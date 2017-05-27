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Депутаты рассказывают Володину, когда и что едят 8. Из-за Поклонской полиция пришла в киностудию Учителя 01:50 28 мая 2017 0 Сегодня новый раздел мест во власти: конкурс до 7 человек на место «Единая Россия» пробует вернуть внимание россиян: «Победы новичков пойдут ей на пользу» Игорь Чукреев © Служба новостей «URA.Ru» С 2008 года "Единая Россия" постоянно говорит о необходимости праймериз. Год назад они впервые прошли масштабно - на всю страну Фото: Владимир Андреев © URA.RU В воскресенье, 28 мая, «Единая Россия» проводит Единый день внутрипартийного голосования. Основной интригой этого дня станет то, насколько удастся партии соблюсти заявленные ею в прошлом году принципы открытости и легитимности процесса. Кроме того, по словам политологов, особый интерес вызывает, как пройдет голосование в регионах, где недавно сменились губернаторы. Тем самым были «обнулены» складывавшиеся годами местные политические расклады и это делает процесс отбора кандидатов там непредсказуемым. Год назад главным итогом праймериз на Урале стала убедительная победа актрисы Юлии Михалковой из «Уральских пельменей» Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2017 году внутрипартийное голосование будет проводиться по 19 регионам. Из них: в 6 — по отбору кандидатов партии на выборы в местные законодательные собрания, в 11 — на выборы депутатов дум в региональных центрах, в Якутске — определят претендента в мэры, в Ленинградской области — кандидата на довыборы в Госдуму. Прийти и проголосовать сможет любой желающий, сделать свой выбор можно будет на 2017 специальных «счетных участках» — аналогах избирательных участков. Общее количество избирателей — 3,6 миллиона человек. Отбор кандидатов будет идти среди 2,5 тысяч участников праймериз. Из них 40% не состоят в «Единой России», треть — моложе 35 лет. Конкурс составляет от 3 до 7 человек на одно кандидатское место. «Мы имеем дело с мощным социальным лифтом. С одной стороны это возможность для молодых кандидатов получить существенную поддержку, с другой — это еще и лифт идей, которые высказываются в ходе дебатов и затем берутся на вооружение партией. Самой процедурой мы формируем серьезный запрос общества на справедливость, предлагая всем жителям страны путем открытого голосования решать, кого именно партия поддержит на выборах», — отмечает замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Эксперты считают, что наиболее интересные праймериз — в Удмуртии, где недавно сменился губернатор (на фото новый руководитель — Александр Бречалов) Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Партия взяла курс на обновление своих рядов и сейчас большое количество людей пытается в нее прорваться. Но не факт, что прорвутся все. Потому что у партии нет такой задачи — „решать“ все в пользу новых лиц. Но в тех случаях, когда молодым претендентам удастся „порвать“ более опытных членов партии — это пойдет ей на пользу», — отмечает профессор ВШЭ Олег Матвейчев. Самые масштабные праймериз в истории партии проводились в 2016 году. Тогда они закончились рядом скандалов. С одной стороны они были связаны с тем, что отдельные кандидаты, не согласившись с итогами внутрипартийного голосования, все же выставили на выборы свои кандидатуры, пойдя самовыдвиженцами, либо вовсе уйдя к конкурентам. «Совершенно очевидно, что интересы партии на федеральном уровне могут расходиться с представлениями отдельных партийцев на местах. Партии нужны интересные кандидаты, а кому-то нужны удобные. Поэтому на местах может быть и имитация, и использование административного ресурса. В конце концов праймериз как зеркало отражает происходящее в регионах», — рассуждает политолог Константин Калачев. Особенность праймериз этого года в том, что на них разыгрываются далеко не все позиции Единого дня голосования — губернаторы через всеобщее предварительное голосование не проходят (на фото врио губернатора Пермского края Максим Решетников) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Наиболее интересная борьба, по его словам, ожидается в тех регионах, в которых недавно сменились губернаторы. К примеру — в Удмуртии. «В таких регионах существовавшие клановые расклады „обнуляются“, все начинается „с чистого листа“ и для нового руководителя важны не былые заслуги, а реальная избираемость», — уточнил эксперт. «Есть кампании уровня представительных органов столиц субъектов РФ, в которых конкуренция составляет 5-7 человек на место. Такой конкуренции мы прежде не наблюдали, это говорит о том, что у региональных элит довольно высок интерес к праймериз. Если оценивать предварительное голосование, как механизм разрешения внутриэлитных конфликтов, то в этом году этот механизм сработал лучше, чем в прошлом. Но это связано с тем, что выборы в этот раз проходят в меньшем числе регионов, и их масштаб меньше», — считает политолог Дмитрий Орлов. Другой проблемой праймериз-2016 стали заявления различных наблюдателей об использовании при голосовании административного ресурса различным региональными политэлитами. В этом году, как отмечают эксперты, партия проделала большую «работу над ошибками». Но что еще важнее — процедура внутрипартийного голосования выдержала своеобразный экзамен, и критиковать ее стало «не интересно». «Главная характеристика этих праймериз — то, что они самые не скандальные. Раньше оппозиция считала их удобной мишенью для выступлений и дискредитации ЕР, то сейчас осознали, что своими заявлениями лишь раскручивали процедуру, привлекали к ней дополнительное внимание. И сразу же, кстати, исчезло огромное количество декларировавшихся нарушений. В то же время отсутствие скандалов говорит о том, что институт праймериз состоялся и к этому пора привыкнуть», — поясняет профессор ВШЭ Олег Матвейчев. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий