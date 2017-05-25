«Леса давно подмяты под нужных людей, разворованы миллиарды рублей»

22:37 25 мая 2017 2

Александр Ильтяков прокомментировал свою связь с лесной отраслью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков лоббирует интересы родственников и друзей-бизнесменов, занятых вырубкой леса в Зауралье. Об этом заявляет предприниматель Фаяз Нургалин. По его словам, он вступил с властью в сделку, которая оказалась аферой. Предприниматель рассказал «URA.RU» о том, как в регионе продают госпредприятия, кто пилит лес,.

Фаяз Нургалин год не мог дождаться ответа на обращение к президенту РФ. Он назвал приватизацию лесхоза мошенничеством со стороны чиновников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бизнесмен с двадцатилетним стажем Фаяз Нургалин купил 100% акций «Щучанского лесхоза» на аукционе в конце 2014 года за 3 млн 10 тыс. рублей. Аукцион проводил департамент имущественных и земельных отношений. О финансовых проблемах предприятия не сообщалось, утверждает бизнесмен, но после аукциона выяснилось, что у лесхоза есть долг — более 7 млн рублей, а его имущество арестовано. «Меня изначально ввели в заблуждение относительно реальных дел на предприятии. Продали предприятие, находящееся за гранью банкротства», — считает Нургалин.

Новый собственник недосчитался имущества и строевого леса. «Сосны там уже нет. Пожары учиняли специально, чтобы скрыть незаконные рубки. На тушение пожаров шли большие федеральные деньги, — говорит он, — Я просил провести инвентаризацию леса хотя бы в рамках одного лесхоза, чтобы увидеть объективную картину, какое идет воровство. Леса очень много разворовано, на сотни миллионов рублей. А если в масштабах области — это миллиарды. Лесовосстановление — только на бумаге». Кавардак в лесхозе, по словам Нургалина, начался с 2012 года, когда сменился руководитель. Лесхоз перестал платить по счетам, а работникам вместо зарплаты выписывали лес.

ООО «Щучанский лесхоз» вынужден был сократить всех работников. Сейчас у предприятия почти 10 млн рублей долгов, притом что оно почти не работало Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Нургалин хотел отказаться от сделки, однако чиновники областного правительства прямо заявили ему, что деньги не вернут. «Как только я начал жаловаться, возникли проблемы. На меня завели четыре уголовных дела, меня задерживали, проводили обыски дома и в лесхозе, устроили поджог. Начали проводить камеральные проверки, не давали работать», — рассказал он.

Последней каплей стал арест права аренды лесного участка, без которого работа лесхоза невозможна. Право аренды было выставлено на аукцион, в котором победило ООО «Частоозерская теплосеть». По словам Фаяза Нургалина, предприятие с уставным капиталом в 10 тысяч рублей было учреждено незадолго до этого аукциона. «Учредитель — Сергей Шешуков мне сам говорил, что он родственник Александру Ильтякову», — заявил он.

Нургалин уверен, что депутат Госдумы лоббирует также интересы другого предпринимателя, который выкупил Мокроусовский и Петуховский лесхозы. Кстати, в этих районах, как уже сообщало «URA.RU», зреет «социальный взрыв»: лесхозы взвинтили цены на дрова, а выписать практически невозможно, что на руку новому собственнику из Москвы. Глава Мокроусовского района Владимир Кизеров просил департамент природы упростить процедуру выписки древесины для нужд граждан.

Нургалин написал 11 заявлений о незаконной рубке леса. По его словам, у «Частоозерской теплосети» нет декларации Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

«Друзья, которых господин Ильтяков заводит в область в качестве инвесторов, ничего не приносят области. Так, по Мокроусовскому и Петуховскому лесхозу было оплачено всего 10% стоимости акций. Два года они пилили лес и потихоньку расплачивались этими же деньгами», — продолжает Нургалин.

