Стало известно, кого Уиткофф возьмет с собой на переговоры с Путиным

Стив Уиткофф (слева) возьмет с собой на переговоры зятя Дональда Трампа Фото: Official White House / Shealah Craighead

Спецпосланника президента США Стив Уиткофф вновь отправится в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украиснког оконфликта. На этот раз он также возьмет с собой зятя американского президента Дональда Трампа — Джареда Кушнера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Уиткофф и Кушнер отправятся 1 декабря в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украинского кризиса», — передают американские журналисты. До этого во Флориде прошла встреча между делегациями Украины и США.