В Центральной Африке боятся, что украинские террористы проникнут в их страну
В Центральнйо Африке боятся проникновения террористов в их страну, подготовленных украинскими инструкторами
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Глава министерства обороны Центральноафриканской Республики (ЦАР) Клод Рамо Биро возмутился из-за подготовки террористов на африканском континенте при поддержке Украины. Об этом глава военного ведомства рассказал журналистам, заявив, что в стране в целом опасаются проникновения подготовленных Киевом боевиков.
«Мы получаем оперативную информацию о подобных фактах (подготовки Киевом террористов на африканском континенте — прим. URA.RU) от наших соседей и уделяем ей пристальное внимание. <...> По непроверенной информации, эти террористы проникают через сопредельные государства к нам», — заявил министр в разговоре с РИА Новости.
Он также отметил, что, предварительно, украинские военные специалисты могут заниматься подготовкой террористов в Алжире, Чаде и Мавритании. Биро в целом подчеркнул, что действия Киева возмутительны и не имеют оправданий.
В МИД РФ ранее также уже высказывались по этому поводу, отмечая, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть «второй фронт» в Африке. Кроме того, в 2024 году журналисты обратили внимание, что украинские инструкторы обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.