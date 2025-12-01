Логотип РИА URA.RU
Стало известно, кого Уиткофф возьмет с собой на переговоры с Путиным

WSJ: Уиткофф возьмет с собой на переговоры зятя Трампа Кушнера
01 декабря 2025 в 09:42
Стив Уиткофф (слева) возьмет с собой на переговоры зятя Дональда Трампа

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Спецпосланника президента США Стив Уиткофф вновь отправится в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украиснког оконфликта. На этот раз он также возьмет с собой зятя американского президента Дональда Трампа — Джареда Кушнера. Об этом сообщает The Wall Street Journal. 

«Уиткофф и Кушнер отправятся 1 декабря в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украинского кризиса», — передают американские журналисты. До этого во Флориде прошла встреча между делегациями Украины и США.

В ходе нее стало известно, что Уиткофф вновь намерен посетить Россию лично для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. В ходе обсуждений в целом затрагивались такие темы, как график проведения выборов на Украине, вопрос обмена территориями между Киевом и Москвой и другие аспекты.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

