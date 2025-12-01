Масштабная пробка образовалась в районе Байкала: что известно о заторе, в котором рискуют замерзнуть люди

По данным СМИ, пробка растянулась на 85 километров Фото: Илья Московец © URA.RU

На трассе Р-258 около озера Байкал в Бурятии образовалась многокилометровая пробка, в которой автомобили стоят уже более семи часов. Люди в заторе сталкиваются с нехваткой еды, воды и топлива. Среди участников пробки есть семьи с детьми. Люди рискуют замерзнуть, поскольку температура на улице достигла отметки в минус 18 градусов.

Средняя скорость движения составляет пять километров в час. Среди причин затора называют снегопад и большегрузы, которые встал на обочинах. Наиболее трудная ситуация сложилась между поселками Солзан и Мурино. Подробности о мега-пробке в Иркутской области — в материале URA.RU.

Огромная пробка образовалась накануне

Среди основных причин затора названы снегопад и множество фур, стоящих на обочине

Первые сообщения о масштабном заторе появились утром, 30 ноября. Местные СМИ писали об ограничении движения на участке с 100‑го по 140‑й километр федеральной трассы Р‑258 «Байкал». Госавтоинспекцией Иркутской области был введен запрет на проезд автобусов и большегрузов.

Из-за бушующей непогоды на место выехали коммунальные службы региона. Однако к вечеру стало понятно, что ситуацию на трассе так и не удалось стабилизировать. Пробка стала еще больше. Особенно это стало заметно на подъезде к Байкальску со стороны Улан-Удэ.

«Улан-Удэ — Иркутск: уже 30 минут стоим без движения. Из-за снегопада огромные пробки на трассе в районе Байкальска», — жаловались водители.

Люди в пробке оказались в опасности

У некоторых участников пробки на исходе продукты питания и топливо

К утру, 1 декабря, стало известно, что пробка растянулась на 85 километров. Об этом пишет telegram-канал Shot. В заторе люди находятся уже больше семи часов. У некоторых из них на исходе продукты, вода и бензин. Среди тех, кто оказался в дорожном плену, есть семьи с детьми. Если ситуация не сдвинется с места, люди рискуют замерзнуть, поскольку погода в регионе опустилась до -18 градусов.

Жителей Окинского и Тункинского районов призвали воздержаться от поездок в столицу Бурятии. По последним данным, движение буквально парализовано на участке со 155-го по 167-ой километр, между поселками Солзан и Мурино.

В чем причина затора на трассе

В причинах задержек винят неблагоприятные погодные условия. В частности, снегопад и плохая видимость. Кроме того, ситуацию осложняют большегрузы, которые встали на обочине. Они преграждают путь другим машинам, отмечают водители. Также сообщается, что средняя скорость движения составляет пять километров в час.

Подобное уже случалось ранее