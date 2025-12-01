В Центральнйо Африке боятся проникновения террористов в их страну, подготовленных украинскими инструкторами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава министерства обороны Центральноафриканской Республики (ЦАР) Клод Рамо Биро возмутился из-за подготовки террористов на африканском континенте при поддержке Украины. Об этом глава военного ведомства рассказал журналистам, заявив, что в стране в целом опасаются проникновения подготовленных Киевом боевиков.

«Мы получаем оперативную информацию о подобных фактах (подготовки Киевом террористов на африканском континенте — прим. URA.RU) от наших соседей и уделяем ей пристальное внимание. <...> По непроверенной информации, эти террористы проникают через сопредельные государства к нам», — заявил министр в разговоре с РИА Новости.

Он также отметил, что, предварительно, украинские военные специалисты могут заниматься подготовкой террористов в Алжире, Чаде и Мавритании. Биро в целом подчеркнул, что действия Киева возмутительны и не имеют оправданий.

