участок. Поскольку не совсем довольны, что эта территория будет застраиваться. Но законодательство не предусматривает мену участков, находящихся в аренде. Поэтому ничего сделать нельзя. В свое время все решения были приняты законно», — говорит председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска Сергей Чигинцев.

Для Дениса Рыжего выступление в коммерческом споре стало уже не первым публичным скандалом. После назначения главой региона, Борис Дубровский хотел вдохнуть новую жизнь в умирающее прогубернаторское движение «За возрождение Урала», созданное два десятка лет назад для поддержки Петра Сумина на выборах. Первым замом стал выходец из ФСБ Владимир Литвинов. Уступивший то кресло Денис Рыжий заявил, что стал жертвой властей из-за своей критики и независимой позиции. Хотя до этого момента его часто видели в компании курировавшего политику вице-губернатора Николая Сандакова, ныне обвиняемого в коррупции, и других чиновников.

Рыжий ходил даже на матчи баскетбольного клуба Николая Сандакова. После своей отставки в ЗВУ утверждал, что был в оппозиции к власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Образ Рыжего, как гонимого властями общественника, помог ему сохранить свою должность в ОНФ. Экс-сопредседатель центрального штаба Народного фронта Александр Бречалов публично выступал в его поддержку.

По мнению инсайдеров, Рыжему удавалось отбиваться от многочисленных претензий благодаря матери, которая дружна с бывшим начальником подразделения УФСБ по Челябинской области, экс-депутатом Госдумы Михаилом Гришанковым. Иначе, как полагают эксперты, он бы не судился в гражданских инстанциях из-за гигантских долгов, а стал бы фигурантом уголовных дел о мошенничестве.

«Когда на человека накапливается столько негатива, рано или поздно это выльется во что-то серьезное. Рыжему удавалось как-то выкручиваться. Перед президентскими выборами его самовольное участие в споре хозяйствующих субъектов и нарушение всех запретов может стать детонатором, который поставит крест на карьере», — полагает информированный собеседник.

Получить комментарий Дениса Рыжего не удалось — он не отвечал на звонки.