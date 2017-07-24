Главные новости Свердловской области 1. Почему крутые профессионалы бегут из Екатеринбурга

Почему крутые профессионалы бегут из Екатеринбурга 2. Мыши во рту и отрезанная голова. Репортаж с вечеринки

Мыши во рту и отрезанная голова. Репортаж с вечеринки 3. В администрацию района Екатеринбурга нагрянул СКР

В администрацию района Екатеринбурга нагрянул СКР 4. Уральский радиолюбитель раскрыл тайну перевала Дятлова

Уральский радиолюбитель раскрыл тайну перевала Дятлова 5. Куйвашеву срочно потребовалось лететь в Москву

Куйвашеву срочно потребовалось лететь в Москву 6. На Урале на «Иннопроме» ограблен делегат из Японии

На Урале на «Иннопроме» ограблен делегат из Японии 7. С «Ё-мобилем» Жириновского придется разбираться УВЗ

С «Ё-мобилем» Жириновского придется разбираться УВЗ 8. СК расследует взрыв в главной свердловской больнице 15:30 24 июля 2017 0 Свердловский мэр отделит город от завода-кормильца Глава объявил войну «Единой России». Последняя надежда — на выборы Константин Джултаев © Служба новостей «URA.Ru» Александр Ковалев (слева) попытается переизбраться на очередной срок Фото: Александр Мамаев © URA.RU На политической карте Свердловской области появилась новая горячая точка. Итоги выдвижения кандидатов в мэры Полевского и депутатов местной Думы обострили давно тлевший конфликт между градообразующим предприятием («Северский трубный завод») и главой города Александром Ковалевым. Будучи членом регионального политсовета «Единой России», он выдвинул свою кандидатуру наперекор решению партии. Расставил по думским округам приближенных предпринимателей в противовес победившим на праймериз кандидатам в депутаты от «ЕР». Часть противостоящих СТЗ и правящей партии кандидатов пошли на выборы по спискам других партий. Предприниматели Сергей Вотинцев и Александр Серебренников зарегистрировались от «Справедливой России», врач по общей гигиене ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» Наталья Афлитонова — от партии «Зеленые», фельдшер детской поликлиники ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» Нина Глинских — от ЛДПР. Подчиненные мэру бюджетники — заместитель директора МКУ «Феникс» Иван Кущ и директор муниципального учреждения «Центр культуры и народного творчества Роман Боронин — стали самовыдвиженцами. Сам глава города решил самостоятельно баллотироваться по сельскому округу. «Глава города обострил отношения с градообразующим предприятием, с группой независимых депутатов и столкнул лбами работников бюджетной сферы», — отмечает чиновник городской администрации. Представители муниципальной элиты считают эти конфликты искусственно созданными и по большей части надуманными. В Полевском живет 72 тысячи человек. Практически в каждой семье есть те, кто трудился или трудится, как здесь говорят, «в заводе». За счет уплачиваемых СТЗ налогов формируется значительная часть доходов городского бюджета. На заводе также лежит важная социальная нагрузка — он содержит Дворец культуры и Дворец спорта, лыжную базу и загородный детский лагерь, дом отдыха и другие важные для местных жителей объекты. Горожане могут получить качественные услуги в заводской поликлинике. «Без завода нет города», — уверен представитель коммерческой структуры. Северский трубный завод формирует большую часть доходов городского бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU СТЗ дает городу не только шесть тысяч рабочих мест, (а с аффилированными с заводом предприятиями — десять тысяч), но и основные ресурсы для жизни — воду и тепло. В связи с этим о значимости связки город-завод всегда старались помнить первые лица муниципалитета. Представитель коммерческой структуры предположил, почему конфликт между заводом и городом обострился именно сейчас, когда Полевской столкнулся с крупными социально-бытовыми проблемами: «Ковалев, будучи еще председателем Думы, конфликтовал с бывшим главой Виктором Рейтером. В „нулевые“ годы он собирал сходы недовольных ЖКХ жителей южной части города. Он обострял отношения с другим экс-мэром Филипповым, которого обвинял в неспособности решить те же самые коммунальные проблемы. Сейчас, уже в должности мэра он не может выстроить отношения с нынешней Думой. На конфликте Александр Владимирович и пришел к власти, хотя при нем городские проблемы только усугубились. Одно дело декларировать свои намерения об улучшении жизни горожан и совсем другое — последовательно и планомерно решать хозяйственные вопросы». Управленческий стиль главы демонстрирует история с МУП «ЖКХ Полевское». Предприятие было создано в 2014 году по инициативе Александра Ковалева для поставки энергоресурсов и обслуживания коммунальных сетей в южной части города. Начиная