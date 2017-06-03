Отборные слухи о лучших людях России

Решение суда по иску Алишера Усманова - безусловно, событие недели аудитория Рунета по мотивам мультсериала "Симпсоны"

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Собянина защищают из Крыма. — Тунгусова все потеряли, а он был в Праге. — «Макфу» готовят к продаже. — Глава Тобольска «попал на деньги» из-за памятника Ершову. — Комарову заподозрили в телепортации. — Северный широтный ход задерживается. — Лисовский сдает. — Путин внес Пермский край в шорт-лист.

Слухи России

Решение суда по иску Усманова навредило Медведеву

В окружении премьера негодуют: решение суда по иску Усманова против Навального сыграло с главой кабмина злую шутку. После того как Люблинский суд Москвы постановил, что Навальный должен удалить фильм расследование о Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон», интерес к ролику только вырос, а рейтинг премьера снова пошел на спад. Пиар-команда премьера собралась на этой неделе после суда, чтобы разработать новую стратегию зашиты от нападок премьера. Видеоблогерство Усманова было оценено на неудовлетворительно.

Собянина защищают из Крыма

Среди столичных пиарщиков ходит слух, что подряды на создание позитивного образа программы реновации получили их коллеги в Симферополе. Именно оттуда идею мэра Москвы защищают проплаченные пользователи соцсетей. Главная установка — не хвалить мэра, а разоблачать его противников, ловить их на некомпетентности: не знании поправок, внесенных мэрией в законопроект.

Врио Севастополя уже не рад губернаторству

Команда врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова старается придумать, как с минимальными потерями погасить протесты против принимаемого нового генплана города. В его предвыборном штабе нынешнюю ситуацию считают близкой к критической. Настроения не улучшают и слухи о том, что сам врио губернатора уже не так сильно хочет занимать свой пост. Одни говорят, что Овсянников переживает, что он так и остался чужаком для местных избирателей, другие — что он относится к своему пребыванию в Севастополе, как к ссылке.

Слухи Свердловской области

В семье транспортного прокурора Павла Кукушкина — большая радость

Семья руководителя Уральской транспортной прокуратуры Павла Кукушкина, утверждают слухмейкеры, пару недель назад отпраздновала радостное событие. Присоединяющиеся мысленно к этой радости с удовольствием поделились, что у силовика родилась внучка. Супруга Павла Павловича, работающая сегодня в администрации свердловского губернатора, говорят, даже взяла большой отпуск и тут же выехала к счастливому молодому семейству в Москву. С радостью присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем здоровья маме и новорожденной.

Тунгусова все потеряли, а он был в Праге

Владимира Тунгусова потеряли на несколько дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

Слухмейкеры предполагают, что несколько дней назад первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов неожиданно исчез из региона, не предупредив об отъезде даже ближайшее окружение. Якобы из-за этого было отложено согласование нескольких документов и важных политических решений. После возвращения Тунгусову пришлось работать гораздо интенсивней, чтобы наверстать упущенное. Где именно был вице-губернатор, достоверно неизвестно. Но некоторые сплетники не исключают, что его видели в Праге. Он вел важные в рамках предвыборной кампании Евгения Куйвашева переговоры с некими важными лицами на нейтральной территории.

Единороссы попросят более жестко проверять данные, поставляемые ведомствами для выступлений губернатора

По непроверенным данным, высокопоставленные свердловские единороссы удивлены недостаточно высоким качеством речей, с которыми губернатор Евгений Куйваешв выступал в рамках партийных праймериз. Якобы партийцы обратили внимание, что во всех частях региона Куйвашев лоббировал одни и те же идеи, не учитывая специфику территории. Например, аграриям на востоке области он в большей степени рассказывал про подготовку к играм Чемпионата мира по футболу, чем про решение проблем селян. Слушателями это замечено не было: губернатор превосходно контактировал с аудиториями, увлекал своим рассказом. Но партийцы якобы хотят предложить губернаторскому штабу разобраться с ведомствами, которые не передали спичрайтерам адекватные данные для подготовки более зажигательных речей. Изменения требуются оперативные — впереди поездки по всей области, и общение с простыми избирателями, а не подготовленными партийцами.

«Справедливая Россия» может отказаться от выдвижения Ионина

Дмитрий Ионин пока не получил официального статуса кандидата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По слухам, у свердловских «справедливороссов» возникли сомнения в необходимости выдвижения кандидатом в губернаторы депутата Заксобрания Дмитрия Ионина. Партийцы не верят, что смогут собрать для его продвижения необходимые деньги. А слабая безденежная кампания может навредить имиджу «СР». Пока к переговорам с потенциальными спонсорами, якобы, не стремится и сам потенциальный кандидат. Он активно пиарится в социальных сетях, не выходя за их пределы.

ЛДПР может выдвинуть в губернаторы бывшего полковника ФСБ

Есть слухи, что отдельные горячие головы в ЛДПР рассматривают вариант выдвижения в губернаторы Свердловской области бывшего полковника ФСБ Дениса Лякишева. Он считался близким товарищем экс-координатора свердловского отделения партии Ивана Обухова, находящегося в настоящее время в СИЗО. Недавно Лякишев был назначен аудитором Контрольно-ревизионной комиссии центрального аппарата ЛДПР и, по слухам, сблизился с лидером партии Владимиром Жириновским.

Глацких может сильно подвести Куйвашева

Трудно поверить, что такая красавица может кого-то подвести Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких рискует сильно подвести весь кабинет министров, куда с недавнего времени входит, как полноправный член. И без того не поддающиеся измерению профессиональные таланты Ольги Вячеславовны в ближайшее время будут проверены традиционными мероприятиями патриотической направленности. И, к примеру, акцию «Свеча памяти», когда сотни горожан выстраиваются со свечками на Плотинке, вспоминая трагические события 22 июня 1941 года — в этом году департамент Глацких рискует попросту провалить. Дело в том, что чиновница, как заверяют злопыхатели, не только не озаботилась найти «спонсорские» на ее проведение, но и не провела аукционы на выделенные скромные сто с небольшим тысяч бюджетных средств. Слом же красивой традиции в выборный год, объясняют аппаратчики, скажется на репутации всей власти.

Армен Карапетян напоминает коллегам о себе даже в свое отсутствие

Депутаты свердловского Заксобрания не устают поражаться специфическим пристрастиям своего коллеги — Армена Карапетяна. Рассказывают, что будучи настоящим франтом и модником, Армен Эминович может заявить или напомнить о себе, даже физически не присутствуя в том или ином месте. Дело в том, что память о народном избраннике помещение, в котором он хоть недолго пробыл, сохраняет еще на протяжении получаса и дольше благодаря его экстравагантной манере пользования туалетной водой или одеколоном. Парламентарии до сих спор спорят о дозировании, которого придерживается их коллега, но точно оценить этого пока не смогли — слишком долго, говорят, в замкнутых помещениях после «надушенного» пробыть не получается.

