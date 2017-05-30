Область пересмотрела отношение к «Большому Екатеринбургу»

09:04 30 мая 2017 0

Идея большого Екатеринбурга, как агломерации, обсуждается уже 15 лет. Но никак не начнет реализовываться: всегда находится повод отложить работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реализация проекта «Большой Екатеринбург» остановлена на неопределенный срок. В «Белом доме» объясняют это повышенной предвыборной активностью главного исполнителя — вице-губернатора Александра Высокинского.

Объединение уральской столицы с ее спутниками — тема, предложенная мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким еще в 2002 году. В 2007 минрегионразвития РФ озвучил планы создания 14 агломераций и тема стала федеральной, но не воплотилась, хотя стратегия видоизменялась вплоть до 2014 года, когда ведомство закрылось. В 2010-м в Свердловской области возникла самостоятельная дискуссия об агломерации: экс-губернатор Александр Мишарин предлагал присоединить к Екатеринбургу Верхнюю Пышму, Березовский и Арамиль. Муниципальные власти в свою очередь расценили эту идею, как попытку ликвидации самостоятельности и начали информационное противостояние.

Это Александр Высокинский во время вчерашнего выезда губернатора в область. И так каждый буднийдень Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2015 году, спустя некоторое время, как на работу в правительство перешел замглавы администрации Екатеринбурга Александр Высокинский о «Большом Екатеринбурге» заговорили снова. Подход чиновника отличался попыткой систематизировать работу власти с различными группами влияния: политиками, бизнесменами, СМИ, научным сообществом и населением. После многочисленных встреч на самых разных дискуссионных площадках часть муниципалитетов, ранее не поддерживавших проект, даже получилось убедить в том, что на их самостоятельность никто не претендует.

Однако, начиная с весны 2016 году реализация «Большого Екатеринбурга» снова «зачахла» из-за того, что Александру Высокинскому пришлось заняться предвыборной кампанией и в рамках этого объехать все крупные свердловские муниципалитеты. В прошлом году он активно занимался выборами в Госдуму, сегодня — настраивает муниципалов на выборы свердловского губернатора.

«Всю прошлую избирательную кампанию Высокинский делал выкладки, которые постфактум было интересно посмотреть. Сейчас они не особенно пригодились, но установку-то это не отменяет — все должны работать на одну победу.

Александр Геннадьевич делает это по-своему, обрабатывая огромное количество поступающих к нему данных и называя все это аналитикой. Ни на что другое тратить себя он не будет, потому что это — его гарантия сохранения, а «Большой Екатеринбург» — только хобби», — заверяет знакомый областной чиновник.

Аркадий Чернецкий выступил за создание «Большого Екатеринбурга» когда ему было 52 года. Высокинскому до этого возраста еще восемь лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Выборы никто не отменял и не отменит, поэтому кто-то ими должен заниматься. Отдельного специалиста — чистого выборщика — никто в штат не поставит. А значит от совместительства никуда не деться», — сочувствует Высокинскому глава одного из муниципалитетов, участвующих в проекте «Большой Екатеринбург». Городской чиновник при этом заверяет, что на уровне мэрии рабочие группы все еще функционируют и готовят предложения по реализации амбициозного проекта, «просто пока это решено не выносить в паблик».

Сам Высокинский также возражает: «Работа идет, готовится задание на схему территориального планирования. В июне будем обсуждать ее с экспертными советами. Там много всего происходит — диванным аналитикам не все видно».

Между тем, по мере развития предвыборной ситуации на замгубернатора накладывается все больше обязанностей и «долгов». За прошедшую неделю он объехал вслед за врио губернатора Евгением Куйвашевым более десятка муниципалитетов, где прошли праймериз «Единой России».

Как свидетельствуют очевидцы, практически в каждом один из вопросов делегировался вице-губернатору: «Когда на встречах с партийцами речь заходила о развитии территорий, о желании включить тот или иной муниципалитет в список ТОРов и тому подобные вопросы, Евгений Владимирович говорил: „у вас для этого есть Высокинский“ и показывал в сторону того».

Член одной из рабочих групп «Большого Екатеринбурга», политолог Анатолий Гагарин отмечает, что выборы стали приоритетной темой вполне ожидаемо. «Высокинский сразу говорил, что выборы будут первостепенны. Проект не забыт работает и развивается, но пока не закончатся выборы — он будет в их тени. Проект сейчас накапливает позитивный материал, который поможет ему стать одним из топовых в повестке, когда выборы завершатся. Мало пишут отчасти и потому, что проект не сопровождается скандалами, как раньше, но темпы выдерживаются и никаких отставаний нет. Просто сейчас политически проекты не заслоняют экономические, а экономические не мешают политическим процессам», — заключил эксперт.