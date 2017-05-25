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Главные новости Курганской области
22:37  25 мая 2017 2

«Леса давно подмяты под нужных людей, разворованы миллиарды рублей»

Разорившийся владелец лесхоза обвинил в своих проблемах депутата Госдумы
Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
Александр Ильтяков. Курган, ильтяков александр
Александр Ильтяков прокомментировал свою связь с лесной отрасльюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков лоббирует интересы родственников и друзей-бизнесменов, занятых вырубкой леса в Зауралье. Об этом заявляет предприниматель Фаяз Нургалин. По его словам, он вступил с властью в сделку, которая оказалась аферой. Предприниматель рассказал «URA.RU» о том, как в регионе продают госпредприятия, кто пилит лес,.

Предприниматель Фаяз Нургалин. Курган, нургалин фаяз
Фаяз Нургалин год не мог дождаться ответа на обращение к президенту РФ. Он назвал приватизацию лесхоза мошенничеством со стороны чиновников
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бизнесмен с двадцатилетним стажем Фаяз Нургалин купил 100% акций «Щучанского лесхоза» на аукционе в конце 2014 года за 3 млн 10 тыс. рублей. Аукцион проводил департамент имущественных и земельных отношений. О финансовых проблемах предприятия не сообщалось, утверждает бизнесмен, но после аукциона выяснилось, что у лесхоза есть долг — более 7 млн рублей, а его имущество арестовано. «Меня изначально ввели в заблуждение относительно реальных дел на предприятии. Продали предприятие, находящееся за гранью банкротства», — считает Нургалин.

Новый собственник недосчитался имущества и строевого леса. «Сосны там уже нет. Пожары учиняли специально, чтобы скрыть незаконные рубки. На тушение пожаров шли большие федеральные деньги, — говорит он, — Я просил провести инвентаризацию леса хотя бы в рамках одного лесхоза, чтобы увидеть объективную картину, какое идет воровство. Леса очень много разворовано, на сотни миллионов рублей. А если в масштабах области — это миллиарды. Лесовосстановление — только на бумаге». Кавардак в лесхозе, по словам Нургалина, начался с 2012 года, когда сменился руководитель. Лесхоз перестал платить по счетам, а работникам вместо зарплаты выписывали лес.

Вырубка лесаКГСХА Курганская область, вырубка леса, распилка дерева
ООО «Щучанский лесхоз» вынужден был сократить всех работников. Сейчас у предприятия почти 10 млн рублей долгов, притом что оно почти не работало
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Нургалин хотел отказаться от сделки, однако чиновники областного правительства прямо заявили ему, что деньги не вернут. «Как только я начал жаловаться, возникли проблемы. На меня завели четыре уголовных дела, меня задерживали, проводили обыски дома и в лесхозе, устроили поджог. Начали проводить камеральные проверки, не давали работать», — рассказал он.

Последней каплей стал арест права аренды лесного участка, без которого работа лесхоза невозможна. Право аренды было выставлено на аукцион, в котором победило ООО «Частоозерская теплосеть». По словам Фаяза Нургалина, предприятие с уставным капиталом в 10 тысяч рублей было учреждено незадолго до этого аукциона. «Учредитель — Сергей Шешуков мне сам говорил, что он родственник Александру Ильтякову», — заявил он.

Нургалин уверен, что депутат Госдумы лоббирует также интересы другого предпринимателя, который выкупил Мокроусовский и Петуховский лесхозы. Кстати, в этих районах, как уже сообщало «URA.RU», зреет «социальный взрыв»: лесхозы взвинтили цены на дрова, а выписать практически невозможно, что на руку новому собственнику из Москвы. Глава Мокроусовского района Владимир Кизеров просил департамент природы упростить процедуру выписки древесины для нужд граждан.

Рабочая поездка по городу. Екатеринбург, дрова, бревна, лес рубят, вырубка леса
Нургалин написал 11 заявлений о незаконной рубке леса. По его словам, у «Частоозерской теплосети» нет декларации
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

«Друзья, которых господин Ильтяков заводит в область в качестве инвесторов, ничего не приносят области. Так, по Мокроусовскому и Петуховскому лесхозу было оплачено всего 10% стоимости акций. Два года они пилили лес и потихоньку расплачивались этими же деньгами», — продолжает Нургалин.