Гайда заработался и начал видеть миражи

Доклад Сергея Швиндта (на фото) вдохновил Сергея Гайду на невероятное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда продолжает удивлять окружающих своим поведением. Вот и в эту среду, 31 мая, сразу после заседания регионального правительства, чиновник собрался выходить из «Белого дома». Спустившись на первый этаж Сергей Анатольевич, конечно же, попал в поле зрения журналистов. Те хотели поинтересоваться только что прозвучавшим докладом вице-губернатора Сергея Швиндта об итогах прошедшего отопительного сезона и подготовке к наступающему. Однако вместо ответа на простой «стартовый» вопрос «как вам доклад?» Гайда вдруг резко поднял глаза поверх головы журналиста и произнес «кто это говорит?», а затем, посмотрев на журналиста в упор сказал «вы ведь мираж». Под воздействием чего высокопоставленный чиновник повел себя столь странным образом выяснить так и не удалось, поскольку тот продолжил твердить «это мираж, я вас не вижу» и с тем покинул здание.

Учайкина рискует оскандалиться из-за невмешательства

Исполняющая обязанности директора Уральского центра народного искусства (в состав которого входит Уральский хор) Наталья Курмачева, беспокоится о своем будущем. Будучи ставленником прежнего руководителя, уволенного со скандалом, она рискует оказаться в центре серьезного скандала, в котором могут оказаться замешаны высокопоставленные чиновники. Уральскому хору выделялись из бюджета огромные деньги, но Дворец культуры имени Лаврова, в котором базируется коллектив, находится в удручающем состоянии. В центре скандала может оказаться и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, которая не предпринимает никаких мер, чтобы разорвать этот порочный круг и провести чистки в рядах руководства учреждения. Если Курмачева будет уволена, отвечать на вопросы придется министру, если не будет уволена-вопросов появится еще больше.

Администрация Нижнего Тагила потроллила оппозиционеров

Виды в Усть-Утке восхитительные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение администрации Нижнего Тагила, которая согласовала митинг оппозиции в 88 километрах от города — не оценен в полной мере. Чиновники хотели, чтобы люди поняли всю глубину троллинга, который задумали они этим согласованием. Издевательством должно было выглядеть не только расстояние, но и название деревни. «У Навального в ролике была упомянута некая уточка, у которой якобы собственный пруд. Ну так мы и решили, что сердцу активничающей общественности будет близко название деревни Усть-Утка. А они снова отказались», — ехидно улыбаются чиновники нижнетагильской мэрии.

Последователи Навального попытаются строить провокации в муниципалитетах

По неофициальной информации, сторонники Алексея Навального попытаются организовать 12 июня митинги против коррупции в нескольких свердловских муниципалитетах. Особенно активные выступления могут пройти в Алапаевске и других городах, где в сентябре пройдут выборы в местные думы. Есть предположение, что оплатят организацию этих митингов кандидаты, выступающие против действующих мэров и их команд.

В борьбе за кресло мэра атомного города идет двойная игра

Уход Владимира Машкова дестабилизировал спокойный город Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новоуральске, где бывший мэр Владимир Машков оставил свой пост и уехал вице-губернатором в Калининград — целый клубок сплетен вокруг кампании по выборам нового главы города. Хорошо знающие город люди говорят, что все семь претендентов на мэрское кресло настолько «хороши», что и выбрать не из кого. Поэтому те, кто рулят выборами, ставят ставки сразу на нескольких кандидатов. Так, например, поступает «смотрящий за Новоуральском» депутат свердловского ЗакСО Владимир Никитин: официально он поддерживает главу администрации города Александра Баранова, а фактически «вкладывается» в компанию сразу нескольких человек.

Главный претендент на мэра Новоуральска будет делать министерскую карьеру

Между тем, сам глава администрации Новоуральска и фаворит мэрской гонки Александр Баранов получил другое предложение: рассказывают, что его пригласили на работу в правительство Свердловской области на позицию заместителя министра экономики. Слухмейкеры сообщают, что Баранов склонен покинуть родной город, сделав выбор в пользу карьеры в свердловском правительстве.

В Серовской гордуме будет семь Семеновых

Чем больше Семеновых — тем лучше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По слухам, известный серовский оппозиционер Сергей Семеновых избран необычную стратегию участия в выборах в Серовскую гордуму. Якобы он выдвинет в ходе кампании по всем многомандатным округам 5-7 своих ближайших родственников. Расчет политика прост — фамилия Семеновых у всех на слуху, поэтому избиратели обязательно заметят ее в бюллетене. Не исключено, что по итогам выборов Семеновых создадут первую в истории семейную фракцию в муниципальной думе.

Руководитель свердловских чекистов переназначен на очередной срок

Есть версия, что в ближайшее время в Екатеринбург поступит официальный документ о переназначении начальника УФСБ по Свердловской области Александра Вяткина на очередной срок. Якобы в Москве соответствующее решение уже принято, осталось оформить его на бумаге. Сплетники отмечают, что сохранение ключевого центра влияния в регионе говорит о консервации действующей в нем управленческо-политический системы еще на 5 лет.

«Уралвагонзавод» разделят на несколько частей

УВЗ — интересный актив, который все хотят поделить Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральские сплетники не исключают, что вскоре на федеральном уровне может быть принято решение о продаже долей в стратегических предприятиях частным бизнесменам. В возможный приватизационный список может попасть «Уралвагонзавод». Якобы в федеральном правительстве рассматривается возможность продажи пакета его акций некоему известному бизнесмену. Новый собственник может вывести из УВЗ вагоностроительное производство в отдельный актив. К этому активу присоединятся свердловские локомотивостроительные и другие железнодорожное производства. Это даст старт зарождению в регионе новой ФПГ.

Из КРСУ уходит куратор привлечения иностранных инвестиций

Говорят, что в ближайшее время из Корпорации развития Среднего Урала уйдет исполнительный директор Георгий Гемеджиев — в корпорации он курировал работу с иностранным бизнесом. Знакомые с ним лично источники в областном правительстве отмечают, что последние полгода ему было откровенно скучно, все задачи которые он перед собой ставил, были решены — Корпорация начала нормально работать с результатами и без скандалов. Источники считают, что Гемеджиев планировал уйти в свой бизнес еще в ноябре, но его попросили остаться, чтобы сохранить в компании собранную команду и плавно передать дела новому руководству.

