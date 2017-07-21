Зачем самого молодого министра послали на «уральскую Рублевку»

13:04 21 июля 2017 1

Дмитрий Нисковских говорит, что рад работе "на земле" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После выборов свердловского губернатора в области начнется новый этап реформы правительства. Его покинет министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских. Кадровая потеря грозит, возможно, и упразднением крупного ведомства.

«URA.RU» предсказывало отставку Дмитрия Нисковских еще два месяца назад. В мае этого года появилась первая информация о его предстоящем избрании мэром Сысерти. Уход Нисковских не станет большой потерей для правительства, но может переделать сферы влияния в экономическом блоке», — говорит источник в кабинете министров.

20 июля ожидания стали реальностью. Дмитрий Нисковских стал первым кандидатом на пост главы Сысерти, представив в администрацию города пакет необходимых документов. У него не будет сколь-либо сильных конкурентов. В частности, по данным «URA.RU», откажется от участия в конкурсе действующий руководитель муниципалитета Александр Карамышев. Он выдвинется кандидатом в депутаты местной думы по одному из округов и будет бороться за пост спикера.

Александр Карамышев не будет переизбираться на пост мэра Сысерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Документы Нисковских и других претендентов на мэрский пост рассмотрит специально созданная комиссия. Как минимум двоих кандидатов она вынесет на рассмотрение депутатов городской думы, которые изберут нового главу города большинством голосов. Дата окончательного голосования пока не определена. Не исключено, что оно состоится после намеченных на 10 сентября выборов нового состава местного парламента.

Пригодятся ли министру приобретенные в правительстве навыки на новом месте работы, пока не понятно. В Сысерти развито сельское хозяйство и коттеджное строительство, она богата рекреационными и туристическими территориями. Промышленных объектов, с которыми привык работать Нисковских в правительстве, в муниципалитете нет.

Сам Дмитрий Нисковских в интервью корреспонденту агентства пояснил, что впервые разговор об уходе на пост мэра одного из городов у него с губернатором Евгением Куйвашевым состоялся еще год назад: «Я сказал губернатору, что, памятуя его личный опыт управления муниципалитетами, считаю такое развитие событий полезным. И попросил в случае появления вакантных постов глав рассчитывать на меня. Спустя почти год губернатор сказал о предстоящем конкурсе в Сысерти.

Я благодарен Евгению Куйвашеву за предоставленный мне шанс попробовать себя. Я готовился к этому, получал дополнительные навыки и образование.

И готов опыт и знания применить для реализации в Сысерти образцово-показательных проектов в сфере государственно-частного партнерства, стратегического развития и планирования территории».

Источники в областном правительстве ожидают, что, вполне возможно, развернется определенная борьба за эту должность, пролоббировать своего человека на освобождающийся пост главы министерства инвестиций и развития попытаются несколько групп влияния. Ведомство курирует такие ключевые для региона вопросы, как создание территорий опережающего развития, развитие особых экономических зон, туристических кластеров, курирование работы КРСУ и поддержка малого бизнеса. Контроль над ними можно использовать для принятия важных лоббистских и аппаратных решений.

В правительстве обсуждают и другой возможный вариант развития событий — слияние министерства инвестиций с министерством экономики и территориального развития.

Последнее ведомство с апреля текущего года работает без постоянного руководителя, поэтому после отставки Нисковских его объединение со схожим по профилю министерством представляется источникам агентства разумным.

Но Дмитрий Нисковских говорит о невозможности таких структурных изменений: «Объем работы министерства инвестиций и развития сопоставим с объемом работы других министерств. Я не вижу предпосылок для такого развития событий».