Александр Ильтяков сообщил «URA.RU», что перечисленные лица и предприятия ему не знакомы. «Это глупость. Мне совесть не позволит даже интересы своего предприятия лоббировать, а уж тем более включать родственные связи, это мне противно и низко. Закон должен быть превыше всего. С лесной отраслью я вообще никак не связан», — заявил депутат, правда, упомянул, что сейчас работает над законопроектом об отнесении сушняка и валежника к неделовой древесине.

«Сейчас это государственная собственность и валежник выписывают по цене дров. Леса захламляются и горят. Я требую, чтобы лесники и владельцы лесов почистили все леса, вплоть до уголовного наказания. А что касается тех, кто в родственники набивается, нужно подавать на них в суд за клевету, — добавил Ильтяков, — Вообще, поработав в госструктуре, могу сказать, что не верю никому. Каждый видит свою правду, какая ему выгодна. Думаю, что и в этом деле надо тщательно разбираться». Депутат посоветовал Нургалину сегодня же написать официальное обращение на его имя, с указанием «кто каким именем прикрывался».

Прокуратура не нашла нарушений законодательства при продаже акций «Щучанского лесхоза»
фото: Фаяз Нургалин

Предприниматель Сергей Шешуков заявил, что родственником депутату Ильтякову не является. «Господин Нургалин любит преувеличивать. С Ильтяковым я даже не встречался ни разу в жизни, — сказал он корреспонденту „URA.RU“. — Насколько мне известно, Нургалин до конца с бюджетом не рассчитался, приставы арестовали договор аренды и выставили его на продажу. Мы выиграли договор на открытых торгах». ООО «Частоозерская теплосеть» зарегистрировано 15 сентября 2015 года, основной вид деятельности — теплоснабжение в селе Частоозерье. «Мы решили, почему бы не позаниматься еще и лесом, — отметил Шешуков, — Нургалин сам виноват: у него было достаточно времени, чтобы рассчитаться за акции, он этого не сделал. Бизнес упустил, долги накопил, теперь ищет виноватых. Все незаконные рубки были в период его деятельности». По словам Шешукова, у него все разрешающие документы есть, включая декларацию.

В департаменте природных ресурсов обвинения предпринимателя также опровергли. «О долгах лесхоза Нургалин не мог не знать. Оценка имущества лесхоза корректировалась с учетом кредиторской задолженности, поэтому акции продавались так дешево. „Щучанский лесхоз“ (Нургалин) не выполнял условия договора аренды лесного участка: не проводил лесохозяйственную деятельность, не платил арендную плату, создал задолженность в 4 млн рублей, поэтому судебные приставы арестовали договор аренды за долги», — пояснил начальник отдела экономики департамента Лилия Третьякова. По ее словам, инвентаризация леса проводилась во время акционирования госпредприятий. И если Нургалин обнаружил нехватку имущества, ему следовало обратиться с претензиями к собственнику — департаменту имущественных отношений.

«Я катастрофы никакой в лесах района не вижу, — отметил глава Щучанского района Петр Чикишев, — Незаконные порубки, как и во всех лесничествах, бывают. Но деловой древесины у нас немного, красного леса — единицы. На участках работают арендаторы. И вопрос с обеспечением дровами не стоит так остро, как в других районах — у нас несколько сел газифицированы».

Проблемы незаконных рубок и лесохозяйственной деятельности волнуют не только сельское население. Депутат городской думы, который неоднократно бил тревогу из-за бесконтрольной вырубки леса вокруг Кургана, Роман Сергеечев говорит, что глубоко не знаком с проблемой районных лесничеств, «но то, что бардак везде — это общеизвестно», — отметил он.

«Леса давно уже подмяты под „нужных людей“. Неучтенные рубки ведут не одиночки, это целые предприятия, крупный и прибыльный бизнес. У нас почти 95% лесов отданы в аренду, а должного контроля за этой работой нет, и никто не может сказать, какой масштаб хищений», — поделился мнением источник, попросивший не называть его имени.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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