Уральские промышленники провалили медиакампанию

Сурьмяная компания может получить обратный эффект от встреч с журналистами. Представители СМИ, собиравшиеся на пресс-завтрак, который устраивала PR-служба (состоящая пока из одного человека) компании в «Доме журналистов» признались, что ждали более конкретного и предметного разговора или хотя бы хоть каких-то «деловых последствий» после чая с печеньем, который для них устроили. Но медиаплана у компании нет, как и бюджетов на работу с общественностью. Зачем было в кризисный голодный год собирать СМИ, которые не слишком-то «жируют» слухмейкерам не очень понятно. А вот возможные последствия понятны вполне — обратив на себя внимание, компания дала понять, что заинтересована в общественной поддержке, а вот возможное корыстное понимание этой заинтересованности не учла.

Слухи Челябинской области

У Дубровского повысился рейтинг…

У губернатора Бориса Дубровского на форуме в Санкт-Петербурге было на редкость хорошее настроение. Говорят, это связано не только с тем, что подписаны важные соглашения. Выяснилось, что у Челябинской области резко, на 10 пунктов, повысился рейтинг инвестиционной привлекательности. Это одна из лучших динамик по России. Дубровский был очень доволен.

…его видели с Тимченко

Участники форума зафиксировали как дружески беседовали знаменитый бизнесмен, друг президента Геннадий Тимченко и губернатор Борис Дубровский. По слухам, это были пока неофициальные переговоры на тему сотрудничества региона с одной из компаний Тимченко. Речь идет о крупном инвестпроекте, подробности которого не разглашаются.

…и с Прохановым

В Питере возможно всякое Фото: Иван Иванов © URA.RU

Еще один из собеседников Дубровского на форуме стал писатель Александр Проханов. Его подвел экономист и публицист Михаил Делягин. Болтают, что Проханов предложил Дубровскому открыть в Челябинске филиал Изборского клуба, сообщества экспертов по внешней и внутренней политике. Проханов, разъясняя задачи клуба, сильно увлекся идеей примирения исторических эпох. Говорят, что Дубровский все внимательно выслушал, и предложил открыть клуб на базе музея «Аркаим».

Элиты обсуждали Юревича…

В Челябинске верят, что кому-то в Питере был интересен Юревич Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Между тем в кулуарах форума в Санкт-Петербурге, губернаторы и представители элит из регионов только и делали, что обсуждали уголовные дела Михаила Юревича. Все рассматривали происходящее через собственную призму. Мол, сегодня ты еще у власти, а завтра в розыске Интерпола. Если, конечно, успеют позволить уехать из России. При этом сходились на том, что «Юревич заигрался в оппозицию».

…и «воспитательную порку»

Элиты утверждали, что на примере челябинского экс-губернатора показывают «как не надо уходить из власти». Михаил Юревич во время своего неудачного похода в новый состав Госдумы, ругал силовиков, «Единую Россию» и Кремль. Все это ему, якобы, теперь и припоминают, выдвигая новые обвинения и выводя бывшего главу Южного Урала во взяточника-рекордсмена. Юревичу не оставляют ни малейшего шанса на благополучное разрешение ситуации. Тем самым губернаторам показывают, что расставаясь с креслом, надо вести себя соответствующе.

Но шансов у экс-губернатора не было

Силовики уверены, что все предрешено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики же говорят, что даже если бы Юревич после своей отставки вел себя «тише воды и ниже травы», то ему бы не удалось избежать проблем. «Разработка Юревича, началась, когда он еще был при власти. Болтают, что два года «Юревича слушали в полный рост», в том числе в его кабинете, собирая нужную фактуру. Экс-губернатор был на редкость неосторожен в разговорах и крайне неудачно шутил. Шутки, кстати, чекситы принимали всерьез и перепроверяли. Чиновники, бывшие и действующие, оказавшиеся пусть и случайными свидетелями таких разговоров, уже устали давать показания силовикам. Те, кто ни имел отношения к дороге и медицине, облегченно вздыхают — «мол, понятия не имеем». «Профильные» же легко «сдают» бывшего шефа.

Истомин выкупил свободу

Еще недавно у элиты все было безмятежно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди тех, кто подкрепил «фактуру» на экс-губернатора, называют бывшего мэра Копейска Вячеслава Истомина. Ему, после ареста за коррупцию, дали прослушать аудиозапись разговора, на котором он присутствовал, и речь шла, якобы, об одном из «откатов» в пользу Юревича. Истомин все сразу понял, не стал требовать экспертизы, подтвердил, свое присутствие и что голос принадлежит экс-губернатору. Тем самым, уверяют сплетники, он существенно облегчил свою участь.

«Макфу» готовят к продаже?

В кулуарах обсуждают, что в Челябинск уже поступил сигнал от Юревича, что он готов продать свой агрохолдинг «Макфа». Или хотя бы оформить сделку, но так, чтобы вывести ее из-под удара. Бизнесменам предлагают слетать в Лондон, чтобы провести переговоры. Но южноуральская элита предпочитает держаться в стороне. Якобы, владелец одной очень крупной компании уже побывал в британской столице, а потом у самого трапа его встретили люди в погонах, и ему пришлось рассказывать о своей поездке на берега туманного Альбиона. Теперь уже никто не рискует даже вступать в переговоры с экс-губернтором.

Гартунга опять «троллят»…

Гартунга троллят в любой ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что против Валерия Гартунга запущена новая волна острой критики со стороны столичных блогеров. Над лидером южноуральских эсеров посмеялись из-за того, как резко он поменял свои взгляды на реновацию и поспешил поклясться в верности лидеру «СР» Сергею Миронову, а заодно и президенту РФ Владимиру Путину. Неуклюжая попытка оправдаться вызвала еще больше насмешек.

…он устраивает скандалы на ТВ

Болтают, что Валерий Гартунг так обиделся, что во время записи на телеканале в Челябинске, где депутаты выступали с отчетом, был на грани истерики. Сначала потребовал, чтобы ему дали высказаться «после всех» и оставить последнее слово за собой. Потом возмущался, что не дают сняться с буклетами «Справедливой России». А когда взял слово, то вместо того, чтобы рассказывать о своих делах, обрушился с критикой на своего соперника, депутата Госдумы Анатолия Литовченко. При этом постоянно путался в цифрах, на что вечно невозмутимый Литовченко заметил — мол, надо лучше готовиться. Гартунг рассердился еще больше. Этот эфир выйдет только на будущей неделе, но слухи о нервном поведении лидера челябинских эсеров уже ходят по городу.

