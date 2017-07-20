Почему организатор групп смерти получил «курорт» в колонии-поселении?

21:11 20 июля 2017 0

Приговор Филиппу Лису оказался, по мнению многих, слишком мягким Фото: Светлана Холявчук, © ТАСС

Осужденный накануне администратор суицидальных групп во «ВКонтакте» Филипп Лис во время следствия пытался покончить собой, конвойные называли его «чмо», соседи по камере его «прессовали», а сотрудники ФСБ желали ему смерти. Однако совсем скоро все его проблемы закончатся: суд отправил Будейкина в колонию-поселение, и прокуратура отпускает его «с миром». Почему организатору детских суицидов дали такое мягкое наказание?

На днях в Тобольске Тюменской области вынесли приговор по делу Филиппа Будейкина, более известного как Филипп Лис. Он — организатор группы «Синий Кит» и других в сети «ВКонтакте», в которых подростков склоняли к суициду. Рассмотрение дела было стремительным. «Суд проходил в особом порядке, показания обвиняемого не заслушивались, только зачитали его характеристику», — рассказала «URA.RU» адвокат парня Альбина Петрова, защищавшая его в суде.

По словам адвоката, на оглашении приговора присутствовали только прокурор, защитник, подсудимый, судья, секретарь и конвой. «Представители потерпевших не захотели участвовать в заседании, со стороны обвиняемого также никого не было, — заметила Петрова. — В последнем слове обвиняемый полностью признал свою вину, сказал, что очень сожалеет о случившемся, раскаялся и просил строго его не наказывать».

Суд учел пожелание: Будейкин получил 3 года и 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении (при том, что санкция статьи 110 «доведение до самоубийства», по которой он обвинялся, предусматривает наказание от 2 до 6 лет лишения свободы, а за действия в отношении несовершеннолетних и с использованием Интернета — от 5 до 8 лет). Вопрос, почему наказание для организатора групп смерти оказалось столь мягким, волнует сегодня многих.

Колония-поселение — это не дом отдыха

Как сообщало ранее «URA.RU», в деле Лиса фигурировало 15 эпизодов склонения подростков к суициду, однако обвинение ему было предъявлено только по двум (они и дошли до суда). По версии следствия, он толкал на самоубийство 15-летнюю жительницу Астрахани и 16-летнюю девушку из Тобольского района Тюменской области, но обе его жертвы остались живы.

По словам адвоката, на теме суицида Филипп Лис хотел лишь «пропиариться». Сегодня его группа в «ВК» насчитывает более 2 млн чел. Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Три года за то, что он организовал эти группы, но никто не умер — это вполне адекватно, — считает екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский. — Что касается колонии-поселения, то у нас в законе предусмотрено, что по ряду преступлений первый раз отправляют именно туда, так что все решение суда обоснованно».

Есть и другая версия, почему наказание для Будейкина оказалось столь мягким — он «сдал» силовикам других администраторов групп смерти, с которыми правоохранители сейчас работают. «Он вполне мог сдать кого-нибудь, но из материалов дела (тем более, закрытого) этого не увидеть — можно лишь предполагать, — говорит другой екатеринбургский правозащитник, автор программы «Народный адвокат» Иван Кадочников.

При этом, по его мнению, сделки со следствием не было (иначе обвиняемый получил бы «ниже низшего»), поскольку парень не выдал главного.

«Этот персонаж существовал, скорее всего, за счет внешнего финансирования: будучи хорошим психологом, он хорошо выполнял работу, за которую ему платили, — говорит Кадочников. — Это была его работа, чтобы несовершеннолетние умирали».

Юрист вспоминает, что когда оперативники задержали Лиса, у него обнаружилось несколько сим-карт и несколько телефонов. «Человек предпринимал профессиональные действия для сокрытия своих преступлений!» — замечает адвокат.

Вполне расчетливым было и решение пойти на особый порядок, но не сдавать заказчика. «Сидишь ты в СИЗО, и у тебя выбор: или сдашь своего заказчика, который тебе, на минуточку, хорошо платит, либо не сдашь, отсидишь свое и выйдешь на свободу, условно говоря, через пару лет — и тебя снова «возьмут в оборот», — предполагает Кадочников.

По словам адвоката Будейкина, тот не говорил в суде, что намерен обжаловать приговор. «В дальнейшем он не просил меня представлять его интересы. Никаких звонков от него из СИЗО не поступало», — отметила Петрова. Аналогичная позиция — и у гособвинения. «Мы считаем приговор законным: ему назначено реальное лишение свободы, оснований для обжалования приговора нет», — заявила «URA.RU» старший помощник прокурора Тюменской области Елена Мельникова.

