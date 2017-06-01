«Пока дочь проходила профилактику, получила вши, ротавирус и аллергию»

21:27 01 июня 2017 0

Пермяки требуют, чтобы анализ на туберкулез стоимостью пять тысяч включили в ОМС Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми инициативные родители вышли на улицы города против несовершенства системы образования. Но неожиданно адресатом одной из главных претензий стал минздрав. Мамы не желают делать своим детям манту, считая этот метод диагностики туберкулеза опасным для здоровья. Медики в свою очередь считают, что отказ от туберкулиновой пробы — это преступление.

У 10-летней дочери жительницы Прикамья Юлии реакция манту показала ложный положительный результат. В итоге ребенку пришлось пройти серьезное лечение заболевания, которого у нее не было. «Дочь училась в третьем классе, и у нее было резкое увеличение реакции манту. Фтизитар Добрянского района, где мы проживаем, назначила полное обследование. Туберкулез не подтвердился, но все равно врач назначила нам химиотреапию — для профилактики, как она высказалась. Я тогда не знала, что манту в 50% случаев дает ложноположительный результат. У детей на прививку может быть аллергия — реакция зависеть от самочувствия, гормонов в организме, способе хранения этой манту — всего, что угодно», — рассказала Юлия «URA.RU».

Ребенок провел в пульмонологическом санатории три недели, после чего ее забрала мать: «Мрачная обстановка, в помещениях духота, неприятный запах.

На профилактике туберкулеза дочь поймала вши, ротавирус, аллергическую реакцию в виде сыпи и ларингит.

Когда я забирала ребенка, заведующая санаторием мне кричала вслед, что я безответственная мать и она будет жаловаться на меня в комиссию по делам несовершеннолетних. Лечение мы продолжили дома, не пропуская ни дня. В результате лечения дочка все три месяца была вялая, сонливая, ей тяжело давалась учеба, хотя раньше за ней такого не замечалось. Если бы я раньше знала, что я не обязана соглашаться на «профилактическое» лечение!», — возмущается Юлия.

Врачи не видят альтернативе манту: в прошлом году 82 пермских ребенка заболели туберкулезом — статистика опасная Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Собеседница сказала, что в следующем учебном году будет отказываться от проведения реакции манту и аналога этой процедуры — диаскина. Однако отказ чреват последствиями — ребенка могу попросту не пустить в учебное заведение. Например, сын жительницы Перми Любови несколько месяцев не посещал школу из-за отказа от туберкулиновой пробы. В итоге мальчика пустили на занятия после альтернативных анализов.

«Родители имеют право отказаться от манту, но в любом случае они должны предоставить документы о том, ребенок здоров. Они могут пройти альтернативное обследование — например, Т-СПОТ, но уже за свой счет», — пояснили «URA.RU» в мэрии Перми.

Т-СПОТ — это метод, который не требует ввода в организм дополнительных веществ. У ребенка берут кровь из вены и уже в пробирке проводят необходимые манипуляции. Стоит это недешево — порядка пяти тысяч рублей. На пикете пермяки потребовали, чтобы этот дорогостоящий анализ был включен в полис ОМС. «Мы платим налоги, дайте альтернативу нашим детям!», — говорит Юлия.

Получить оперативный комментарий от краевого минздрава пока не удалось. Однако врач-фтизиатр, попросившая не указывать ее фамилию, считает, что это невозможно — слишком большие траты для бюджета. Вместе с тем собеседница уверяет, что абсолютно ничего страшного в пробе манту нет.

«Страхи родителей необоснованны. За свою 30-летнюю практику я не помню ни одного случая аллергии на туберкулиновую пробу. Несколько поколений использовали этот метод, и не было никаких страшных побочных явлений. Сейчас не делать манту — настоящее преступление! — говорит медик. — Пермский край неблагополучен по туберкулезу, только в прошлом году туберкулезом заболели 82 ребенка — это очень большие цифры для края. Нужно думать и об окружающих, ведь никто не хочет, чтобы его ребенок ходил в садик или в школу с детьми, у которых есть подозрение на это страшное заболевание».