Довженко завершил «новгородский цикл»

Челябинск понравился Довженко больше Новгорода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель комиссии по бюджету гордумы Челябинска Дмитрий Довженко вопреки слухам не собирается оставаться в Великом Новгороде, куда его звал и. о. губернатора Андрей Никитин. Все были уверены, что Довженко займет пост вице-губернатора или официального представителя Агентства стратегических инициатив. Довженко действительно уехал на пару недель в Новгородскую область. Теперь же оказалось, что он подписался только на несколько временных проектов. К примеру, на разработку соглашения Новгорода и Челябинска по линии АСИ и внешнего аудита институтов развития. Кроме того, Довженко согласился помочь Никитину в подготовке к форуму в Санкт-Петербурге. Все остальные предложения по работе он отклонил и после форума вернется в Челябинск.

Замминистра избежал увольнения

Повышение рейтинга инвестиционной привлекательности Южного Урала спасло от увольнения замминистра экономического развития региона Антона Новикова. Говорят, что если бы этого не произошло, в министерстве обязательно бы произошла хотя бы одна отставка, и в качестве жертвы министр Сергей Смольников выставил бы Новикова. Кстати, про Новикова говорят, что он неплохой специалист.

Грязева не отпустили в исполком

Сотрудник управления внутренней политики аппарата губернатора Михаил Грязев отказался возглавить орготдел регионального исполкома «Единой России». Хотя ему предлагали вполне приличную зарплату, выше, чем на госслужбе. Болтают, что Грязева просто не отпустили из резиденции. Мол, «тут и у нас работы хватает, поэтому сиди на месте, а то иначе обратно не возьмем».

На Васькова обиделись журналисты

Кадровые решения обижают журналистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что ведущих журналистов Миасса очень оскорбил тот факт, что мэр Геннадий Васьков взял к себе в советники по СМИ предпринимателя Тадия Уминского. «Бог с ним, что у него нет высшего образования, и он никогда не был редактором, — судачат в Миассе. — Но он даже пишет с грамматическими ошибками! Двух слов на бумаге связать не умеет. И этот человек, друг Владимира Мурашкина будет еще учить нас „ковыряться в носу“?». С другой стороны представители прессы поразмышляли и решили, что из «толковых» никто бы к мэру Миасса в советники не пошел. В резиденции только махнули рукой: «Чего с Васькова взять, сам под собой сук рубит!».

Алтушкин запутался в своих СМИ

В Озерске потешаются над информационной кампанией, которую развернул претендующий на пост главы скандальный депутат горсобрания Максим Алушкин. Каждую неделю в «запретке» выходят некие газеты, в одной хвалят депутатский корпус, в другой, напротив, ругают. При этом все уверены, что газеты выпускает Алушкин — слишком похожа стилистика, словно написано все одной рукой. Сам же он клянется, что не имеет отношения к «плохим» газетам. А еще Алушкин набирает команду новой мэрии, уверяет всех, что непременно станет главой и на этот счет есть «договоренности наверху». Серьезные люди от предложений Алушкина отмахиваются, но находятся такие, что верят и даже дают денег на очередной выпуск газет.

Слухи Тюменской области

В Тюмени готовятся к собственной «реновации»

Говорят, что в Тюмени были замечены геодезисты, осуществляющие съемку жилых «хрущевок» и пятиэтажек «киевского» проекта. Жители домов шепчутся, что в Тюмени, по примеру Москвы, решено начать проект «реновации» — сноса пятиэтажек в центре города. Якобы, жители уже подходили с вопросами к геодезистам, и те ответили, что работают по заданию Главного управления строительства Тюменской области. «Сразу возник вопрос — если из центра Тюмени уберут „хрущевки“ и „киевки“, населенные преимущественно пенсионерами, кому отдадут под застройку такую лакомую землю?» — недоумевают слухачи.

Тюменские чиновники послушали, как матерятся в МЧС

Рассказывают, что прямая линия по противопожарной безопасности между администрацией Тюменского района и ГУ МЧС по Тюменской области закончилась конфузом. Видеосвязь наладить не удалось, все проходило в режиме радиосвязи, и чиновникам района периодически приходилось слушать лютые «матюги» мчсовцев, на чем свет стоит ругавших свое начальство.

Легендарный экс-ректор ТГНГУ потерял влияние в «Лукойле»

ТГНГУ остался в биографическом прошлом тюменца Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Говорят, экс-ректор ТГНГУ, экс-депутат областной думы Николай Карнаухов добавил к списку своих титулов с приставкой «экс» еще один. Якобы, Карнаухов стал экс-вице-президентом «Лукойла». «Теперь Николай Карнаухов — всего лишь скромный профессор Тюменского индустриального университета, — шепчутся сплетники. — После того, как его ставленники, бывшего ректора Олега Новоселова осудили за злоупотребление должностными полномочиями, о влиянии Карнаухова в вузе можно забыть».

Тюменским депутатом — любителем бюджетных субсидий заинтересовались в Москве

Поползли слухи, что «делом» депутата городской думы Тюмени, директора «Завода Тюменьремдормаш» Алексея Рагозина заинтересовались в центральном аппарате МВД России. Якобы, информацию о возможной причастности Рагозина к покушению на мошенничество с субсидиями департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Тюменской области на сумму почти 40 миллионов рублей намерена запросить Москва, недовольная ходом проверки тюменскими органами внутренних дел.

Ирина Богинская теряет влияние в мэрии

Кто-то теряет, а кто-то находит Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Говорят, что «наезды» депутатов гордумы Тюмени на замглавы администрации города Ирину Богинскую не случайны. Замглавы администрации города стремительно теряет влияние: ее направление в мэрии стало жизненно важным на фоне пристального внимания прокуратуры к городским делам. «Но все меняется, и в нынешних реалиях у руководства города уже нет такой острой необходимости „завязывать“ все важнейшие вопросы управления областной столицей на бывшую главу юридического департамента».

Тюменский чиновник «погорел» на борьбе с «навальновцами»

В администрации Тюмени поговаривают, что председатель комитета по межнациональным отношениям Роман Малыгин стал очередным кандидатом на «вылет» с муниципальной службы. Кресло под чиновником зашаталось после того, как он стал грубо и прямолинейно бороться с местными «навальновцами». Не сумев реализовать советы «старших товарищей» о работе с помощью «мягкой силы», главный городской смотритель за местными политорганизациями якобы подчистую проигрывает оппозиции, используя грубые методы запретов, которые лишь льют воду на мельницу тюменских последователей главного российского антикоррупционного оппозиционера. «Сторонники Навального завалили суды сотнями исков против действий чиновника, — сплетничают в мэрии. — Для Малыгина день „Ч“ настанет 12 июня. Говорят, перед ним поставлено жесткое условие: если выйдет на улицы Тюмени более полутора тысяч „навальнят“, с должностью ему придется расстаться».