Неофициально сотрудник надзорного ведомства поясняет позицию гособвинения так. «Все девочки, слава Богу, остались живы», — говорит один из прокуроров. — Три года четыре месяца — это тоже срок, а колония-поселение — это все-таки не дом отдыха».

Сокамерники и ФСБ-шники прессовали «чмо»

По рассказу другого адвоката — члена коллегии адвокатов Санкт-Петербурга «Юрконсалтсервис» Ростислава Губенко, который представлял интересы Будейкина ранее, когда тот сидел еще в питерских «Крестах» (до этапирования в Тобольск), Филипп — вовсе не такой страшный злодей, каким его рисуют — он якобы всего лишь пытался привлечь к себе внимание таким необычным образом [созданием групп в соцсетях с суицидальной тематикой].

По словам экс-адвоката Лиса, потерпевшие и «сами хороши» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Он хотел себя пропиарить, — говорит Ростислав Губенко. — Говорил, когда группа наберет 5 тысяч участников, он ее переименует и посвятит своей музыке. Он был звукорежиссером, „сводил“ песни других музыкантов. Но, видимо, ничего умнее не придумал, чем создать для привлечения внимания такую группу». Губенко уверяет: «Лис» не создавал группу «Синий кит», а стал админом уже готовой группы.

Также бывший адвокат Лиса считает, что потерпевшие по делу и «сами хороши». «Вторая потерпевшая появилась только весной, — вспоминает юрист. — Она обратилась к родителям и рассказала, что ее склоняют к определенным действиям. Но сама она с собой ничего не делала. Родители вызвали сотрудников правоохранительных органов, те приехали и, как пишут некоторые издания, „спасли“ девочку, хотя спасать было в принципе не от чего».

По словам Губенко, другая потерпевшая, которая реально пыталась совершить суицид, ранее, в 2015 году уже пыталась сводить счеты с жизнью, но это никак не было связано с Будейкиным. «У нее родственник покончил жизнь самоубийством.

Если говорить о пользователях этих «групп смерти», то они изначально неблагополучны, находятся без присмотра родителей и сами ищут такие группы, их никто туда не затягивает», — уверен адвокат.

Он вспоминает, что Лис, сидя в питерском СИЗО, подвергся сильному психологическому давлению: «К Будейкину приходили в „Кресты“ люди, которые представлялись сотрудниками ФСБ, угрожали ему, и один заявил перед уходом, что желает ему смерти, — говорит Ростислав Губенко. — В тюрьме к нему было отрицательное отношение: он, как „первоход“, сидел тоже с „первоходами“, и эти люди, наслушавшись о всякой воровской романтике, решили „прессовать“ Будейкина, поскольку он обвинялся в преступлении против несовершеннолетних. Хотя это абсолютно не тот случай, ведь это не педофилия! Насилия не было, но, если я не ошибаюсь, у него была попытка суицида, после которой его отправили в карцер вместо лазарета».

Один из конвоиров, по словам адвоката, постоянно называл Будейкина «чмо»: «Когда его стали спрашивать, почему, тот ответил, что это означает „человек из Московской области“. Один раз этот конвоир дал Будейкину пинка».

«Положение адвоката незавидное: ему приходиться только оправдываться и пытаться обелить своего подзащитного хотя бы в глазах общественности (это его работа!)», — комментирует заявления экс-адвоката Лиса екатеринбургский психолог Дмитрий Рассохин, спасший от групп смерти нескольких подростков. По его мнению, в деле Будейкина прослеживается международный след — раз в камеру к нему приходили сотрудники ФСБ.

«Ждем новых администраторов, кураторов, лидеров, из числа сданных Лисом, и надеюсь увидеть хоть одну «показательную порку» этих «упырей», когда им дадут «по максимуму»! — говорит Рассохин.

В региональном управлении ФСИН по Тюменской области «URA.RU» отказались предоставить информацию, где в данный момент находится Филипп «Лис» Будейкин. По словам руководителя пресс-службы ведомства Ольги Мальцевой, сообщить о своем местонахождении может только сам осужденный через родственников или адвоката. Учитывая, что обе стороны (ни защита, ни гособвинение) не планируют обжаловать приговор, через 10 дней со дня вынесения (т.е. 29 июля) он вступит в силу, и осужденный поедет отбывать наказание в колонию-поселение.

Филипп Будейкин был задержан в ноябре 2016 года в Солнечногорске Московской области. По некоторым данным, вычислить автора «синих китов правоохранителям помогла школьница». В уголовном деле говорилось, что Филипп Будейкин несколько лет назад создал группу «ВКонтакте», в которой публиковал контент, привлекавший подростков и молодежь — фотографии и видеоролики, в которых были сняты смерти людей и животных.