Сенаторы США заподозрили министра обороны Хегсета в военных преступлениях
Глава Пентагона подозревается в военных преступлениях
Фото: Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt / U.S. Department of Defense
Высокопоставленные сенаторы США выразили серьезные опасения по поводу возможных военных преступлений, совершенных министром обороны Питом Хегсетом. По данным, опубликованным The Washington Post (WP), Хегсет мог отдать приказ уничтожить выживших членов экипажа судна, подозреваемого в наркотрафике. Об этом пишет Financial Times (FT).
Ранее газета WP написала, что американские военные нанесли удар по катеру, который, предположительно, был задействован торговле наркотиками. Из всех находившихся на борту в живых остались двое. Издание отмечает, что в этой ситуации Хегсет отдал приказ «убивать всех». В результате оставшиеся люди были убиты.
«Если эти сообщения правдивы, это явное нарушение законов войны [Министерства обороны], а также международных законов, касающихся обращения с людьми, оказавшимися в подобных обстоятельствах», — заявил сенатор Тим Кейн. Его слова приводит FT.
Помимо Кейна действия Хегсета охарактеризовали сенатор-демократ Марки Келли, а также конгрессмен-республиканец Майк Тернер. Возможные действия главы Пентагона они назвали «военным преступлением».
После публикации в СМИ сведений о распоряжении, которое якобы отдал Хегсет, в Соединенных Штатах инициирована проверка. Комитеты сената и палаты представителей планируют усилить надзор за деятельностью Пентагона. Комитет палаты представителей по вооруженным силам объявил о начале расследования, которое будет проводиться при участии представителей обеих партий, передает RT.