Тюменские депутаты подставились под прокуратуру

Говорят, Тюменская областная Дума так торопилась создать с большим опозданием Общественный Совет при самой себе, что грубо нарушила Конституцию РФ при разработке регламента. Якобы, местные общественники намерены привлечь прокуратуру к выяснению вопроса: специально ли депутаты пошли на такую «подставу» в преддверии самых главных выборов в стране, или это получилось по недосмотру. Также поговаривают, что, как обычно, «конечной инстанцией» для своих жалоб общественники называют президента Владимира Путина и Конституционный суд.

Тамара Казанцева получила новый раскол в партии…

Тяжело управлять коммунистами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что после прошедшего в конце прошлой недели съезда КПРФ у Москве у лидера тюменских коммунистов Тамары Казанцевой может возникнуть новая оппозиция среди местных партийцев. Якобы, коммунисты возмущены тем, что в ЦК партии избраны она и депутат облдумы Юрий Юхневич (пока в качестве кандидата в ЦК). «Дело в том, что Юхневича никто, кроме Казанцевой, не выдвигал, — шепчутся в партии. — Получается, первый секретарь тюменского обкома теперь сама решает, кто из коммунистов достоин быть в ЦК партии, и не собирается советоваться с остальными коммунистами».

…и обвинения в русофобии

В КПРФ говорят, что первого секретаря тюменского обкома партии Тамару Казанцеву обвинили в русофобии. Якобы, Казанцева вопреки прямому указанию ЦК компартии отказалась финансировать празднование 6 июня дня русского языка. «Все готовили бывший вице-спикер облдумы от оппозиции Владимир Чертищев и секретарь обкома по идеологии Максим Карпиков, — сплетничают в компартии. — Когда Казанцева возмутилась, что праздник проводится организацией „Русский лад“, а не обкомом партии, один из коммунистов прямо обвинил „красную леди“ в русофобии».

Глава Тобольска «попал на деньги» из-за памятника Ершову

Памятник писателю стал для мэра не радостью, а совсем наоборот Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Говорят, что глава Тобольска Владимир Мазур попал в крайне неприятную ситуацию. Якобы чиновник заказал в Москве памятник писателю Ершову за пять млн рублей, пообещав провести закупку через муниципальный заказ. «Но в области ему сказали, что в бюджет такие траты не заложены, пусть платит из своих и себе во двор ставит, — шепчутся сплетники. — Памятник уже готов, из Москвы звонят с вопросами о деньгах, а Мазур как школьник скрывается и не берет трубку — денег-то нет!». Злопыхатели уверяют, что теперь чиновник возлагает надежды на празднование Дня города, рассчитывая «сэкономить» на закупках к празднику нужную сумму.

Мазур ждет предложений новой работы

По Тобольску ходят слухи, что ставший мишенью критики общественников и внимания правоохранительных органов градоначальник Владимир Мазур подумывает написать заявление об уходе. Якобы, единственное, что удерживает Владимира Владимировича от того, чтобы покинуть пост главы администрации так и не ставшего ему родным Тобольска — отсутствие достойных предложений о последующем трудоустройстве.

Богославец «влез» в Уватский проект…

Говорят, депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец договорился о подрядах на дорожное строительство с руководством Уватнефтегаза. «„Сибагро“, компания Богославца, намерена получить все подряды на месторождениях Уватской группы, — рассказывают слухмейкеры. — Эти договоренности могут неприятно аукнуться гендиректору „Уватнефтегаза“ Евгению Задорожному, ведь глава региона Владимир Якушев очень сдержанно относится к агрессивному продвижению интересов бизнеса Богославца в Тюменской области».

…но не смог получить телефоны коллег

Рассказывают, что депутат облдумы Богдан Богославец на заседании фракции «Единой России» в четверг, 25 мая, потребовал у руководства предоставить ему личные номера мобильных телефонов всех депутатов-единороссов. «Такое заявление сильно удивило коллег югорского депутата, которые резонно возмутились и отказались делиться личной информацией», — говорят сплетники.

Сбежавший в «Сибур» тобольский депутат будет участвовать в заседаниях думы по мобильнику

В Тобольской гордуме с жаром обсуждают будущее депутата-единоросса Данила Рассказова, которого «Сибур» с тобольской площадки забрал на работу в Москву. Говорят, что в ответ на претензии думы по пропускам заседаний, Рассказов прислал коллегам письмо. Там он перечислил, сколько облагородил дворов избирателей и построил для них детских площадок и пообещал дать «волшебный пендель» своим помощникам. Рассказов написал, что доступен круглые сутки по мобильному телефону, — хихикают сплетники. — Видимо, и в заседаниях думы по мобильнику будет участвовать».

Слухи Югры

Комарову заподозрили в телепортации

Губернатор Комарова успевает многое, даже очень Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Труднообъяснимые слухи ходят по Ханты-Мансийску. Рассказывают, якобы губернатора Югры Наталью Комарову в пятницу, 2 июня, видели в числе представителей регионального истеблишмента, решивших покататься на элитном теплоходе «Виктор Черномырдин», прибывшем в Югру с Ямала. Слухачи в правительстве при этом рассказывают совершенно другую историю, согласно которой глава региона никак не могла быть на борту судна — сейчас она находится в Санкт-Петербурге и принимает участие в экономическом форуме.

На голове Ермошина была обширная гематома

Несчастный случай с сыном экс-вице-губернатора Алексея Путина пробудил интерес к истории двухгодичной давности, произошедшей на месте слияния Оби и Иртыша, в результате которой погиб руководитель аппарата главы региона Виталий Ермошин. Если верить слухам среди бывших сотрудников судебно-медицинской экспертизы, при вскрытии, на голове утопленника была обнаружена обширная гематома. «Как он ее получил — до падения в воду, или после — так и осталось загадкой. Допрошенный мальчик-свидетель рассказывал, что погибший отправил его на верхнюю палубу, а сам остался справлять нужду на корме. Больше его живым никто не видел», — рассказывает один из слухачей, работавший с телом погибшего чиновника.

Шаповалу дадут в бубен

Говорят, что экзотичного сотрудника привлекли в правительство Югры, а именно в департамент строительства. По квоте от коренных малочисленных народов Севера пришел потомок мансийского шамана из рода Айваседа. Новый сотрудник породил немало шуток в коридорах власти, начиная от «Он изгонит из депстроя злых духов», заканчивая «Шаповалу дадут в бубен».

Департамент Скурихина могут расформировать

В «Белом доме» Югры обсуждают возможность расформирования департамента внутренней политики. По мнению слухачей из числа правительственных чиновников, подразделение откровенно перестало справляться с возложенной на него функцией, а штаты внутри — раздуты. Поговаривают, что точкой невозврата для директора ведомства Александра Скурихина и его подчиненных станет 12 июня. Округ уже негативно засветился в федеральной повестке, и если тенденция продолжится, то шансов на спасение у руководства департамента останется мало.

