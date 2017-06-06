Имя нового губернатора Свердловской области мы узнаем 5 августа

18:47 06 июня 2017 0

99% вероятности - что Евгений Куйвашев выиграет в первом туре Фото департамента информполитики свердловского губернатора

6 июня Законодательное собрание Свердловской области приняло официальное решение о назначении выборов губернатора. Во многом оно стало формальным. Команды ряда будущих кандидатов уже давно ведут свои кампании, агитируя население, проводя переговоры с представителями муниципальных властей. Одобренный депутатами документ запустит юридические процедуры, наделяющие кандидатов ответственностью и дающие им новые возможности.

В течение трех последующих дней (до 9 июня включительно) избирком определит, какое число подписей мэров, депутатов городских и районных дум должны будут собрать кандидаты для преодоления «муниципального фильтра». По областному законодательству, каждый выдвиженец должен заручиться поддержкой не менее чем 7,9% представителей местной власти. По предварительным расчетам, речь идет о 126 человеках. Но после проведенной избиркомом ревизии депутатских рядов эта цифра может слегка скорректироваться.

Общий график губернаторских выборов

Решение Законодательного собрания о назначении выборов должно быть опубликовано в течение пяти дней (до 11 июня включительно) в «Областной газете». В течение последующих десяти дней (до 21 июня включительно) правительство должно принять распоряжение о финансировании подготовки и проведения кампании. В бюджете региона на 2017 год на эти цели предусмотрено 673 миллиона рублей.

На следующий день после публикации в официальном печатном органе правительства стартует выдвижение кандидатов в губернаторы. Оно продлится до 18 часов 21 июля. Ожидается, что уже на этой неделе конференцию проведет региональное отделение «Единой России», от которого в кампании примет участие действующий губернатор Евгений Куйвашев. Наиболее вероятный участник выборов от «Справедливой России» — депутат Заксобрания Дмитрий Ионин, от КПРФ — член совета директоров ПАО «Плюс Банк» Алексей Парфенов. Даты их конференций пока не назначены. ЛДПР до сих пор не определилась с кандидатом. «Яблоко» сделает попытку выдвинуть Евгения Ройзмана, хотя раньше он конфликтовал с лидером регионального отделения Максимом Петлиным из-за взяток и уголовного дела в отношении последнего.

График избирательной кампании июль—сентябрь

С момента выдвижения до 18 часов 26 июля кандидаты и их представители смогут собирать муниципальные подписи в поддержку своего выдвижения. По мнению экспертов, этот этап станет самым шумным и одновременно тяжелым для кандидатов. Политконсультант Александр Пирогов уверен, что в кампанию вступят несколько таких «странных и удивительных персонажей» как воспитательница Евгения Чудновец: «Они используют возможность, чтобы хотя бы на несколько недель вернуться в информационную повестку, будут заявлять о себе любыми способами. Но этим все и закончится. Необходимого числа подписей они не наберут».

С 16 июля до 18 часов 26 июля облизбирком будет принимать у кандидатов подписи и другие необходимые для регистрации документы. В течение 10 дней комиссия по специально разработанной методике определит, есть ли в представленных списках недостоверные и недействительные подписи. Окончательный список зарегистрированных кандидатов будет обнародован не позднее 5 августа. Александр Пирогов практически уверен, что маргинальных политиков в списке кандидатов не будет.

Каждый кандидат будет вправе вести уличную агитацию — проводить митинги, пикеты, раздавать листовки со дня собственного выдвижения до 0 часов 9 сентября. Для размещения политической рекламы на телеканалах, в печатных СМИ и в Интернете для всех участников кампании выделен единый период — с 12 августа по 0 часов 9 сентября.

Предельный размер избирательного фонда кандидата в губернаторы составит 50 миллионов рублей. Максимальные по размеру взносы в него — до миллиона рублей имеют право вносить избирательные объединения и юрлица. Помимо этого, претенденты на пост губернатора имеют право потратить не более 20 тысяч рублей каждый из личных сбережений. Свои вклады в фонд любого из кандидатов в размере не более 10 тысяч рублей также имеют право вносить обычные граждане.

График избирательной кампании на июнь—июль

Законодательство обязывает уходить в предвыборные отпуска только госслужащих. Но действующий врио губернатора Евгений Куйвашев не входит в эту категорию. Правовые номы относят его к «лицу, замещающему государственную должность». На этом же основании Куйвашев не брал длительный отпуск в 2016 году по время выборов в Заксобрание. Будучи кандидатом в депутаты, он официально прерывал работу лишь на короткое время для участия в наиболее важных агитационных мероприятиях. На других потенциальных кандидатов это ограничение также не распространяется.

Каждому участнику выборов будут бесплатно предоставлены определенные площади в печатных СМИ и определенное количество минут в эфире телерадиокомпаний, не менее 30% уставного капитала которых принадлежит госструктурам. Это «Областное телевидение», «4 канал», ГТРК «Урал» и «Областная газета».

По мнению Александра Пирогова, СМИ на предстоящих выборах более-менее серьезно заработать не получится: «Реальной конкуренции между кандидатами наверняка не будет. Поэтому они будут использовать все предоставленные им законодательством возможности для бесплатного размещения материалов. Но платить им за агитацию не будет никакого смысла».

График избирательной кампании сентябрь—октябрь

Директор Центра региональной политики Андрей Русаков также уверен, что кандидаты будут проявлять лишь эпизодическую активность: «Поддерживать высокий рейтинг на протяжении всех трех месяцев — это дорогое и в принципе не особенно нужное удовольствие. Определенная активность может появиться только ближе к дню голосования».

Досрочное голосование на губернаторских выборах стартует 20 августа в труднодоступных и отдаленных местностях. С 31 августа до 14 часов 9 сентября избиркомы будут принимать заявления о голосовании на дому. В этот же период в участковых комиссиях можно будет получить открепительные удостоверения. В федеральное законодательство недавно были исключены поправки, запрещающие использование этих документов. Но внести соответствующие изменения в Избирательный кодекс области свердловские парламентарии не успели, поэтому кампания пройдет по старым правилам.

Первый тур губернаторских выборов состоится 10 сентября. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов. Законодательство не указывает, когда именно должны появиться предварительные итоги голосования. Оно лишь обязывает избирательные комиссии заниматься подсчетом без перерыва до тех пор, пока не будут подписаны итоговые протоколы.

До 14 сентября Облизбирком будет обязан утвердить своим решением окончательные итоги голосования. Эксперты практически не сомневаются, что уже в первом туре Евгений Куйвашев наберет более 50% голосов и будет объявлен победителем.