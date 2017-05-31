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Главные новости Пермского края
19:46  31 мая 2017 0

Против манту и ненатурального сыра. Пермские матери вышли на акцию протеста. ФОТО

Пикет матерей. Пермь
Главная проблема, которую подняли пикетчики, - это нехватка мест в детсадах и школахФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми прошел родительский пикет «За доступное образование». Матери припомнили власти все: нехватку мест в детсадах и школах, некачественную еду в учебных заведениях и даже обязательную реакцию манту.

В среду, 31 мая, на площади рядом с памятником Героям фронта и тыла собралось порядка 10 человек. «Не так много, как хотелось бы, тех, кто нас охранял было больше, но многие сочувствующие просто не заходили на территорию проведения пикета, стояли за рамками», — рассказала «URA.RU» одна из организаторов акции Людмила Ёлтышева.

Главная проблема, которую подняли пикетчики, это нехватка мест в детсадах и школах. Например, школа №79 в микрорайоне Левшино работает в три смены — там вместо положенных 300 детей учатся 900. Еще одна существенная проблема — это распределение путевок в садики. «Жильцам микрорайона Голованово дают места в детских садах в Заозерье и на Водозаборе. Им приходится добираться с двумя пересадками. Неудивительно, что многие отказываются от таких путевок, и наши власти делают вывод, что мест хватает», — говорит Людмила Ёлтышева.

По словам собеседницы, родители также недовольны качеством еды и образовательных услуг в садиках: «Детям дают ненатуральное масло и ненатуральный сыр. Они приходят домой голодные. И при этом говорят, что в садике им скучно. Дело в том, что группы переполнены, воспитатели просто не успевают занять детей интересными и познавательными занятиями».

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Алексей Глазырин © URA.RU

Еще одно требование, высказанное на пикете, — отмена обязательной проверки на туберкулез с помощью реакции Манту. «У моего ребенка была аллергия на манту — отек гортани, но в школах это обязательно. Вместо этого мы предлагаем ввести в полис ОМС альтернативный способ диагностики туберкулеза — Т-СПОРТ. Это когда у ребенка берут из вены кровь, и в эту кровь запускают вещество, способное выявить заболевание. Да, это дорогостоящая процедура, она стоит 5500 тысяч, но зато это намного безопаснее для ребенка, чем манту», — говорит одна из пикетчиц.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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