Чистов пошел по стопам Усманова

Влогеры — это тренд сезона Фото: Виталий Чистов

По слухам оппонент губернатора Натальи Комаровой из ЛДПР несостоявшийся бизнес-омбудсмен Виталий Чистов решил создать свой видеоблог для ответов на заявления главы региона. Якобы, депутат из Ханты-Мансийска вдохновился опытом олигарха Алишера Усманова, записавшего несколько роликов в адрес оппозиционера Алексея Навального. «Чистов решил брать каждое заявление Комаровой, и последовательно и публично разоблачать губернатора. Объяснять почему-то, или иное обещание или довод не соответствуют действительности, и не осуществимы», — болтают югорские журналисты.

«Газпром» мстит югорчанам, вышедшим на акцию протеста

Рассказывают, якобы участники митинга в Сургуте, которые заявили о нарушениях закона со стороны «Газпром трансгаз Сургут» при эксплуатации магистрального газопровода на территории города, стали неожиданно получать новые штрафы от судебных приставов. «Если раньше за неисполнения решения о сносе брали по 2-3 тысячи рублей, то сейчас приехали, сказали заплатить 15 тысяч, и обязательно снести через две недели», — делятся слухачи. Говорят, якобы это произошло с подачи юристов сургутского «трансгаза», получивших указание от своего начальства.

Местная «дочка» «Газпрома» через суд пытается снести жилые дома в охранной зоне газопровода высокого давления, который проходит по территории города. После акции протеста эта история широко освещалась в СМИ, а мэрия собралась подавать в суд на «трансгаз». Говорят, газовики разозлились и решили ускорить процесс сноса частного сектора возле своей трубы.

Помощник «человека-записки» обиделся

Тюменских коммунистов ждет страшная месть Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По слухам, Петр Любецкий, больше известный в Нижневартовске в качестве помощника «человека-записки», скандального депутата Вадима Никандрова, пытается отомстить региональному отделению «Коммунистов России». Рассказывают, якобы Любецкий нашел документы, подтверждающие, что непарламентские комунисты брали деньги у КПРФ во время последней предвыборной кампании, и теперь активно распространяет эту информацию по местным СМИ. Говорят, месть Любецкого может быть связана с тем, что его не взяли в партию «Коммунисты России».

«Самотлорские ночи» перенесут под окна элиты

Фестиваль «Самотлорские ночи», который стартует в Нижневартовске через неделю, уже обрастает скандалами. В социальных сетях обсуждают сомнительное решение чиновников перенести всю программу фестиваля на прибрежную зону. По мнению ряда пользователей, решение продиктовано тем, что чиновники хотят превратить в праздник собственную зону комфорта. Именно в прибрежной зоне живет ряд влиятельнейших представителей нижневартовской элиты. Ранее шум в городских пабликах подняла история с салютом на девятое мая. Его неожиданно для всех также перенесли к реке. «Чтобы кое-кому было лучше видно», — сплетничают слухмейкеры.

Слухи ЯНАО

Окружные власти ссылают борцов с коррупцией в лес…

Оппозицию отправляют в лес личная страница в vk.com

Заявка на проведения антикоррупционного митинга испугала администрацию города Ноябрьска. Слухмейкеры говорят, что поначалу там даже растерялись. «Ничего подобного на Ямале отродясь не проводили. У нас же всегда все тихо и спокойно. А тут такое! Да еще и в Ноябрьске, где молодежь особенно податлива всяческим модным течениям. А сейчас модно школьникам ходить на подобные „тусовки“», — судачат слухачи. Говорят, что глава Ноябрьска Алексей Романов даже обращался за советом в окружное правительство. Именно они нашли выход и предложили перенести митинг с центральной площади на стадион.

…и придумывают поводы для отмены антикорупционного митинга

На переносе история не закончилась и еще есть все шансы, что митинг может не состояться. «Запретить у них нет оснований, да и не логично, учитывая все бравады окружных властей о борьбе с коррупцией», — утверждают инсайдеры. Но лазейка есть. Если организатор сам не подтвердит, что согласен с предложенным местом, митинг не сможет состояться.

Северный широтный ход задерживается

Губернатор Кобылкин ждет решения по РЖД Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

По непроверенным пока данным, строительство Северного широтного хода задержится. Федеральные власти пока не готовы подписать концессию с РЖД о строительстве железной дороги на Ямале. Несмотря на то, что львиная доля документов уже готова и проекты находятся в завершающей стадии, начало активного строительства может быть отложено. Раньше Дмитрий Кобылкин заявлял, что стройка начнется в начале следующего года. По крайней мере, уже будут вбиты первые сваи моста через Обь в районе Салехарда. Сейчас слухачи говорят о второй половине 2018 года, но и эти сроки пока лишь приблизительные.

«Почта Банк» будет продавать ямальские облигации населению

После подписания соглашения между правительство м ЯНАО и ПАО «Почта Бан» в коридорах власти вспомнили о облигациях на миллиард рублей для населения, продажу которых анонсировали еще осень прошлого года. Инсайдеры сообщают, что обслуживать их будет именно «Почта Банк». Якобы между сторонами уже есть договоренность. Правда, процедуру еще предстоит провести через официальный аукцион и подписать официальный контракт. Однако некоторые из чиновников уже начали переживать, что зарплаты или премии получат этими облигациями. Или их заставят покупать в добровольно-принудительном порядке.

Власти ищут средства на охотничий домик для VIP-персон

Охотникам должно быть комфортно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Окружные власти решили выделить средства реконструкцию базы «Варчаты», расположенной на берегу одноименного озера в Шурышкарском районе, в 130 км от Салехарда. Когда-то место славилось среди любителей охоты и рыбалки. Правда, отдыхали на нем в основном приезжие туристы, обладающие хорошими финансовыми возможностями и ямальские VIP-персоны. Заброска отдыхающих в охотничий домик на берегу живописного озера происходит в основном на вертолете, что и объясняет высокую стоимость отдыха. Слухмейкеры утверждают, что решение о выделении финансов, якобы, уже принято и сейчас идут процедуры согласования. На реконструкцию потребуется пара сотен миллионов рублей.

Деятельностью Кононенко заинтересовались в прокуратуре

Слухачи утверждают, что главу администрации Салехарда Ивана Кононенко проверяют из-за ремонта одного из городских общежитий. По версии источников, «общага» была в аварийном состоянии, но вместо того, чтобы расселить людей, ее капитально отремонтировали. «Ремонт там сделали, откровенно, на троечку. Никаких высококлассных технологий — дешевая сантехника, такие же обои людям поклеили. Но по документам на ремонт потратили баснословные суммы, и чуть ли не золотые унитазы там поставили», — утверждают слухмейкеры, полагая, что именно это и стало причиной любопытства ревизоров.