Александр Ильтяков сообщил «URA.RU», что перечисленные лица и предприятия ему не знакомы. «Это глупость. Мне совесть не позволит даже интересы своего предприятия лоббировать, а уж тем более включать родственные связи, это мне противно и низко. Закон должен быть превыше всего. С лесной отраслью я вообще никак не связан», — заявил депутат, правда, упомянул, что сейчас работает над законопроектом об отнесении сушняка и валежника к неделовой древесине.

«Сейчас это государственная собственность и валежник выписывают по цене дров. Леса захламляются и горят. Я требую, чтобы лесники и владельцы лесов почистили все леса, вплоть до уголовного наказания. А что касается тех, кто в родственники набивается, нужно подавать на них в суд за клевету, — добавил Ильтяков, — Вообще, поработав в госструктуре, могу сказать, что не верю никому. Каждый видит свою правду, какая ему выгодна. Думаю, что и в этом деле надо тщательно разбираться». Депутат посоветовал Нургалину сегодня же написать официальное обращение на его имя, с указанием «кто каким именем прикрывался».

Прокуратура не нашла нарушений законодательства при продаже акций «Щучанского лесхоза» фото: Фаяз Нургалин

Предприниматель Сергей Шешуков заявил, что родственником депутату Ильтякову не является. «Господин Нургалин любит преувеличивать. С Ильтяковым я даже не встречался ни разу в жизни, — сказал он корреспонденту „URA.RU“. — Насколько мне известно, Нургалин до конца с бюджетом не рассчитался, приставы арестовали договор аренды и выставили его на продажу. Мы выиграли договор на открытых торгах». ООО «Частоозерская теплосеть» зарегистрировано 15 сентября 2015 года, основной вид деятельности — теплоснабжение в селе Частоозерье. «Мы решили, почему бы не позаниматься еще и лесом, — отметил Шешуков, — Нургалин сам виноват: у него было достаточно времени, чтобы рассчитаться за акции, он этого не сделал. Бизнес упустил, долги накопил, теперь ищет виноватых. Все незаконные рубки были в период его деятельности». По словам Шешукова, у него все разрешающие документы есть, включая декларацию.

В департаменте природных ресурсов обвинения предпринимателя также опровергли. «О долгах лесхоза Нургалин не мог не знать. Оценка имущества лесхоза корректировалась с учетом кредиторской задолженности, поэтому акции продавались так дешево. „Щучанский лесхоз“ (Нургалин) не выполнял условия договора аренды лесного участка: не проводил лесохозяйственную деятельность, не платил арендную плату, создал задолженность в 4 млн рублей, поэтому судебные приставы арестовали договор аренды за долги», — пояснил начальник отдела экономики департамента Лилия Третьякова. По ее словам, инвентаризация леса проводилась во время акционирования госпредприятий. И если Нургалин обнаружил нехватку имущества, ему следовало обратиться с претензиями к собственнику — департаменту имущественных отношений.

«Я катастрофы никакой в лесах района не вижу, — отметил глава Щучанского района Петр Чикишев, — Незаконные порубки, как и во всех лесничествах, бывают. Но деловой древесины у нас немного, красного леса — единицы. На участках работают арендаторы. И вопрос с обеспечением дровами не стоит так остро, как в других районах — у нас несколько сел газифицированы».

Проблемы незаконных рубок и лесохозяйственной деятельности волнуют не только сельское население. Депутат городской думы, который неоднократно бил тревогу из-за бесконтрольной вырубки леса вокруг Кургана, Роман Сергеечев говорит, что глубоко не знаком с проблемой районных лесничеств, «но то, что бардак везде — это общеизвестно», — отметил он.

«Леса давно уже подмяты под „нужных людей“. Неучтенные рубки ведут не одиночки, это целые предприятия, крупный и прибыльный бизнес. У нас почти 95% лесов отданы в аренду, а должного контроля за этой работой нет, и никто не может сказать, какой масштаб хищений», — поделился мнением источник, попросивший не называть его имени.