с того времени МУП лихорадит. Ситуацию на предприятии не стабилизируют финансовые вливания. Администрация города вложила в «ЖКХ Полевское» свыше 90 миллионов рублей, однако разговоры о возможном банкротстве коммунальной организации ведутся из месяца в месяц. Чехарда с руководством, долги, бесконечные суды, двойные квитанции, рассылаемые потребителям — с этим бэкграундом МУП «ЖКХ Полевское» пришло к трехлетию своего существования. Сомнения жителей в эффективности принимаемых мэром решений усилила история с несостоявшейся приватизацией МУП ПАТП. В прошлом году Ковалев неожиданно вышел к депутатам с предложением о передаче этого автотранспортного предприятия в частные руки. В бюджете не хватает средств, а от продажи МУПа можно было выручить 35 миллионов рублей. Эта сумма почти в пять раз меньше определенной официальным оценщиком реальной стоимости предприятия (150 миллионов рублей). Депутаты поначалу согласились, и ПАТП попало в план приватизации 2017 года. Но в ситуацию вмешались общественность, депутаты Госдумы. Коллектив транспортного предприятия также категорически отказался быть проданным с молотка. Вот выдержка из письма, направленного водителями и кондукторами ПАТП депутатам Думы Полевского городского округа: «Слабая муниципальная власть разрушает, акционирует и продает собственность МУПа как плохой хозяин и забулдыга — это наше мнение. Уважаемые депутаты, коллектив МУП ПАТП просит вас пересмотреть и отменить решение Думы о приватизации муниципального автотранспортного предприятия». В мае этого года дума городского округа отменила собственное решение и исключила МУП ПАТП из плана приватизации муниципальной собственности. В Полевском в последнее время активно строились таунхаусы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Получил широкую известность конфликт вокруг «Бажовского леса». Администрация города выдала разрешение на вырубку нескольких тысяч кубометров сосны, которая впоследствии была признана незаконной. Проводивший работы инженер «Центра социально-коммунальных услуг» Вадим Соколов был осужден на 2 года по статье 260 УК РФ. Причиненный муниципалитету ущерб в сумме 4 миллиона рублей был признан особо крупным. У Ковалева было другое мнение. Он написал в различные инстанции письма о том, что у администрации города нет финансовых претензий к нарушителям. Чиновник городской администрации называет перечисленные факты свидетельством отсутствия у главы интереса к реальному сектору экономики: «Его стезя — конфликты, обострившиеся в период нынешней избирательной компании». Они не исключают, что по этой причине у Ковалева появилась идея лишить Полевской статуса моногорода: «Мэр считает, что город способен развиваться собственными силами, без завода». Горожане понимают, что хозяйственные связи между предприятием и муниципалитетом складывались веками. Но Александр Ковалев уже развивает взятый им курс на независимость от СТЗ в официальных документах. В презентованной им «Концепции стратегического развития Полевского городского округа» предлагается увеличивать расходную часть бюджета за счет туризма и создания мраморного кластера. Четко расписанных шагов по внедрению в жизнь этих планов не указывается. Упомянутый в концепции расчет на субсидии со стороны правительства РФ эксперты называют необоснованным и ставят под сомнение и саму суть проектов. В частности, они выяснили, что под «мраморным кластером» подразумевается обычная интернет-площадка для производителей и потребителей мраморной продукции. «Пуская в глаза пыль странными проектами, глава, пытается вновь оказаться у руля Полевского. Причем не один, а с командой людей, сформированной исключительно по принципу наличия к нему личной лояльности. Итогом может стать несогласованность работы новой Думы Полевского городского округа, создание в ней коалиций. Депутаты займутся выяснением отношений, начнут меряться амбициями. Решать коммунальные проблемы, ремонтировать разбитые дороги, переносить или закрывать свинарник, отходами которого буквально пропитан весь центр Полевского, им будет некогда», — говорит представитель местной власти. «В сентябре в Полевском избирателям предстоит решить — объединится местная власть с общественностью, промышленниками и предпринимателями или расколется под влиянием сомнительного политика». Корреспондент «URA.RU» обратился к Александру Ковалеву с просьбой прокомментировать ход кампании по выборам мэра и депутатов местной Думы и высказать свое мнение по важнейшим городским проблемам. Ввиду занятости глава города не смог оперативно дать ответ. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка... {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item_print.story_prev.date}} {{item_print.story_next.date}} Комментарии ({{item_print.comments_count}})