Слухи Курганской области

Лисовский сдает

Сенатора Лисовского можно понять Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сенатор Сергей Лисовский обсуждается в связи со своими неоднозначными высказываниями во время отчета перед зауральской думой. Сплетники отмечают, что политик всегда был не прочь порассуждать о мировом заговоре, но в этот раз сделал целых два неудачных заявления подряд. Одно из них связано с налогом на навоз — информацию тут же опровергли специалисты. А второе — об импортных запчастях в отечественных комбайнах — стало поводом для сплетен, что на сенатора грозит продать в суд завод-производитель. «Не надо было накануне так активно праздновать свой приезд», — иронизируют слухмейкеры, намекая на собрание единороссов, где песни исполнил певец Владимир Маркин.

Глава района пойдет на пенсию досрочно

Прошедшие в Зауралье праймериз ЕР на место в облдуме, как утверждают сплетники, могут дать неожиданный результат. Глава Альменевского района Дамир Сулейманов может отправиться в отставку. В его районе с большим отрывом победил начальник регионального управления ООО «Уралкотел» Иван Светличный. При этом, как утверждают слухмейкеры, была дана команда поддерживать другого кандидата — ректора КСХА Владимира Левитского. «Глава ходит, собирает справки на инвалидность. Пойдет на пенсию», — сообщают предполагаемый итог истории сплетники.

Светличный еще не сдался?

Готов ли Светличный к самовыдвижению? Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Некоторые сплетники утверждают, что хороший результат на праймериз Ивана Светличного (он отстал от лидера всего на 56 голосов) подталкивает его продолжать борьбу за кресло депутата. Якобы Светличный может рискнуть и пойти на выборы самовыдвиженцем. Однако есть и такие, кто считает, что игра уже вчистую проиграна и никаких шансов у Светличного не будет, зато он может испортить себе отношения с руководством области.

Коммунисты поражают неразборчивостью

Зауральские коммунисты, которые отчаянно пытаются присоседиться ко всем региональным скандалам, вызывают недоумение даже у опытных слухмейкеров. «Сегодня они за экологию борются, завтра за Навального. А если они за Навального, так Зюганова уже не поддерживают?» — спрашивают сплетники.

Налоговая не виновата

Откровенный разговор с предпринимателями, которые хотят уйти платить налоги в другие регионы, привел к неожиданным открытиям. Как утверждают слухачи, винят они совсем не налоговый гнет, а плохую инфраструктуру региона, повальную бедность и плохую работу чиновников. «Представителям правительства пришлось выслушать о себе немало неприятного», — рассказывают сплетники.

Кетово замерло в ожидании приговора

Про Носкова говорят недоброе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пригороде Кургана с нетерпением ждут приговора по делу главы Кетовского района Александру Носкову. По словам сплетников, жители уверены, что если его оправдают, то в районе продолжится повальное злоупотребление при выделении земельных участков.

В курганском парке опасные карусели…

Слухмейкеры рассказывают, что руководители курганского ЦПКиО доверили проверку аттракционов фирме из Ярославля, у которой оказалась поддельная лицензия. Сейчас история всплыла и якобы стоит вопрос о прекращении работы спорных аттракционов, если в ближайшее время не будет проведена повторная экспертиза.

…, а новых никто не поставит

При этом новый подход к работе с предпринимателями не вызывает у них желания привозить новые карусели в курган. Если раньше с бизнесменами заключали договоры на несколько лет, то сейчас объявляют аукционы со сроком работы на год. «Какой дурак потащит дорогостоящий аттракцион, если не будет уверен, что будет работать здесь и в следующем году», — объясняют сплетники.

Слухи Пермского края

Путин внес Пермский край в шорт-лист…

Слухачи докладывают, что разговоры о возможном визите в июне—июле в Пермь Владимира Путина совсем не беспочвенны. Якобы президент действительно планирует пару выездов в регионы. Но в то же время и вариантов — порядка шести. Поговаривают, Пермский край точно вошел в «шорт-лист» территорий, которые может посетить глава государства. Наблюдатели рассуждают, что приглашать президента недостаточно — нужен еще и яркий повод для визита.

…, а к его приезду уже возводят «потемкинские деревни»

В Прикамье 5 июня прибудут полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Говорят, по всему пути следования гостей уже проехали чиновники — мусор собрали, грязь вывезли, дороги как следует залатали. По разговорам, всех ответственных предупредили — визит Владимира Путина может быть подтвержден весьма неожиданно, поэтому не следует далеко откладывать грабли. Вероятно, в ближайшие недели власти сосредоточатся именно на уборке улиц и латании дыр.

Басаргин счастлив

Так выглядит счастливый человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слухмейкеры доносят, что руководитель Ространснадзора и экс-губернатор Виктор Басаргин в последнее время пребывает в прекрасном настроении. Ему якобы рассказали о планировавшемся задержании со стороны силовиков — ведь в стране явный тренд на борьбу с коррупцией, который «косит» в первую очередь глав регионов.После отставки с поста губернатора Басаргин якобы стал не интересен спецслужбам. Его заявления о намерении «и дальше помогать Пермскому краю» всерьез воспринимать не стоит — экс-глава региона остерегается всуе упоминать Прикамье и какую-либо деятельность здесь уже точно не развернет.

Элиты одобрили Решетникова…

Как говорят, в преддверии старта избирательной кампании все группы пермской элиты выразили принципиальную готовность помогать временно исполняющему обязанности губернатора Максиму Решетникова. А на федеральном уровне это еще и группа вице-премьера правительства РФ, полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Команда экс-губернатора Пермской области уже оказывает всю запрашиваемую поддержку. Трудности могут возникнуть разве что из-за сложных отношений внутри самой элиты — многих якобы стравливают друг с другом, и в эту схватку пытаются втянуть Решетникова.

…, а их стравливает Чиркунов

Чиркунову приписывают интриги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слухачи утверждают, что все попытки дестабилизировать политическую ситуацию в Прикамье исходят от экс-губернатора Олега Чиркунова. Во-первых, он и раньше проявлял себя как талантливый тактик и манипулятор — находясь над схваткой, «рулил» всеми группами влияния. Во-вторых, в условиях конфликтов опыт Чиркунова может пригодиться главе региона — влияние будет расти. Впрочем, судачат, что если Чиркунов и стравливает представителей пермской элиты, то в этом виноваты они сами — слишком много противоречий накопилось за последние годы.

