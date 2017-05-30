Защищая сына, мать создаст прецедент, на который не способна власть

03:06 31 мая 2017 0

Фактически чиновники не могут ничего сделать с автобусниками-лихачами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени будет первый случай, когда ДТП, случившееся с участием маршрутного автобуса, станет поводом для возбуждения уголовного дела. При том, что качество управления маршрутками — самая резонансная транспортная тема в областной столице. Пострадавшая мама с 4-летним ребенком получила заключение экспертов из Екатеринбурга: в аварии ее сын получил тяжкий вред здоровью. В ГИБДД подтвердили: документы направлены в следственный отдел для возбуждения уголовного дела.

4 декабря 2016 года, будучи за рулем микроавтобуса маршрута №62, Ибрагимджон Гафуров решил обогнать другой микроавтобус, который остановился перед пешеходным переходом около Моста Влюбленных. Гафуров вывернул с правой полосы в центральную и сбил пешеходов, которых пропускали другие автомобили.

Водитель сбил маму с ребенком 4 декабря прямо на пешеходном переходе Фото: ГИБДД по Тюменской области

Пострадавшими оказались 27-летняя тюменка и ее 4-летний сын (имена и фамилии они попросили не упоминать). Как рассказала корреспонденту «URA.RU» представитель потерпевших, ребенок лечится до сих пор: после того, как он отлетел от маршрутки, мальчик стал заикаться, и справиться с этим медики и психологи не могут до сих пор.

Экспертиза, проведенная в Екатеринбурге, подтвердила: речь идет о тяжком вреде здоровью — документы пострадавшая тюменка получила на днях. В декабре на Гафурова был составлен протокол об административном нарушении, возбуждено административное дело, сообщили корреспонденту агентства в ГИБДД области. Теперь в отношении водителя должно быть открыто уголовное производство и возбуждено уголовное дело.

В инспекции объяснили, что наказание для водителя напрямую зависит от тяжести травм, и пока не было заключения экспертов — невозможно было дать ход уголовному производству. На данный момент Гафуров не лишен права управления транспортом — поскольку, как пояснили в ГИБДД, никакого вердикта нет, он по-прежнему может водить маршрутку.

Репутация Ибрагимджона Гафурова не блестящая. По данным с сайта Центрального районного суда Тюмени, в 2009 году он был признан виновным в попытке дать взятку сотруднику ГИБДД.

С сентября 2015 по март 2016 года он получил шесть штрафов от ГИБДД за нарушения правил перевозки пассажиров, проезд на красный сигнал светофора, использование неисправного транспортного средства.

ИП Суханская, у которой работает Гафуров, является субподрядчиком ООО «Авто-Люкс». Именно эта фирма получила в прошлом году крупный муниципальный контракт на выполнение пассажирских перевозок сразу по нескольким городским маршрутам — по данным сайта МКУ «Тюменьгортранс», это 4, 62, 65, 83. Маршрут №62 буквально за месяц до резонансного ДТП с мамой и ребенком прославился тем, что

водитель одного из микроавтобусов был уличен сотрудниками ГИБДД в употреблении наркотиков. Запасная доза у него была с собой.

По информации из открытых источников, ИП Суханская регулярно нарушает закон — к примеру, 28 декабря 2016 года УГАДН по результатам проверки составило протокол о целом букете нарушений, выдав по результатам предпринимателю предписание из 15 пунктов (имеется в распоряжении редакции). Тогда же Суханскую оштрафовали на 25 тысяч рублей.

При этом, по данным рейтинга нарушителей ПДД, опубликованного на сайте «Тюменьгортранса», «Авто-Люкс» не самый злостный нарушитель: он лишь однажды оказывался в «черном списке» — и то на третьем месте. Первые места занимали ООО «АвтоСевер», ООО «Караван-Авто», ООО «Тюменьавтолайн» и ООО «Автолинии».

Городские маршрутки то и дело нарушают ПДД, «Тюменьгортранс» регулярно обнародует «черный список» лихачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель пострадавших мамы с ребенком направила письмо в городской департамент транспорта с просьбой сообщить, были ли применены какие-то штрафные санкции к подрядчику муниципального контракта ООО «Авто-Люкс», отметив, что компания должна нести ответственность за субподрядчика, которого привлекает к работе по контракту. В городском департаменте транспорта корреспонденту «URA.RU» заявили, что не вправе применять санкции ни к подрядчикам, ни к субподрядчикам за то, что те ставят под угрозу жизнь и здоровье людей.

«Требования к участникам закупки к репутации подрядчиком №44-ФЗ не предусмотрены, — сообщили там. — Таким образом, установление дополнительных ограничений к участникам аукциона, не предусмотренных действующим законодательством, приведет к ограничению конкуренции, в частности, к необоснованному ограничению числа участников закупок». Для оценки работ автобусников чиновники используют семь параметров, среди которых нет ни одного, напрямую касающегося нарушения ПДД или создания угрозы жизни и здоровью людей.

Даже при желании чиновники не смогут наказать перевозчика за ДТП: ФАС тут же объявит подобную меру ограничением конкуренции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

17 мая на открытом совещании по проблемам пассажирских перевозок (аудиозапись есть в распоряжении редакции) замдиректора городского департамента транспорта Евгений Ташланов заявил, что «прямой обязанности у администрации влиять на безопасность на сегодняшний день нет — это прерогатива органов ГИБДД и Ространснадзора». «Но мы в стороне не остаемся от этого вопроса», — уточнил он. По словам чиновника, сейчас департамент разрабатывает новую документацию для торгов.

«Перечень оценки качества мы расширяем, — заверил он, отметив, что новые торги состоятся в конце года. — В том числе показателем, который будет оценивать именно безопасность дорожного движения. К перевозчикам, которые допускают ДТП по своей вине, будут применяться серьезные санкции вплоть до расторжения».

Пока же, по словам чиновника, отказать перевозчику можно при условии, что его лишат лицензии. В УГАДН тут же пояснили, что лицензию отозвать по сегодняшним законам практически нереально.