Врио губернатора отчитали за работу с территориями

Шептуны утверждают, что на этой неделе Максим Решетников был в Москве, где получил претензию от кураторов региона. Якобы столичных чиновников возмутило, что конкурсы по назначению глав Краснокамского и Гайнского районов и Лысьвы.

Поговаривают, Решетников претензию воспринял спокойно и выразил готовность тщательнее работать с территориями. С другой стороны, есть конкретные чиновники, которые провалили названные конкурсы. Возможно, в ближайшее время они будут уволены.

Юсупов готовится к отъезду…

Может ли глава администрации губернатора уволиться за три месяца до выборов? Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ходят слухи, руководитель администрации губернатора Рустем Юсупов не станет ждать окончания грядущей избирательной кампании и намерен в ближайшее время уволиться. Якобы недавно, будучи в столице, чиновник даже успел согласовать вопрос своего назначения начальником управления Минюста России по Московской области. Говорят, уход Юсупов может стать большим сюрпризом для команды главы региона. На поиски нового руководителя администрации времени нет.

…, а Маховиков отказывается его сменить

Слухачи утверждают, что ближайшее окружение Максима Решетникова знает о вероятном уходе Рустема Юсупова, поэтому должность руководителя администрации была предложена советнику главы региона Анатолию Маховикову. Последний уже возглавлял администрацию при Викторе Басаргине, но был уволен в декабре прошлого года. Как говорят, Маховиков на предложение ответил отказом. В кулуарах шепчутся, что глава администрации будет вынужден бесконечно докладывать о ходе избирательной кампании, плюс понесет ответственность за все проблемы. При этом реальной власти на этом посту сегодня нет.

Скриванов «обрабатывает» эсеров…

Скриванов продолжает удивлять Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ходят слухи, депутата Госдумы Дмитрия Скриванов недавно видели в компании своего коллеги от «Справедливой России» Александра Буркова, курирующего в партии Пермский край. Якобы эсера убеждали в том, что не следует выдвигать на выборы губернатора Прикамья лидера движения «Выбор» Константина Окунева. К чему в итоге пришли собеседники — неизвестно. Есть версия, что Скриванов сегодня ведет свою игру. Но слухачи уверены, что он по-прежнему действует в тандеме с экс-губернатором Олегом Чиркуновым.

…, а Трутнев поговорил о Перми с Титовым

Шептуны доносят, что на этой неделе полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев встречался с бизнес-омбудсменом и лидером «Партии Роста» Борисом Титовым. Якобы в ходе беседы о выделении дальневосточных гектаров под выращивание винограда Абрау-Дюрсо звучала опять же фамилия Окунева. Как говорят, Трутнев в негативном ключе вспомнил пермского политика, которого «Партия Роста» могла бы выдвинуть на выборы губернатора.

«Города России» собрались на выборы губернатора

Слухачи утверждают, что малоизвестная партия «Города России» намерена принять участия в выборах губернатора Пермского края. Претенденты на роль кандидата — лидер регионального отделения Евгений Будалин и бывший первый заместитель прокурора Прикамья Николай Герк. Наблюдатели лишь пожимают плечами, когда рассуждают о том, каким образом кандидат «Городов России» будет преодолевать муниципальный фильтр.

Захаров сказал лишнего

По версии слухачей, конкурс на должность главы Краснокамского района провалился из-за неудачной риторики кандидата, поддерживаемого властями региона — бывшего вице-премьера Константина Захарова. Последний якобы на встрече с депутатами Земского собрания не ответил на вопрос, кто будет его первым заместителем, и заявил, что сам сформирует свою команду. Парламентариев такой ответ якобы рассердил — ведь первого заместителя согласовывает Земское собрание (по уставу территории). Вот народные избранники и не поддержали Захарова. Когда и как пройдет новый конкурс — теперь большой вопрос.

Чусовитина отстранили от выборов

Политтехнолог не может без выборов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Как сообщают слухачи, политтехнолог из Екатеринбурга Алексей Чусовитин, который еще недавно был заместителем главы администрации губернатора, отстранен от выборов полностью, хотя номинально он продолжает заведовать информотделом «Единой России». Говорят, одной из причин стала партийная газета, последний номер которой вышел 27 апреля. Мол, вместо положенных 500 тысяч экземпляров, тираж был существенно меньше.

Идеи Самойлова отторгают…

По слухам, на этой неделе глава Перми Дмитрий Самойлов представил концепцию для избирательной кампании Максима Решетникова в Перми. Основой якобы стал прошлогодний социальный проект «Пермь. Любим и гордимся!», который использовала партия «Единая Россия». Говорят, на совещании в администрации губернатора пермский мэр красочно описал опыт 2016 года и утверждал, что именно за счет этого проекта в Перми были достигнуты высокие результаты. Слухачи утверждают, что со стороны команды главы региона проект восторга не вызвал. Более того, Самойлову сообщили, что основой во всем Пермской крае должен стать интернет-проект «Управляем вместе».

… и от него уходит заместитель

Слухачи утверждают, что заместитель главы Перми Андрей Усов обратился к Дмитрию Самойлову с просьбой вернуться на прежнее место работы — в руководство администрации Свердловского района. Якобы условия в мэрии невыносимые, а создают их депутаты Пермской городской Думы, за взаимодействие с которыми и отвечает Усов. Шептуны утверждают, что парламентарии действительно склонны подшучивать над заместителем Самойлова. Говорят, что мэр оказался не готов к такому повороту событий, так как считал Усова членом своей команды, и пока не ответил за его просьбу.

В передел рынка ЖКХ включились силовики

По слухам, на этой неделе пристальное внимание прокуратуры привлекла группа пермских управляющих компаний, в которую входят «ТехКомфорт», «РЖС», «Экво» и «Камертон». Первая в списке считается одним из «пионеров» клонирования и является лидером по долгам перед поставщиком тепла — «Т Плюс». Как говорят, собственники УК всячески пытаются отрицать связь друг с другом, но проверяющие якобы уже вычислили общих учредителей и расчетный центр названных компаний. А слухачи утверждают, что истинным мотивом надзорного ведомства является защита не прав граждан, а реализация интересов энергетиков. «Управдомов» якобы «кошмарят», чтобы как следует ослабить УК и убедить жителей перейти на прямые платежи за тепло, к чему активно призывает «Т Плюс».

На севере Прикамья грядет политический конфликт

По информации наблюдателей, в Красновишерске вероятен конфликт. Там в сентябре пройдут выборы в гордуму, и из состава депутатов будет выбран глава. При этом внутри местного отделения «Единой России» может произойти раскол. Внутренние противоречия единороссв якобы связаны с тем, что отдельные кандидаты от партии власти, которые планируют победить на выборах, хотят поддержать представителя одной из оппозиционных партий на должность главы.

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